    Cepal destaca a Uruguay en inversión por habitante en IA generativa

    Informe advierte rezago regional en esta tecnología emergente; Uruguay lidera en gasto por habitante, pese a una inversión total baja

    La 15ª edición de Ingeniería de Muestra, organizada por la Facultad de Ingeniería, tuvo en 2023 como eje temático la IA

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte sobre el rezago regional en la adopción de inteligencia artificial (IA) y coloca a Uruguay en una posición ambigua: aunque su inversión total es una de las más bajas de América Latina, lidera el ranking regional cuando se ajusta el gasto en IA generativa por habitante.

    El estudio, titulado “Impacto económico de la inteligencia artificial en América Latina”, elaborado por Juan Jung y Raúl Katz, señala que la región invierte apenas el 1,56% del gasto global en IA, a pesar de representar el 6,3% del PIB mundial. En este contexto de baja inversión, Uruguay aparece al final de la tabla en términos absolutos, con solo US$ 18 millones gastados en IA durante 2023. Sin embargo, al ponderar esa cifra por población, se ubica entre los países con mayor gasto per cápita en IA generativa, junto con Chile.

    Gasto-IA

    ¿Qué significa ese gasto?

    El “gasto en IA” incluye la inversión en software, hardware, servicios en la nube y asesoramiento técnico para el uso de estas tecnologías. Medirlo por persona permite comparar entre países de distintos tamaños.

    IA generativa: una apuesta temprana

    Aunque se publicó recientemente, los datos del informe corresponden a 2023, un año en el que la IA generativa —que puede crear texto, imágenes o sonidos a partir de instrucciones— apenas comenzaba a difundirse masivamente. ChatGPT, el sistema que popularizó el uso cotidiano de esta tecnología, se lanzó a fines de 2022. En 2023 muchas empresas, gobiernos y personas todavía estaban en etapa de conocimiento. En ese contexto, que Uruguay figure como el país latinoamericano con mayor gasto por habitante en IA generativa refleja una temprana adopción, incluso antes de que la IA se volviera tan común como lo es en 2025.

    IA-Generativa

    Según el informe, Uruguay destinó 3,72 dólares por habitante a IA generativa, el valor más alto de la región. En términos de proporción del PIB, Uruguay también se ubica entre los países con mayor nivel de gasto relativo en IA generativa. Según los gráficos del informe, “al ajustar por población y escala económica, países como Brasil y México, que lideran en gasto total, pasan a ocupar posiciones más rezagadas”. Argentina, por su parte, “se encuentra muy rezagada, incluso por detrás de países menos desarrollados como es el caso de Perú o República Dominicana”.

    Gasto rezagado, impacto limitado

    A pesar del buen posicionamiento, el informe advierte que Uruguay, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, invierte muy por debajo de lo necesario para alcanzar los estándares globales. Según la metodología del informe, Uruguay debería haber invertido más de US$ 100 millones en IA en 2023 para estar en línea con su peso económico regional, muy por encima de los US$ 18 millones que efectivamente gastó, lo que representa el 0,02% del PIB uruguayo.

    “América Latina debería estar gastando US$ 10.500 millones en IA, y solo gastó US$ 2.600 millones”, subraya el informe. El rezago de la región no solo se aplica a la inversión en términos absolutos, sino que también se da cuando la inversión se vincula con el tamaño de la economía, explica la Cepal.

    El informe concluye que “un mayor gasto en IA se asocia a un leve crecimiento económico” (0,036% del PIB), “impulsado sobre todo por el aumento en la productividad del trabajo calificado”. Sin embargo, advierte que la IA aún “no muestra impacto sobre el capital físico y podría acentuar la brecha con el trabajo no calificado, generando efectos negativos en el empleo menos especializado”.

    Recomendaciones para cerrar la brecha

    Frente a estos desafíos, la Cepal recomienda a los países de la región adoptar una política “de acumulación de capital intangible”. Esto incluye “capacitación de empleados y gerencia, el desarrollo de casos de uso con foco sectorial, y el asesoramiento para la reingeniería de procesos de negocio”. También propone “el despliegue de centros tecnológicos especializados, especialmente para pequeñas y medianas empresas”.

    En el largo plazo, la Cepal sugiere avanzar en políticas educativas ambiciosas: “Sin políticas agresivas de educación general, el impacto agregado de la tecnología será limitado”.

