Se diluye la posibilidad de que haya una lista única en la elección de autoridades del Partido Colorado

El objetivo era la lista única. En eso coincidían Unir para Crecer y Vamos Uruguay, sectores mayoritarios del Partido Colorado , con miras a elegir el próximo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el domingo 21. Pero no solo no emerge humo blanco, sino que crece la posibilidad de que haya más de una nómina.

"En aras de la unidad, propusimos votar a Andrés Ojeda como secretario general por los cinco años y el 9 a 6, pero no aceptaron que no cerráramos la lista, que el último nuestro sea el 14. No aceptaron la lista única", dijo Viera a Búsqueda.

“Nosotros tenemos la misma voluntad, aún no hay acuerdo, pero seguimos conversando”, resumió por su lado Silva.

Desde Unir para Crecer, empero, hay quien sostiene que con un nueve a seis los que ceden mucho son ellos. Los convencionales surgidos de la interna del 30 de junio, calculan, les podrían asegurar hasta 10 integrantes en el CEN. Muchos ya dan casi como un hecho que habrá más de una lista.

Previa caliente

Es el retorno de la pulseada luego de una tregua en forma de Convención Nacional colorada. Luego de unas semanas de fuertes tensiones internas, la instancia del sábado 7 —exactamente cinco años después de la última elección del CEN— resolvió por unanimidad que el 21 se renovará su principal organismo ejecutivo, tal como había adelantado Búsqueda.

De alguna forma, aplicó paños fríos. Desde Unir para Crecer cuestionaron a Bordaberry y a Vamos Uruguay que no esperaran los resultados del balotaje en la sede partidaria (lo hicieron en la de su sector), que intentaran dilatar hasta el año próximo la elección del CEN y que fueran por su propia cuenta, sin participar ni avisar al resto, a reunirse con el presidente electo, el frenteamplista Yamandú Orsi. Tener la mayoría de los convencionales, a tres de los cinco senadores electos y haber sido el sublema más votado son sus principales bazas.

En Vamos Uruguay reprochan que Ojeda nunca fue a actos de la lista 10 durante la campaña, salvo a la presentación en Montevideo en un hotel de Punta Carretas, y que en la noche de la primera vuelta, el 27 de octubre, el candidato hiciera en su búnker en el Buceo notorias diferencias entre los dirigentes de uno y otro sector. También han puesto énfasis en su punto fuerte: 13 de los 17 diputados electos colorados son suyos, además de tener la lista más votada.

La semana pasada la temperatura se elevó con acusaciones, veladas primero y explícitas después, a Bordaberry de no respetar la institucionalidad colorada. El senador Raúl Batlle no dudó en relacionarlo con su padre, el exdictador Juan María Bordaberry.

Convención tranquila

Pero la intervención temprana de Viera en la convención, afirmando su apoyo al 21 de diciembre como fecha para la elección del CEN, disipó rispideces. Con matices, los discursos giraron en torno a la unidad.

Así lo hizo el diputado electo Adrián Juri (Vamos Uruguay), que, sin embargo, recordó que “lo peor pasó en octubre, cuando hubo colorados clase A y otros clase B”. El convencional Ricardo Alba (Pachequistas Siglo XXI) dijo que “los liderazgos se construyen con el tiempo” y recordó que el 6 de diciembre “se cumplió un aniversario de la asunción presidencial de Jorge Pacheco Areco”, lo que no recogió demasiados aplausos. Claudio Aguilar (Unir para Crecer) puntualizó que “siempre se renovó el CEN en un año electoral” mientras pedía “un aplauso” para la fórmula Ojeda-Silva en octubre; Viera permaneció de brazos cruzados. Silva prefirió contemporizar: “Bienvenidos los matices”; acá Viera sí aplaudió.

En un discurso que se excedió bastante de los tres minutos estipulados, Ojeda resaltó que “no hay futuro para nadie sin unidad” en el Partido Colorado, a su criterio “el gran ganador” del período electoral. En su intervención —en la que aludió a los “pases de factura” entre actores de la coalición de gobierno— saludó especialmente a Viera, con quien dijo mantener “un canal abierto” de diálogo.

Esa postura no es nueva. El 14 de octubre, dos semanas antes de la primera vuelta, en un local de la lista 10 en Pocitos, los principales referentes de Vamos Uruguay se reunieron en un acto de campaña. Hablaron Conrado Rodríguez, Matías Barreto, Tabaré Viera, Germán Coutinho y Pedro Bordaberry; estaban, además, Carlos Rydström, Rosario Palleiro, Eduardo Sanguinetti, Sara Durán y Yamandú Fau. El único que mencionó a Ojeda, entonces candidato a presidente, fue Viera.