La situación en Medio Oriente ocupa parte de la agenda del gobierno

El conflicto en Medio Oriente ocupó varios espacios de la agenda del gobierno durante la última semana. Es que la agenda del presidente Yamandú Orsi en el marco de su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó reuniones diplomáticas para conversar sobre ese tema, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores siguió “de cerca” la situación de las dos uruguayas que eran parte de la Global Sumud Flotilla, que partió rumbo a la Franja de Gaza y que fue detenida por la Armada de Israel antes de llegar a destino.

El viernes 26, en Nueva York, Orsi mantuvo un breve encuentro con el embajador de Palestina ante las Naciones Unidas, Riad Mansur, en el que transmitió el apoyo de Uruguay a la creación de dos Estados como solución al conflicto en Medio Oriente y conversó sobre cómo puede apoyar el país a “niños víctimas de la masacre que vive el pueblo palestino”.

El encuentro fue informado en su cuenta de X por el canciller Mario Lubetkin, quien escribió que la reunión buscó “definir formas de respaldo concreto al acuerdo lanzado por Francia y Arabia Saudita aprobado por 150 países, entre ellos Uruguay, como hoja de ruta hacia los dos Estados”.

El ministro se reunió en Nueva York con su par de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con quien analizó “la dramática situación en Gaza y las posibles colaboraciones” conjuntas “en relación con los temas de la paz”.

Aún con esas reuniones, el gobierno de Orsi fue cuestionado por no abandonar la sala cuando el presidente de Israel , Benjamín Netanyahu, tomó la palabra, un hecho que consignó Búsqueda .

Delegaciones de decenas de países acordaron ingresar a la sala donde transcurría la Asamblea General poco antes de que le tocara el turno a Netanyahu y abandonarla ni bien comenzara a hablar. Orsi y su comitiva no estaban, pero el diplomático que ocupaba la silla uruguaya no se movió del lugar.

En respuesta a las críticas, el canciller dijo a la diaria que Uruguay “directamente” no asistió, sino que quien estaba presente era un “funcionario que toma nota de todos los discursos”.

La flotilla

El regreso de la misión oficial no impidió que el tema siguiera en la agenda del gobierno. La Cancillería monitoreó en los últimos días la situación de la Global Sumud Flotilla y de las dos uruguayas que la integraban, informó Búsqueda el miércoles 1°.

El trabajo del ministerio incluyó el contacto directo con las dos uruguayas mientras fue posible y también con sus familias.

Cuando los barcos se aproximaron a la zona de exclusión fijada por Israel, fueron interceptados y se perdió comunicación con los activistas. El gobierno uruguayo mantuvo intercambios con la administración de Netanyahu y con la de otros países que tenían ciudadanos embarcados en la flotilla para tener más información.

Israel informó que tenía previsto en los próximos días deportar a los activistas, que tenían como objetivo declarado romper el “bloqueo” impuesto sobre la Franja de Gaza.