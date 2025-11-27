  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    

    Vietnam asegura que postergó visita de su vicepresidenta por “causa de fuerza mayor” y ratifica “amistad”

    El canciller Mario Lubetkin negó que el tema estuviera relacionado con el debate sobre el monumento a Ho Chi Minh, que se propone instalar en Montevideo

    INF-ahdoc-pvignali-cancilleria

    El gobierno de Vietman le envió el martes 25 una carta al canciller Mario Lubetkin asegurando que la postergación de la visita a Uruguay de la vicepresidenta, Vo Thi Anh Xuan, se debió a “una causa de fuerza mayor”, y que “no afecta en ningún caso la tradicional amistad y la buena cooperación entre Vietnam y Uruguay”.

    El mensaje fue compartido a Búsqueda por el ministro, quien desestimó que hubiera habido molestias de las autoridades vietnamitas con las dificultades existentes en la Junta Departamental de Montevideo para aprobar por mayoría especial un monumento a Ho Chi Minh en el espacio libre República Socialista de Vietnam, frente al Antel Arena.

    “La Embajada de Vietnam desea expresar su profundo agradecimiento y sincera gratitud a los líderes del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a todos los departamentos pertinentes por el arduo trabajo y su incondicional apoyo para realizar la visita de forma excelente y exhaustiva”, dice además la misiva. El gobierno de ese país, a su vez, asegura que espera “con interés la estrecha coordinación con el Ministerio para la realización del intercambio y visita”.

    Según Lubetkin, el asunto del monumento fue un tema menor, que corría en carriles paralelos mientras sí se dirimía otro importante, la posible integración de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), del que Vietnam forma parte, y así fue interpretado por el gobierno de ese país. “No piensen que su cultura sobre al lectura de la política es la nuestra”, remató.

    Esta semana, en el programa de streaming Es con vos, la vicecanciller Valeria Csukasi había expresado su malestar por la discusión que se había dado y consideró que se trató de un gesto “inamistoso” con un país con el cual se está “tratando de establecer mayores lazos”.

