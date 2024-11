Diferencias internas del Partido Colorado afloran tras el balotaje

No hay humo blanco en el Partido Colorado . La anunciada reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ayer miércoles 27, que debía resolver sobre su renovación ya pasado el balotaje, terminó con las mismas dos posturas antagónicas con l as que empezó . Lo único que se pudo acordar fue un cuarto intermedio hasta el viernes 29.

Por mucho que se le quiera poner paños fríos, está definida la lucha entre dos modelos de conducción partidaria. También entre dos presuntos interlocutores para la coalición republicana. Por un lado está Unir para Crecer, el sector liderado por el excandidato a la presidencia y senador electo Andrés Ojeda, que quería llamar a la Convención Nacional para renovar el CEN en diciembre, con una lista única que lo nombrara como secretario nacional. El líder histórico Julio María Sanguinetti acompaña esa postura. Por el otro lado, Vamos Uruguay, del senador electo Pedro Bordaberry, no tiene apuro, prefiere postergarlo para principios de 2025 y no cierra la posibilidad a que haya más de una nómina.

La intención de apuntalar de alguna forma aún no definida a la coalición republicana es algo que proclaman unos y otros. Esa es una de las pocas coincidencias. “No podemos esperar juntos un resultado, ¿vamos a acordar trabajar con otros partidos?”, se preguntó con amargura un dirigente.

La reunión del CEN actual, electo en 2019, fue por Zoom. La convocatoria, enviada el martes en la tarde, incluía el orden del día: evaluación de la elección nacional y elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, principal organismo de conducción partidaria, que debe ser votado por la Convención Nacional y que, a su vez, designa al secretario general colorado. El primer punto no generó demasiadas intervenciones; el segundo desde el principio mostró dos posturas tan claras que hacían difícil llegar a buen puerto, según expresaron a Búsqueda participantes de la reunión.

“Lo que quiere hacer Vamos Uruguay es inédito”, dijo a Búsqueda el diputado Felipe Schipani, de Unir para Crecer. “No hay antecedentes de que no se renueve el Ejecutivo del Partido Colorado en un año electoral. Dicen que no dan los tiempos, que la gente está cansada por la campaña, no hay un argumento sólido”, agregó.

La voz cantante por Vamos Uruguay fue el senador Tabaré Viera. Desde ese lado se esgrimió que, si se quiere una lista de unidad, hace falta más tiempo para negociar con las distintas agrupaciones. “Eso no es fácil y no veo el apuro. No hay ninguna obstrucción. Unos días más permiten hablar más del tema. Además, en ningún lado se dice que la renovación (del CEN) debe ser en el mismo año electoral”, señaló a Búsqueda la diputada Nibia Reisch.

El viernes se intentará acercar posiciones, pero ya en la noche del balotaje los caminos se vieron más bifurcados que nunca.

Silencio y arenga

Primero fue un rumor incrédulo; enseguida, un silencio sepulcral. Fue a las 20.30 del domingo 24 en la Sala de Convenciones de la sede colorada, que parecía más grande por las pocas decenas de personas que la ocupaban. Canal 12 informaba la proyección de Cifra y Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio, era el presidente electo.

Desazón en la sede del Partido Colorado luego de conocerse los resultados

No había algarabía previa. Tras el 16% logrado en la primera vuelta del 27 de octubre, lo que le permitió una cosecha de cinco senadores y 17 diputados, el Partido Colorado parecía haber asumido su rol de partenaire (el principal, pero partenaire al fin) y nunca se vio euforia. No abundaban los dirigentes. Ojeda y su excompañero de fórmula Robert Silva habían llegado pocos minutos antes. Ya estaban ahí Sanguinetti, su hijo Julio Luis Sanguinetti, Didier Opertti, Gustavo Osta, Felipe Schipani, Elianne Castro y Luis Chirico, entre otros, todos de Unir para Crecer.

Vamos Uruguay había sido invitado, pero prefirió esperar los resultados en su sede propia. Desde el ala de Bordaberry señalaron que se escogió aguardar ahí “sin ningún motivo específico” y recordaron que Ojeda decidió esperar “en el hotel Hilton y no en la sede partidaria” el desenlace de la primera vuelta. “Acatamos y resulta que había dirigentes clase A, con acceso a todo, y otros clase B”, indicó a Búsqueda un legislador electo por este sector.

A falta de certezas, corrían rumores. Se decía que Álvaro Delgado, cabeza de la coalición republicana, tenía un margen a favor de 10.000 votos. “Si eso es así, ganamos por más observados que haya”, aseguraba el diputado Schipani. Luis Chirico decía a quien lo quisiera oír que el oficialismo ganaba por 40.000 votos. El estratega de campaña español Aleix Sanmartín —que caminaba con muletas por una reciente operación en la rodilla— mostraba una encuesta realizada ese domingo por la consultora Altica, que en una muestra telefónica de más de 1.100 personas daba la victoria a Delgado por 47,64% a 45,15%. “No es algo que se pueda dar por definitivo”, matizaba.

Cuando la televisión informó de la victoria incuestionable de Orsi, primero fue el rumor y luego el silencio. Acompañado por su pareja, Ojeda no quiso hacer declaraciones hasta que no se reuniera con Delgado, a cuyo búnker en Bulevar Artigas y Chaná asistió, junto con algunos dirigentes.

En La Comercial, Bordaberry dedicó unas palabras a los suyos. Rodeado por Gabriel Gurméndez, Conrado Rodríguez, Germán Coutinho y Sara Durán, dijo que Vamos Uruguay tiene una posibilidad que “muy pocas veces un sector del Partido Colorado” ha tenido. “Tenemos en los seis departamentos del norte cuatro diputados, tenemos la diputada de Colonia, tenemos el diputado de San José, el diputado de Maldonado, dos diputados en Canelones y cuatro en Montevideo. Tenemos que construir sobre ese cimiento la propuesta para dentro de cinco años. Y acá no se entrega nadie”, dijo a modo de arenga, según muestra un video al que accedió Búsqueda. “Vamos a hacer sentir que nos está doliendo (el resultado), ¡sientan el dolor! Porque a partir de este dolor y esta frustración vamos a construir el mañana”, agregó, siendo interrumpido por aplausos. “Ahora vamos a ir a saludar a los del Partido Nacional y decirles que la coalición republicana está más fuerte que nunca. Y mañana empezamos a volver”, terminó. Eso hicieron.

En el estrado en el que Delgado dio su discurso y reconoció la derrota, Ojeda y Bordaberry se pararon en la primera fila separados por el independiente Pablo Mieres y el constitucional ambientalista Eduardo Lust.

— Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) November 27, 2024

Apenas un rato antes, en el propio búnker del candidato nacionalista, Ojeda —que a la hora de votar en el colegio y liceo La Mennais había dicho que la coalición “había llegado para quedarse”— se había reunido con todos sus pares de esa alianza (Delgado, Mieres, Lust y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto) para expresar su intención de que esta trascienda lo electoral y actúe junta desde el llano opositor. El miércoles, mientras se reunía el CEN, Gabriel Gurméndez, diputado electo por Maldonado, posteó en su cuenta de X una foto en la que aparecían su par por Canelones Walter Cervini, el senador Coutinho, Bordaberry y él —todos de Vamos Uruguay— acompañando a Delgado. “Futuro en coalición”, escribió.