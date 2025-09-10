  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Polonia derriba numerosos “drones rusos” que entraron en su espacio aéreo

    Como un “acto de agresión” calificó Polonia este miércoles la entrada en su espacio aéreo de lo que calificó de “diez objetos hostiles” durante un ataque ruso contra Ucrania. Para la Unión Europea es “la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra”

    Un avión de combate F-16 participa en un ejercicio de blindaje aéreo de la OTAN cerca de la base aérea de Lask, en el centro de Polonia, en 2022.

    Un avión de combate F-16 participa en un ejercicio de blindaje aéreo de la OTAN cerca de la base aérea de Lask, en el centro de Polonia, en 2022.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Es la primera vez desde el inicio del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa que un país miembro de la OTAN reporta este tipo de violación de su espacio aéreo. Varsovia ha sido uno de los aliados más importantes de Ucrania hasta ahora.

    Según la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, “anoche en Polonia fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra, y los indicios sugieren que se trató de un acto intencional, no accidental”, declaró en X.

    Leé además

    El presidente ruso, Vladimir Putin, participó de la cumbre desde su residencia de verano en Krasnodar.
    Video
    Brasil

    Lula apunta a Trump ante los BRICS: critica despliegue de EE.UU. en el Caribe y guerra arancelaria

    Por France 24
    Una persona camina frente a un mural con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).
    Video
    Venezuela

    Venezolanos siguen con su rutina pese a la escalada verbal entre Trump y Maduro

    Por France 24

    Tras las “violaciones en varias ocasiones” del espacio aéreo polaco durante un ataque ruso contra el oeste de la vecina Ucrania el miércoles 10 de septiembre, el ejército polaco anunció el despliegue de aviones y aliados. “Los aviones usaron sus armas contra los objetos hostiles”, indicó el ministro de Defensa polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz en un mensaje en redes sociales. Precisó estar “en contacto permanente con el mando de la OTAN”.

    La defensa antiaérea de la Alianza Atlántica declaró, además, haber ayudado a contrarrestar “varios” drones en el cielo polaco en la noche del martes al miércoles, y que estos fueron “enfrentados por las defensas aéreas polacas y de la OTAN”, afirmó la portavoz de la Organización, Allison Hart, en su cuenta de X.

    Europa fustiga una violación “peligrosa” y “sin precedentes”

    El primer ministro polaco Donald Tusk fustigó una “provocación a gran escala” por parte de “drones rusos”. “Anoche, enfrentamos una violación del espacio aéreo polaco por un número importante de drones rusos”, declaró Donald Tusk.

    “Como resultado del ataque de hoy de la Federación de Rusia contra territorio ucraniano, se produjo una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por objetos tipo dron”, indicó el centro de mando del ejército polaco en un mensaje en redes sociales. “Es un acto de agresión que creó una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos”, añadió.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció ante el Parlamento Europeo una violación “peligrosa” y “sin precedentes” del espacio aéreo polaco y europeo por “más de diez drones rusos Shahed”. “Europa es plenamente solidaria con Polonia”, declaró en un discurso ante los eurodiputados en Estrasburgo.

    El gobierno polaco anunció una reunión “extraordinaria” del Consejo de Ministros, poco después de anunciar el fin de las operaciones de interceptación.

    Para Zelensky fue un “ataque deliberado”

    Las fuerzas polacas y aliadas vigilaron con radares “más de diez objetos, y para aquellos que podían representar una amenaza, el comandante operativo de las fuerzas armadas tomó la decisión de neutralizarlos”. “Algunos drones que penetraron en nuestro espacio aéreo fueron derribados”, detalló. Los objetos derribados estaban en proceso de localización, indicó esta fuente, sin precisar su número.

    El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el miércoles que este “ataque deliberado” constituía un “precedente extremadamente peligroso para Europa”. “No se trató de un solo 'Shahed' que pudiera calificarse de accidente, sino de al menos ocho drones de ataque dirigidos hacia Polonia”, dijo, al referirse a estos drones explosivos de fabricación iraní usados por Moscú. “Se trata de un precedente extremadamente peligroso para Europa”, añadió, llamando a Occidente a una respuesta firme.

    El presidente francés Emmanuel Macron también condenó con “la mayor firmeza” esta “incursión de drones rusos”, calificándola de “simplemente inaceptable”. “Llamo a Rusia a poner fin a esta huida hacia adelante (…) No transigiremos con la seguridad de los Aliados”, agregó en su cuenta de X, precisando que se reuniría “próximamente” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Colectivos feministas protestan en la Torre Ejecutiva en reclamo de mejores respuestas ante situaciones de violencia vicaria, a raíz del doble filicidio ocurrido en Soriano.

    Martinelli sobre el doble filicidio: en el Ministerio del Interior “no tenían idea dónde estaban parados”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El ministro Gabriel Oddone. 

    Impuestos: Presupuesto plantea cambios en el régimen de ‘tax holiday’ para financiar un fondo científico

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Poder Judicial.

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global.
    Video

    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global

    Por France 24