    Presidente Orsi dialogó con embajador palestino en la ONU sobre la “masacre” en Gaza y cómo puede ayudar Uruguay

    El canciller Mario Lubetkin destacó que Uruguay apoya la propuesta de Francia y Arabia Saudita de construir una “hoja de ruta hacia los dos Estados”

    Embajador palestino en la ONU, Riad Mansur, canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi

    Embajador palestino en la ONU, Riad Mansur, canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi

    FOTO

    Tomada de la cuenta de X del canciller
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El presidente Yamandú Orsi mantuvo un breve encuentro con el embajador de Palestina ante Naciones Unidas, Riad Mansur, en el que transmitió el apoyo de Uruguay a la creación de dos Estados como solución al conflicto en Medio Oriente y conversó sobre cómo puede apoyar el país a “niños víctimas de la masacre que vive el pueblo palestino”.

    El encuentro fue informado en su cuenta de X por el canciller Mario Lubetkin, quien escribió que la reunión buscó “definir formas de respaldo concreto al acuerdo lanzado por Francia y Arabia Saudita aprobado por 150 países, entre ellos Uruguay, como hoja de ruta hacia los dos Estados”.

    Leé además

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.
    ONU

    Ovaciones y protestas en la ONU: Uruguay estuvo entre las delegaciones que no abandonaron el discurso de Benjamín Netanyahu

    Por  France 24 , RFI  y Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
    ONU

    Yamandú Orsi en la Asamblea de la ONU: “Ningún Estado” democrático puede “ejercer la barbarie contra civiles”

    Por Redacción Búsqueda
    Embed

    La Declaración de Nueva York, como fue nombrada, establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados”, explicó el representante de Francia al presentar la resolución.

    En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el martes 23, el presidente Orsi había subrayado que su gobierno mantenía la posición histórica de que la consolidación de un Estado palestino y otro israelí era la salida deseable al conflicto.

    En una segunda publicación en redes, Lubetkin dijo que el intercambio con el representante palestino versó también sobre “caminos para atender el escenario de hambruna en Gaza así como ayudar a algunos niños víctimas de la masacre que está sufriendo el pueblo palestino”.

