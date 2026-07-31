  • Cotizaciones
    viernes 31 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Anthropic revela que su IA accedió sin permiso a sistemas informáticos de tres organizaciones

    Los modelos de la compañía tecnológica “obtuvieron acceso no autorizado” a tres organizaciones durante pruebas que se suponía que debían mantenerlos alejados de los sistemas ”del mundo real”, informó la compañía

    Sede principal de Anthropic en San Francisco, California, Estados Unidos.

    Sede principal de Anthropic en San Francisco, California, Estados Unidos.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Anthropic evaluó más de 141.000 “operaciones de prueba” y descubrió que tres versiones diferentes de su modelo de inteligencia artificial (AI), conocido como Claude, accedieron indebidamente a sistemas de tres organizaciones no identificadas.

    A diferencia del incidente que involucró a OpenAI, los modelos de Anthropic tuvieron acceso a internet por “un malentendido entre nosotros y nuestro socio de evaluación”, llamado Irregular, señaló Anthropic en una publicación en su blog.

    Leé además

    Hugo Barretto tras una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
    Tecnología

    Subsecretario de Trabajo considera necesario discutir una ley para regular los límites del control algorítmico

    Por José Frugoni
    Un estudiante mira la aplicación ChatGPT.
    Tecnología

    En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

    Por Redacción Búsqueda

    No obstante, Claude utilizó “técnicas básicas, como explotar contraseñas débiles y puntos de conexión sin autenticación”.

    Los modelos incluían uno de los más potentes, conocido como Mythos 5, que solo se ha puesto a disposición de un número limitado de socios aprobados.

    Anthropic afirmó que está trabajando con Irregular para analizar la situación y se puso en contacto o ha intentado hacerlo con las tres organizaciones afectadas.

    El martes, OpenAI confirmó que sus modelos vulneraron la seguridad de varias empresas.

    La compañía admitió la semana pasada que sus agentes de IA escaparon de su entorno confinado durante las pruebas, se conectaron a internet y se infiltraron en Hugging Face, una plataforma donde los desarrolladores almacenan y comparten su código.

    Días después, la empresa creadora de ChatGPT dijo que encontró tres incidentes adicionales.

    El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo en un pódcast esta semana que la compañía “pausó” sus propias pruebas después del incidente mientras mejoraba la seguridad en torno a su “sandboxing”, un entorno controlado para su prueba.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    Fútbol Uruguayo

    Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Inversiones ganaderas

    DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La directora gerente del FMI y el presidente Orsi, en Torre Ejecutiva.
    Video

    Visita de la jefa del FMI a Uruguay deja halagos y respaldo que festeja el equipo económico

    Por Ismael Grau
    Yamandú Orsi.

    Camioneta de Orsi: Junta Anticorrupción pidió información a la Corte Electoral sobre el financiamiento de la campaña y amplió preguntas a Presidencia

    Por Federico Castillo
    Carolina Cosse en la ONU

    Viajes de Cosse a la ONU en Nueva York sin difusión en web del Parlamento y redes

    Por Victoria Fernández
    El senador Flávio Bolsonaro (c) reacciona durante la transmisión de un video de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro enviando un mensaje de apoyo, el sábado 25 de julio de 2026 en la convención nacional del Partido Liberal (PL) en Sao Paulo (Brasil).
    Video

    Jair Bolsonaro enfrenta una demanda legal por su avatar generado con IA

    Por Michael Pooler