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    La Unión Europea propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció varias propuestas para proteger a niños y adolescentes en internet que incluyen prohibir las redes sociales a los menores de 13 años y establecer cuentas limitadas para los menores de 15

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene durante un debate sobre el “Estado de la Unión” en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de setiembre de 2026.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene durante un debate sobre el “Estado de la Unión” en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de setiembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/RONALD WITTEK
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Nada de redes sociales antes de los 13 años” y “nada de cuentas personales antes de los 15 años”, declaró este miércoles 16 la presidenta del Ejecutivo comunitario en un discurso en el Parlamento.

    “De este modo, los niños de entre 13 y 15 años solo dispondrán de minicuentas, instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y un tiempo de uso limitado. Y para los jóvenes de entre 15 y 18 años, las plataformas estarán obligadas a adoptar un diseño seguro”, añadió.

    Estas medidas, que necesitarán la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países de la Unión Europea (UE), forman parte de un proyecto de ley europeo llamado “EU Kids Act”. Ursula von der Leyen lo presentará en detalle el jueves 17 en la ciudad francesa de Estrasburgo junto a la comisaria de asuntos digitales, Henna Virkkunen.

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    Nuevas obligaciones para los operadores

    Las propuestas se inspiran en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles que fue presentado en julio.

    Según documentos consultados por la AFP, el proyecto de ley se aplicará tanto a las redes sociales como a los asistentes de inteligencia artificial, los robots conversacionales (chatbots) y los juegos en línea.

    Las restricciones de edad, válidas en toda la UE, irán acompañadas de nuevas obligaciones para los operadores si quieren que sus servicios sigan siendo accesibles a los menores. Las multas podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial en caso de incumplimiento.

    Entre estas obligaciones, las plataformas deberán eliminar sus funciones más “adictivas” (desplazamiento ilimitado de contenidos, recomendaciones ultrapersonalizadas...) y verificar sistemáticamente la edad de sus nuevos usuarios.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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