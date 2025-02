La coalición republicana “de hecho”, en departamentos donde no está habilitada, tensa la interna colorada hacia mayo

El secretario general del Partido Colorado está trabajando para que estos meses hacia las elecciones departamentales “transcurran en la mayor paz posible”. La intención del senador es clara: que no se derrame mucha sangre de acá al 11 de mayo. Esa posibilidad existe en lugares donde hay una Coalición Republicana (CR) que no es tal.

“Acá está funcionando la coalición sin ser coalición, y así fue presentado, en un ámbito de coalición”, dijo Píriz a Búsqueda . Funcionario municipal desde hace 45 años, actual director de Administración de la IDR, defiende su decisión por la que recibió duras críticas desde la interna colorada. El secretario departamental de la colectividad, Jorge Jiménez, dijo que los candidatos Sánchez y Méndez representan “el voto de la dignidad colorada”, que hay que “mantener la identidad” y que no les interesan “los ofrecimientos de Umpiérrez”.

“Acá no se diluye ninguna identidad. Al contrario, se tiene más identidad marcando perfil dentro del gobierno. Además, yo quiero ser intendente y la única chance que hay es dentro de la coalición. El Partido Colorado no tiene chances”, retrucó Píriz.

En Rocha, el Partido Colorado creció en octubre de 2024 un 76% respecto a 2019, cuando fue desplazado al cuarto lugar. En este departamento hay una coalición republicana de hecho, ya que Cabildo Abierto resolvió respaldar las candidaturas de Umpiérrez y Píriz, según dijo a Búsqueda el dirigente local Juan Jara, sin presentar postulante propio.

Distintos dirigentes locales señalan que esta decisión colorada de presentar candidatos propios fortalece las chances del triunfo en Rocha del Frente Amplio, que postula a los exintendentes Aníbal Pereyra y Flavia Coelho. “Yo no me voy a sentir responsable si el Partido Nacional pierde en Rocha. Nosotros pedimos Coalición Republicana en todo el país y los blancos no quisieron porque decían que 'perdían identidad'. Y mirá ahora...”, afirmó Jiménez.

Dudas tras octubre

Este último punto es considerado clave para la formación de coaliciones más allá de las que compiten como tales: el Partido Colorado sugirió tiempo atrás instalar la CR en los 19 departamentos del país, lo que fue rechazado por el Partido Nacional, que consideraba que no precisaban esta herramienta para vencer en la mayoría de sus bastiones. Sin embargo, los resultados de octubre pusieron esto en entredicho. Además de Rocha, San José, Río Negro y Paysandú son distritos en los que se ve posible un triunfo del Frente Amplio. Eso llevó a más movidas y negociaciones entre los partidos del oficialismo.

En Paysandú, por caso, el exdiputado colorado Ricardo Molinelli es uno de los suplentes del intendente Nicolás Olivera, quien va por la reelección por el Partido Nacional.

“El Comité Ejecutivo Departamental había resuelto llevar candidatos propios. Molinelli nos dijo que no había hablado con ningún otro partido, que iba a respetar la resolución de la orgánica, y el mismo día de nuestra convención Molinelli hace el anuncio que se va con Olivera”, dijo a Búsqueda visiblemente molesto Franklin Belveder, uno de los dos candidatos colorados a la Intendencia de Paysandú (el otro es David Helguera). Búsqueda intentó —sin éxito— hablar con Molinelli, quien en el último año había sido parte de Batllistas.

En todo el país se han sucedido apoyos de políticos colorados a candidatos blancos, tanto de las filas de Ojeda como del líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. Así, en Colonia el dirigente Giovanni Geymonat anunció su respaldo a la postulación de María de Lima, y en San José el diputado Mauricio Viera apoya la reelección de Ana Bentaberri. Similares movidas se esperan en Treinta y Tres, Cerro Largo y Tacuarembó.

Cabe señalar que el Partido Colorado tiene candidatos a la intendencia en los 16 departamentos donde no se institucionalizó la CR. Incluso en uno de ellos, Salto, el ahora exdiputado Omar Estévez resolvió apoyar a Carlos Albisu, el candidato blanco de la Coalición Republicana.

Dirigentes que apoyan estas coaliciones “extra” deslizan que el “fundamentalismo” y “principismo” de muchos candidatos colorados responde a que la Corte Electoral inhabilitó el voto cruzado entre elecciones municipales y departamentales, lo que hubiera permitido votar al intendente de un partido y al alcalde en otro.

“Lo real es que (los partidos que integran la coalición republicana) estamos entendiendo que vamos a tener que caminar juntos un nuevo camino; esto es una transición”, dijo Ojeda a Búsqueda. Añadió que está “seguro” de que en las próximas elecciones departamentales, en 2030, “habrá coalición republicana en todo el país”. En tal sentido, agregó, lo que ocurra en esta próxima instancia será “un aprendizaje”.

Embed San José: Batlle, Zunino, Viera y Lago

El novel diputado de San José @MauricioViera_ , electo por el @PartidoColorado , estrena su diputación señalando que va a apoyar para la Intendencia departamental a la candidata blanca Ana Bentaberri. pic.twitter.com/59wSl7dAow — flavio harguindeguy (@FHarguindeguy) February 19, 2025

El dirigente Flavio Harguindeguy, uno de los más críticos con estos apoyos cruzados, dijo a Búsqueda que se convocó a una Convención Nacional colorada para el 15 de marzo con el fin de pedir “respaldo” en las departamentales a las listas y candidatos o a aquellos que asistan bajo el sublema respectivo por la Coalición Republicana. Hay “denuncias” que “se están escribiendo” para que actúe la Comisión de Ética partidaria, añadió. Sin embargo, fuentes internas afirmaron que es “muy difícil” que haya sanciones.