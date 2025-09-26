Presidente Orsi dialogó con embajador palestino en la ONU sobre la “masacre” en Gaza y cómo puede ayudar Uruguay

El presidente Yamandú Orsi mantuvo un breve encuentro con el embajador de Palestina ante Naciones Unidas, Riad Mansur, en el que transmitió el apoyo de Uruguay a la creación de dos Estados como solución al conflicto en Medio Oriente y conversó sobre cómo puede apoyar el país a “niños víctimas de la masacre que vive el pueblo palestino”.
El encuentro fue informado en su cuenta de X por el canciller Mario Lubetkin, quien escribió que la reunión buscó “definir formas de respaldo concreto al acuerdo lanzado por Francia y Arabia Saudita aprobado por 150 países, entre ellos Uruguay, como hoja de ruta hacia los dos Estados”.
Nos reunimos con el embajador de Palestina en @ONU_es, Riad Mansur, para definir formas de respaldo concreto al acuerdo lanzado por Francia y Arabia Saudita aprobado por 150 países, entre ellos Uruguay, como hoja de ruta hacía los dos Estados.
La Declaración de Nueva York, como fue nombrada, establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados”, explicó el representante de Francia al presentar la resolución.
En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el martes 23, el presidente Orsi había subrayado que su gobierno mantenía la posición histórica de que la consolidación de un Estado palestino y otro israelí era la salida deseable al conflicto.
En una segunda publicación en redes, Lubetkin dijo que el intercambio con el representante palestino versó también sobre “caminos para atender el escenario de hambruna en Gaza así como ayudar a algunos niños víctimas de la masacre que está sufriendo el pueblo palestino”.