    jueves 09 de octubre de 2025

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    El senador blanco dice que “quiere mucho a la familia Penadés”, pero asegura que no ha vuelto a comunicarse con su excompañero de sector desde que ingresó a la cárcel de Florida dos años atrás

    Luis Alberto Heber&nbsp;

    Luis Alberto Heber 

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    El senador blanco Luis Alberto Heber fue uno de los primeros en respaldar públicamente a Gustavo Penadés tras las primeras denuncias sobre abusos sexuales a menores. Sin embargo, luego tomó distancia y desde que está en prisión no han vuelto a comunicarse. En entrevista con Búsqueda, Heber confirma que tiene un contacto permanente con su familia y dice que no entiende las razones por las que ha esperado el juicio en una cárcel en Florida y no en prisión domiciliaria.

    —Yo acompañé a Penadés en la conferencia de prensa. Ahí Gustavo señaló que iba a iniciar una demanda por difamación e injurias. No la hizo. Pero la anunció. No sé por qué cambió de opinión. Eso llevó a una distancia, porque yo había apoyado esa primera decisión. Se me toma como un respaldo, que lo di sin tasa ni medida, porque entendía que era una difamación y el que iba a accionar era él. Después llovieron otras denuncias que no sé si son verdaderas o falsas. Eso lo resolverá la Justicia. Yo después tuve el resguardo del silencio para esperar lo que diga la Justicia. Después vino la instancia del desafuero y el pedido de renuncia a la filiación partidaria que sé que a Gustavo le ha dolido mucho.

    —Él tiene un resentimiento con algunos dirigentes del Partido Nacional.

    —Sí, sí, por supuesto que sí. Yo quiero mucho a la familia Penadés. Sé que están sufriendo muchísimo todo esto. Estoy muy cerca de su hermana, a quien le tengo admiración personal. Si hubo errores, lo determinará la Justicia. Pero eso no me aleja de una familia que quiero mucho. No he tenido comunicación con Gustavo desde que fue a prisión. Sé indirectamente cómo está. Y trato de ponerme a la orden de su familia porque sé lo que han herido estos episodios, muchos de ellos injustos.

    —¿Cambió en algo su mirada sobre el caso?

    —Creo que, después de haber sido establecido por parte de la fiscal Alicia Ghione esa supuesta trama policial y después de haberla desmantelado, no entiendo las razones por las que no se le da la prisión domiciliaria, creo que era lo justo.

