Tras rescindir contrato con Cardama, oficialismo lleva el caso al Parlamento y la oposición busca un contraataque con investigadora

El Parlamento estuvo inusualmente activo en la semana de Carnaval. Entre el tratamiento del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que los legisladores aspiran a aprobar antes de fin de mes, y la carrera entre oficialismo y oposición por adueñarse de la investigación del caso Cardama , el Palacio Legislativo se volvió el foco de la actividad política en unos días tradicionalmente calmos.

El viernes 13 el gobierno anunció, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi , que rescindirá el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas por 82 millones de euros debido a “incumplimientos graves”. La decisión, aunque no fue sorpresiva, volvió a encender los ánimos en el sistema político .

El gobierno del Frente Amplio responsabiliza a la anterior administración de la coalición republicana por haber aceptado una garantía “trucha” y otra con “irregularidades” de la empresa española, que además fue contratada de forma directa en circunstancias que el oficialismo considera sospechosas. En tanto, la oposición acusa al gobierno de rescindir el contrato por motivaciones “políticas” y le reprochan que deje a Uruguay sin patrullas oceánicas.

Esta semana, el debate se trasladó al Parlamento. El Partido Nacional anunció su intención de instalar una investigadora en la Cámara de Representantes, donde el oficialismo no tiene mayoría, para poner el foco en la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato con Cardama. Sin embargo, mientras los blancos se aseguraban los votos necesarios en la Cámara Baja —con el apoyo de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que están fuera de la coalición republicana—, el oficialismo se les adelantó y presentó un pedido para instalar una investigadora en el Senado, donde sí tiene mayoría.

Así, aunque legisladores de ambos bandos consultados por Búsqueda lo consideran “absurdo” y un “desperdicio de recursos”, el Parlamento podría terminar con dos investigadoras sobre el mismo tema funcionando en paralelo.

ParlamentoUy_Sabini

Pese a que el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini, el miembro denunciante en el Senado, presentó su solicitud primero en la Cámara Alta, el martes 17, el Partido Nacional, tras evaluarlo, decidió seguir adelante con sus planes. Al día siguiente el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez presentó una solicitud en la Cámara de Diputados. El primero planteó investigar desde el año 2014, cuando el Senado declaró el interés nacional de tener patrullas oceánicas. El segundo, desde 2005, cuando la Armada Nacional reclamó públicamente la necesidad de contar con ese tipo de buques.

Ambas cámaras ya crearon las comisiones preinvestigadoras que el reglamento establece como paso previo. Estas se instalan de forma automática tras la solicitud de un legislador y tienen 48 horas para analizar la denuncia y expedirse sobre si hay mérito para crear una comisión investigadora. Luego es el plenario de la cámara el que debe resolver.

“Hay que ver cuál es la primera en votarse”

Ahora la carrera es por cuál cámara logra instalar la comisión investigadora primero. “Hay que ver cuál es la primera en votarse”, dijo el diputado Rodríguez ayer miércoles en conferencia de prensa. Y planteó que podrían conseguir que la Cámara Baja se anticipe al Senado, porque el lunes 23 hay una sesión extraordinaria convocada y puede votarse ese mismo día. Así, la del Senado terminaría siendo la “otra” comisión, dijo, y agregó: “Habrá que preguntarles a los senadores el lunes si siguen adelante con la investigación una vez que esté instalada en Diputados”.

Pero en el Frente Amplio no planean quedarse de brazos cruzados. Según dijeron fuentes del Senado, referentes de la bancada se reunirán este jueves para definir cómo proceder. La estrategia que evalúan es citar a una sesión extraordinaria para este mismo viernes 20, luego de que la preinvestigadora se expida, para ganarles de mano a los diputados. Este punto, no obstante, podría ocasionar un debate con la oposición, donde entienden que el reglamento del Senado, a diferencia del de Diputados, establece que la investigadora puede instalarse luego del 1º de marzo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones.

El sentido de esta carrera es que quien logre instalar la investigadora primero podrá decir que es la otra cámara la que está duplicando el trabajo.

20260120MZINA_6931

Por otra parte, fuentes de la oposición dijeron a Búsqueda que, tras discutirlo este miércoles en una reunión de bancada, el Partido Nacional definió que, si Diputados instala primero la investigadora, no votarán la creación de otra en el Senado.

En la reunión participó el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien lo hizo de forma virtual debido a que estaba por abordar un vuelo hacia Europa por vacaciones. El hecho de que la cabeza del partido se vaya de vacaciones en un momento político tan álgido causó molestia a algunos dirigentes, de acuerdo con las consultas de Búsqueda, aunque durante la reunión nadie planteó reproches.

La definición de los blancos fue trasladada al Partido Colorado, su socio en la coalición republicana, cuyos legisladores, según las fuentes, estuvieron de acuerdo en no votar la investigadora en el Senado si los diputados se anticipan. De todos modos, el oficialismo tiene los votos suficientes en la Cámara Alta para aprobarla.

El gobierno busca trasladar la discusión al Parlamento para cuidarse ante instancias judiciales

La centralidad que adquirió el tema de Cardama en el Parlamento no es accidental, sino que responde a una estrategia del oficialismo, que decidió trasladar la discusión política al Legislativo para preservar al gobierno ante las futuras instancias judiciales con el astillero.

El viernes 13, previo a la reunión del Consejo de Ministros que antecedió a la conferencia de prensa, integrantes del equipo de Presidencia se reunieron con algunos parlamentarios para delinear la estrategia del oficialismo. En el encuentro estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz; Orsi participó en una parte de la reunión. También asistieron los senadores Liliam Kechichian, Eduardo Brenta y Sebastián Sabini, y los diputados Ana Olivera, Mariano Tucci, Joaquín Garlo y Alejandro Zavala.

Según explicaron fuentes de la reunión, allí se acordó “llevar el debate político” sobre Cardama al Parlamento, y que las principales figuras del Poder Ejecutivo comiencen a reducir y moderar sus apariciones públicas sobre el tema para cuidar al Ejecutivo de cara a las instancias judiciales.

Sesion Senado

En conferencia de prensa ayer miércoles, Sabini calificó el caso Cardama como “una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo XX”. En tanto, Rodríguez declaró que el Partido Nacional quiere que se investigue “todo” porque “no hay nada que ocultar”, y justificó la decisión de ampliar el período de análisis hasta el 2005 para “ir al punto cero, al origen de todo”. Además, defendió que la investigadora debe ser en Diputados porque es “la única cámara donde todo el espectro político se encuentra representado”.