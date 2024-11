Orsi comienza a armar su gabinete mientras los sectores del Frente definen sus preferencias

Hay alivio, pero no hay descanso en el Frente Amplio . Pese a lograr un final victorioso de la campaña electoral, el triunfo de Yamandú Orsi el domingo 24 trasladó la atención hacia un nuevo foco no menos complejo: el armado de los futuros equipos de gobierno y el nuevo rol que adquirirá la fuerza política, que pronto volverá a ser oficialismo.

En la conferencia, Orsi confirmó al segundo integrante de su gabinete, después de haber confirmado a Gabriel Oddone como ministro de Economía durante la campaña. Se trata del senador del MPP y jefe de campaña en las elecciones, Alejandro Sánchez , que será el secretario de Presidencia. De aquí en más la coordinación de la transición la llevará adelante Sánchez junto con el equipo del mandatario saliente, el secretario Rodrigo Ferrés, y la prosecretaria Mariana Cabrera. Orsi también dijo que participará en la Cumbre del Mercosur como invitado, pero no lo harán ni su designado ministro de Economía ni su futuro canciller, que es uno de los nombres que causan más expectativa e incógnita. Este jueves, en la pequeña delegación que viajará a Brasil estará el asesor en política internacional del presidente electo, Álvaro Padrón.

Si bien la transición se encuentra en una etapa muy prematura, el proceso se acelerará cuando Orsi defina su gabinete, algo que todavía está lejos de cerrarse, según sus propias declaraciones. El mandatario electo aseguró que por el momento no tiene más nombres para anunciar y que su idea es nombrar al resto de su gabinete en una o dos etapas. También admitió que maneja entre tres y cinco opciones para cada cargo y anticipa que aparecerán más nombres cuando inicie el diálogo con los sectores políticos.

En concreto, Orsi está analizando algunos nombres con más firmeza que otros. La composición final ponderará no solo el peso de los sectores en las urnas —algo que el propio presidente electo dijo que tendrá en cuenta—, sino también la capacidad técnica y la paridad de género. También se procurará no debilitar a la fuerza política en el Parlamento. Otro factor que está en consideración es la fidelidad de los sectores a su candidatura durante las diferentes etapas de la campaña.

La definición de los titulares de las empresas públicas, en tanto, será una segunda carta de negociación en un estadio más avanzado de la transición, que puede complementar los equilibrios políticos del gabinete.

Nombres de eventuales ministros

En ese marco, la participación de algunas figuras como Cristina Lustemberg (PAR-El Abrazo) en Salud, José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) en Educación, Lucía Etcheverry (MPP) en Vivienda y Alfredo Fratti (MPP) en Ganadería es altamente probable, de acuerdo a las conversaciones internas que reconstruyó Búsqueda. También se analizan otras posibilidades como Sandra Lazo (MPP) en Defensa y Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) para las carteras de Industria o Ambiente, pero esto dependerá de cómo Orsi termine de armar el organigrama. En la lista más avanzada también aparece el exfiscal de Corte Jorge Díaz como posible prosecretario de Presidencia.

El armado del equipo de gobierno ya empezó a provocar algunos chisporroteos. Algunos dirigentes de Seregnistas ven que una eventual vuelta de Liliam Kechichian al Ministerio de Turismo, un nombre que se ha reiterado en los medios en los últimos días y que ha sido muy cercana a Orsi en la campaña, no transmite la renovación adecuada. Además, sumado al nombre de Mahía, podría dejar sin lugar al líder de este espacio, el senador Mario Bergara, a quien aspiran ver en el gabinete.

El senador, sin embargo, dijo días atrás en una entrevista al programa de streaming La fórmula que no descartaba lanzarse a la intendencia de Montevideo. Consultado acerca de dónde se veía en 10 años esbozó que eso podría llegar “luego de 10 años de intendente”. “¿Quién te dice?”, agregó riéndose.

En tanto, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, cuyo nombre circuló en varios medios como posible ministro de Trabajo, aseguró a Búsqueda que por el momento no recibió ningún ofrecimiento. Además, sostuvo que su partido presentará nombres al equipo de Orsi en los próximos días y que, a diferencia de otros períodos, no tiene como prioridad el Ministerio de Desarrollo Social. “Es una de las cosas que no es prioritaria pero, si en esas áreas hay una propuesta que Yamandú ve que es viable, seguramente asumiremos”, dijo. El Ministerio de Trabajo, en cambio, sí es de interés para el partido.

Fuentes comunistas señalaron a Búsqueda que el sector cree que sus votos, como segunda fuerza dentro del FA, deben pesar en la conformación del gabinete y aspiran a que no haya una sobrerrepresentación de sectores con menor caudal de votos.

En tanto, el MPP quiere volver a conducir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y dirigir los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, según dijeron fuentes de la fuerza política. En cambio, no tiene interés en conducir el Ministerio del Interior, luego de 10 años de gestión del extinto Eduardo Bonomi en los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez.

El relacionamiento entre el gobierno y el Frente Amplio

El martes el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio analizó la victoria del pasado domingo en un clima de optimismo y buenas expectativas. Castillo, por ejemplo, planteó que, dados los resultados, la fuerza política está en “condiciones” de ponerse como objetivo en las próximas elecciones departamentales ganar en cinco o seis departamentos.

A su vez, el representante del MPP, el exsenador Charles Carrera, propuso que la fuerza política analice y eventualmente actualice el documento Fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales, aprobado en 2004 por un plenario, en la previa del primer gobierno del Frente Amplio. El texto fue parte del proceso de autocrítica que realizó el Frente Amplio en 2019 y establece las pautas de relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno cuando está en manos de la izquierda.