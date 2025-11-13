Tras rechazarlo en Diputados, el oficialismo se muestra abierto a habilitar mayor contralor de legisladores a Presidencia

La acumulación de competencias en la Presidencia de la República con la creación de nuevas secretarías en el Presupuesto fue objeto de debate en la Cámara de Representantes y volvió a estar en el foco de las críticas de la oposición en la Cámara de Senadores . Y al igual que en Diputados , al cuestionamiento sobre la acumulación de “poder” en la Torre Ejecutiva se suma la preocupación por la menor capacidad de control que tienen sobre Presidencia los legisladores.

Esto porque el artículo 118 de la Constitución establece que los parlamentarios pueden hacer pedidos de informes a los ministerios y otros organismos del Estado, pero no incluye a la Presidencia. Durante la votación del Presupuesto, los diputados de la oposición intentaron incorporar un artículo que explicitaba que Presidencia y todas sus reparticiones debían “proporcionar los datos e informes que soliciten los legisladores”, pero, tras una primera votación exitosa con el apoyo del presidente de la Cámara, el frenteamplista Sebastián Valdomir , hubo una marcha atrás y los votos no alcanzaron.

Ahora que el proyecto de Presupuesto pasó a estudio del Senado el asunto volvió a estar en discusión y ocupó buena parte del intercambio entre Presidencia y los legisladores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta el jueves 6.

Senadores de la oposición consultados por Búsqueda dijeron que la transparencia en la actuación de Presidencia —en un contexto en el que suma más competencias— es central para la coalición y estará sobre la mesa a la hora de negociar modificaciones al proyecto con el oficialismo . “Nos preocupa la concentración de poder en Presidencia y no estamos dispuestos a renunciar a nuestras potestades de contralor”, dijo el senador colorado Tabaré Viera a Búsqueda . “No nos parece bien quitar cosas de los ámbitos donde hay control parlamentario”, acotó el nacionalista Sergio Botana.

El Presupuesto prevé la creación de dos nuevas secretarías en Presidencia: la de Litigio Estratégico y la de Ciencia y Valorización de Conocimiento. La oposición critica lo que lee como un proceso de fortalecimiento de Presidencia. “Se está tendiendo a inclinar la balanza hacia el presidencialismo”, cuestionó la nacionalista Graciela Bianchi en la comisión.

Pero a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde la bancada frenteamplista, tras la rectificación de Valdomir, votó en contra de que Presidencia esté obligada a dar información a los legisladores, ahora el oficialismo está abierto a considerarlo. Según dijeron a Búsqueda senadores del Frente Amplio, en la bancada hay quienes consideran que sería “inteligente” incorporar esa modificación al Presupuesto para acallar las críticas de “opacidad” de la oposición. De todas maneras, sostienen que en los hechos no tendría mayores efectos porque hoy los legisladores pueden utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.381) para pedir datos a Presidencia.

En su comparecencia el jueves 6 el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, se expresaron a favor de modificar la norma para que Presidencia esté incluida entre los organismos obligados a dar información a los parlamentarios.

El tema será discutido este sábado 15 en una reunión de la bancada de senadores del Frente con autoridades del Poder Ejecutivo.

Preservar el contralor del Parlamento

“Nuestra preocupación, como Parlamento, es obviamente el contralor” y para eso “necesitamos tener la información”, dijo el colorado Pedro Bordaberry en la Comisión de Presupuesto en la que compareció Presidencia. El senador presentó un artículo aditivo para que Presidencia quede equiparada a los demás organismos del Poder Ejecutivo en cuanto a la obligación de responder pedidos de informes de legisladores.

Bordaberry planteó que, dada la cantidad de secretarías que se han creado bajo el ala de Presidencia —en este gobierno y en anteriores—, “está bueno que eso no signifique que veamos menoscabados nuestros derechos y obligaciones de contralor”.

El senador blanco Carlos Camy dijo que su bancada acompañaría el sustitutivo propuesto por el colorado: “No dudo de que hay plena coincidencia entre todos quienes estamos en este recinto en cuanto a la relación directa que hay entre la democracia y el control parlamentario”, argumentó. “Quisiera saber por qué razón se le restringe al parlamentario la más amplia posibilidad de control ciudadano; esto es como atacar la representatividad”, cuestionó.

El colorado Andrés Ojeda criticó la falta de “coherencia” de la normativa, ya que el ciudadano común puede pedir a cualquier repartición del Estado información amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, y los legisladores no puedan pedirle información a Presidencia. “Ayer quise pedir información en la Presidencia de la República y evidentemente tuve que recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque las potestades de los legisladores no alcanzaban para eso”, ejemplificó. “¿Qué sentido tiene no ir por la máxima transparencia y ser coherente en las dos cosas? No lo termino de entender, y creo que esta es la razón por la que hubo todo el lío con el diputado Valdomir, que de hecho votó algo razonable”, dijo en referencia a lo sucedido en la Cámara Baja.

El frenteamplista Eduardo Brenta dijo que en su caso ha realizado pedidos de informes a Presidencia mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene la ventaja de que tiene plazos. “Parecería que no hay ningún mecanismo de control, pero yo lo he ejercido y me han contestado”, señaló. El también oficialista Nicolás Viera coincidió, a la vez que cuestionó que se parta de la “desconfianza” y se ponga “un manto de duda y de oscuridad” sobre un tema que no lo tiene. “Yo he visto al secretario y al prosecretario de Presidencia de la República venir a este Parlamento cuantas veces hemos querido. ¡Falta de información no hay!”, acotó la senadora frenteamplista Liliam Kechichian.

Por su parte, el secretario de Presidencia dijo que a su juicio sí hay “contralor” y subrayó que tanto él como Díaz han asistido a las comisiones parlamentarias siempre que fueron convocados, aun sin estar obligados por la Constitución, una práctica habitual también en pasadas administraciones. “El tema del control parlamentario siempre se debate cuando se le incorporan tareas a Presidencia de la República, y para mí está muy bien porque el celo del contralor parlamentario hay que tenerlo”.

No obstante, se mostró de acuerdo con revisar la normativa. “Si se presenta algún artículo aditivo, para la Presidencia de la República no es un problema entregar información, sino todo lo contrario”, dijo, y afirmó que lo mismo plantearon ante los diputados. “Allí dijimos que si el Parlamento entendía oportuno incorporar a partir de ahora los pedidos de informes a la Presidencia de la República y que si la norma proyectada salvaba este debate constitucional, no teníamos ningún problema”.

Díaz también se refirió al tema, que describió como la “vedette” en la discusión en la Cámara de Representantes. “A lo largo de este debate hemos avanzado bastante en la medida en que Presidencia ha expresado claramente que estamos dispuestos a recorrer un camino legislativo que le permita dar respuesta a los pedidos de informes de los señores legisladores”. Consideró que tras el debate el tema parecía “saneado”: “En términos de calidad democrática y de transparencia, hoy estamos dando un gran paso”.

Valdomir: “Fue un error de comunicación”

Consultado por Búsqueda sobre la posibilidad de que el Presupuesto sume a Presidencia entre los organismos que deben responder a los pedidos de informes del Parlamento, Valdomir dijo que le parecía una “buena noticia”.

“Yo entiendo lo mismo que entendía en ese momento —cuando votó afirmativamente en Diputados—, y es que reconocer que Presidencia debe responder, a texto expreso en la Ley de Presupuesto, es lo más adecuado y es parte de un sano relacionamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo”. El presidente de la Cámara de Representantes dijo que lo que ocurrió en la Cámara Baja fue un “error de comunicación” en la bancada de diputados frenteamplista, que debido al gran número de aditivos presentados por la oposición el último día de votación no pudo analizar ese tema en profundidad.

“Yo entendía que era importante votarlo, y luego, hablando con varios compañeros de la bancada del Frente, entendían lo mismo. Fue un error de comunicación”. Valdomir cree que si en el Senado se añade un texto similar al que fue rechazado, esta vez los diputados oficialistas lo van a respaldar.