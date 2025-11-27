Vietnam asegura que postergó visita de su vicepresidenta por “causa de fuerza mayor” y ratifica “amistad”

El canciller Mario Lubetkin negó que el tema estuviera relacionado con el debate sobre el monumento a Ho Chi Minh, que se propone instalar en Montevideo

El gobierno de Vietman le envió el martes 25 una carta al canciller Mario Lubetkin asegurando que la postergación de la visita a Uruguay de la vicepresidenta, Vo Thi Anh Xuan, se debió a “una causa de fuerza mayor”, y que “no afecta en ningún caso la tradicional amistad y la buena cooperación entre Vietnam y Uruguay”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El mensaje fue compartido a Búsqueda por el ministro, quien desestimó que hubiera habido molestias de las autoridades vietnamitas con las dificultades existentes en la Junta Departamental de Montevideo para aprobar por mayoría especial un monumento a Ho Chi Minh en el espacio libre República Socialista de Vietnam, frente al Antel Arena.

“La Embajada de Vietnam desea expresar su profundo agradecimiento y sincera gratitud a los líderes del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a todos los departamentos pertinentes por el arduo trabajo y su incondicional apoyo para realizar la visita de forma excelente y exhaustiva”, dice además la misiva. El gobierno de ese país, a su vez, asegura que espera “con interés la estrecha coordinación con el Ministerio para la realización del intercambio y visita”.

Según Lubetkin, el asunto del monumento fue un tema menor, que corría en carriles paralelos mientras sí se dirimía otro importante, la posible integración de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), del que Vietnam forma parte, y así fue interpretado por el gobierno de ese país. “No piensen que su cultura sobre al lectura de la política es la nuestra”, remató.