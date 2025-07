Los robots humanoides encarnan la ambición de China en la carrera por el desarrollo de la IA

Según los organizadores, el foro contó con la participación de más de 800 empresas que presentaron más de 3.000 productos, siendo los robots humanoides los favoritos del público gracias a sus trucos de fiesta ligeramente surrealistas.

Uno de los robots tocó la batería, con algún desfase temporal, al ritmo de We Will Rock You de Queen, mientras un hombre con gafas y chaleco de seguridad animaba a la multitud que reía.

WAIC-China La gente mira cómo los robots llevan a cabo tareas cotidianas durante la Conferencia Mundial de IA (WAIC) de Shanghái, en julio de 2025 AFP

Otros androides iban vestidos con overoles de trabajo o gorras de béisbol, al tiempo que operaban cadenas de montaje, jugaban al curling con oponentes humanos o servían refrescos de un dispensador.

Aunque la mayoría de las máquinas exhibidas seguían siendo un poco torpes, la sofisticación año tras año es cada vez más evidente.

El gobierno chino ha invertido en robótica, un área en la que algunos expertos creen que el gigante asiático ya podría tener ventaja sobre EE.UU.

Con 130 centímetros de alto y una batería de dos horas, el androide G1 de Unitree puede patear, girar y golpear, manteniendo el equilibrio con relativa fluidez mientras boxea sobre un ring.

Antes de la inauguración del evento, esta compañía -con sede en Hangzhou- anunció el lanzamiento de un humanoide de tamaño real, el R1, por menos de 6.000 dólares.

“Humanos digitales”

La mayoría de estos asistentes de alta tecnología no necesitan hardware.

En la exposición, distintos tipos de androides -empresarios de mediana edad, mujeres con poca ropa y guerreros antiguos- saludaban a la gente desde las pantallas y les preguntaban por su estado de ánimo.

En otros puestos, se realizaban demostraciones que permitían a los visitantes crear sus propios avatares digitales.

El gigante tecnológico Baidu anunció el sábado una nueva generación de tecnología para estos “humanos digitales”, androides equipados con IA e inspirados en personas reales que, según la compañía, son “capaces de pensar, tomar decisiones y colaborar”.

La empresa realizó recientemente una transmisión de comercio electrónico de seis horas, presentada por el “humano digital” de un conocido streamer y otro avatar. Tras la experiencia, Baidu informó que los dos agentes superaron las ventas del estreno del streamer humano en algunas categorías.

Embed - China calls for shared AI future, offering tech to developing countries • FRANCE 24 English

Más de 10.000 empresas están utilizando la tecnología, declaró a AFP Wu Chenxia, directora del departamento.

Consultada sobre el impacto en los empleos -una de las principales preocupaciones en torno a la adopción generalizada de la IA-, Wu insistió en que esta tecnología es una herramienta que debe usarse para mejorar la calidad y ahorrar tiempo y esfuerzo, pero que aún requiere de la intervención humana.

Por ahora, pocos visitantes de la WAIC parecían preocupados por las posibles consecuencias de otras máquinas como los robots-perro, a los que observaban con entusiasmo hacer volteretas.

“Cuando se trata del desarrollo de la IA en China, tenemos una base de datos relativamente buena y también una gran cantidad de escenarios de aplicación”, dijo Yang, de Transwarp.

“Hay muchas más oportunidades para experimentar”, sentenció.

Con AFP

FUENTE:RFI