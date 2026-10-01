  • Cotizaciones
    jueves 01 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Supremo de Estados Unidos examinará la política sobre detenciones de inmigrantes en estado irregular: ¿frenarán los arrestos?

    La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este jueves 1 de octubre revisar una política del Gobierno de Donald Trump que somete a detención obligatoria a millones de inmigrantes en estado irregular mientras se tramitan sus procesos de deportación. Hasta ahora, esa política niega las audiencias de fianza para las personas indocumentadas.

    Centro de detención Delaney Hall, donde el ICE mantiene recluidos a inmigrantes detenidos.

    Centro de detención Delaney Hall, donde el ICE mantiene recluidos a inmigrantes detenidos.

    FOTO

    SPENCER PLATT/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    A supervisión judicial uno de los puntos cruciales de la campaña antimigratoria de Donald Trump: el arresto de los extranjeros mientras esperan su deportación.

    Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos aceptaron revisar si los inmigrantes que han residido en el país tienen derecho a una audiencia para determinar si deben permanecer detenidos mientras impugnan su posible expulsión.

    En esta nueva batalla legal —que llega al máximo tribunal estadounidense— sobre la política migratoria de línea dura de Trump, los magistrados se enfrentan así a una cuestión que ha dividido a los tribunales inferiores a medida que avanzaban numerosas demandas presentadas por personas extranjeras y grupos de defensa de derechos para impugnar la medida. Esta política es una de las diversas medidas adoptadas por su Administración en pos del objetivo del líder republicano de realizar deportaciones masivas.

    Leé además

    octubre rosa: equidad y deteccion temprana, los grandes desafios ante el cancer de mama en latinoamerica
    Concientización

    Octubre rosa: equidad y detección temprana, los grandes desafíos ante el cáncer de mama en Latinoamérica
    Activistas por el derecho a la vivienda mantienen un campamento de cientos de tiendas de campaña en la Puerta del Sol de Madrid (España) en el quinto día de la ocupación.
    France 24

    De España a América Latina: una crisis de vivienda que va más allá de la falta de casas

    Jueces de apelaciones de nueve de los once circuitos federales han concluido que detener a inmigrantes sin una audiencia de fianza viola la ley federal.

    Estas decisiones contradicen los fallos de los circuitos 5.º y 8.º, que sostuvieron que los inmigrantes acusados ​​de entrar y permanecer sin documentos en Estados Unidos deben permanecer detenidos mientras sus casos de deportación están pendientes.

    ¿Qué argumenta el Gobierno de Trump sobre la revisión de su política de detenciones?

    Los abogados de la Administración Trump argumentan que la división entre los circuitos está "perturbando la correcta aplicación de la ley de inmigración".

    Afirman que los tribunales del país se han visto inundados con miles de peticiones presentadas por inmigrantes que impugnan la interpretación legal del Gobierno. “El resultado es un mosaico inviable de medidas migratorias inconsistentes, donde los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son liberados en otros”, escribieron los abogados de la Administración republicana.

    El Gobierno del magnate de los bienes raíces convertido en político afirma que su nueva política de detención obligatoria es legal según una ley de inmigración de 1996.

    En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. emitió nuevas directrices para los funcionarios federales de inmigración, anunciando que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país quedarían sujetos a detención obligatoria —sin audiencia para fijar fianza— durante todo el proceso de deportación, el cual puede prolongarse durante meses o incluso años.

    Pero dichas directrices supusieron un cambio respecto a una interpretación de la ley federal vigente desde hacía casi tres décadas, según la cual los inmigrantes que ya residían en Estados Unidos podían ser puestos en libertad bajo fianza mientras tramitaban sus casos ante los tribunales de inmigración.

    Se aparta así de las prácticas de administraciones anteriores, que normalmente permitían a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales solicitar una audiencia de fianza si eran arrestados fuera de la frontera.

    ¿Qué señala la parte demandante?

    Los demandantes son inmigrantes representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual afirma que cientos de jueces de tribunales de distrito se han sumado a la mayoría de los circuitos para rechazar la nueva interpretación de los estatutos por parte de la Administración Trump.

    Los abogados de los demandantes sostienen que el Gobierno federal está tratando de negar las audiencias de fianza a los inmigrantes detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos —sin importar cuánto tiempo hayan vivido en el país— en lugar de limitar la restricción a los no ciudadanos detenidos en la frontera.

    “Millones de no ciudadanos podrían verse afectados por la nueva interpretación del Gobierno”, escribieron los abogados de la ACLU.


    Los inmigrantes detenidos bajo esta política han presentado decenas de miles de demandas solicitando su liberación. Un análisis realizado por la agencia de noticias Reuters el pasado febrero reveló que cientos de jueces de todo el país dictaminaron en más de 4.400 ocasiones que la Administración Trump había detenido ilegalmente a dichos inmigrantes.

    La división entre los tribunales de apelación

    Este extenso litigio ha provocado una división entre los tribunales federales de apelación. Por ejemplo, en febrero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, falló a favor de Trump por dos votos contra uno. En una decisión que revocaba fallos previos —los cuales habían permitido la liberación de dos hombres mexicanos—, la jueza de circuito Edith Jones escribió que las decisiones de administraciones anteriores de no aplicar la detención obligatoria (como sí lo hace Trump) no significan que "carecieran de la autoridad para hacer más".

    La mayoría de los tribunales federales de apelación que han examinado la política se han pronunciado en contra de ella. Las decisiones adversas emitidas por el Segundo Circuito y por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. (con sede en Cincinnati) llevaron al Gobierno federal a apelar ante la Corte Suprema.

    El tribunal ya tiene previsto escuchar los argumentos de otro caso importante relacionado con la inmigración durante su actual periodo de sesiones.

    El pasado martes 29 de septiembre, el tribunal permitió a la Administración reanudar —por el momento— la deportación acelerada de migrantes a terceros países (distintos a los suyos) sin ofrecerles la oportunidad de exponer los perjuicios que podrían enfrentar. Los magistrados programaron los argumentos de ese caso para diciembre.

    Con Reuters y AP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Conexión Ganadera

    Damnificados de Conexión Ganadera empezaron a cobrar; otros negocian un segundo acuerdo

    Por Ana Morales
    Investigación histórica

    Dictadura uruguaya e Israel fueron aliados políticos “contra el comunismo internacional”; el petróleo distanció el vínculo

    Por Sergio Israel
    Detrás de los números

    Nuestra (deficitaria) conversación económica: ¿quiénes hablan y de qué?

    Por Ismael Grau
    Ana Ribeiro

    Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa