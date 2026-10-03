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    Un final sombrío para el mandato de Macron

    Juventud en ebullición, la pesadilla de la deuda y una campaña electoral secuestrada por extremistas: la presidencia de Macron, tras diez años en el poder, termina en una atmósfera crepuscular, exacerbada por las rivalidades internas en la carrera presidencial

    Emannuel Macron, presidente de Francia.

    Emannuel Macron, presidente de Francia.

    FOTO

    Ludovic MARIN / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El entusiasmo inicial parece un recuerdo lejano, cuando Emmanuel Macron, alentado por los sólidos resultados económicos, podía implementar plenamente sus políticas de oferta, vislumbrando con optimismo un nuevo sistema de pensiones basado en puntos, y gozaba de relativa simpatía entre los jóvenes, este presidente cuarentón con una imagen moderna y progresista. «Macron es un asesino», «Tenemos razón al rebelarnos», «El gobierno nos tiene miedo»...

    El movimiento de protesta estudiantil, que comenzó con demandas de más recursos, ha crecido de forma constante durante una semana, apoyado por La France Insoumise (LFI) y ahora por una amplia coalición de sindicatos de educación.

    Para disgusto del gobierno, que protesta airadamente, acusándolos de manipulación. «Una juventud movilizada es más peligrosa que una bomba atómica. ¡No se rindan!», grita Mathilde Panot, líder del grupo parlamentario de La France Insoumise, megáfono en mano, en medio de un grupo de estudiantes de secundaria llenos de energía, en un video que circula en línea. Directores de escuela atacados, fuego de mortero, escuelas incendiadas.

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    En un instante, las protestas adquirieron un cariz completamente distinto, con la violencia que las acompañó y los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. El viernes, casi 400 escuelas secundarias permanecieron cerradas. "735 escuelas sufrieron interrupciones de una u otra índole", según el ministro de Educación, Edouard Geffray.

    En medio de esta cacofonía de imágenes, sospechas y acusaciones, Emmanuel Macron parece cada vez más distante, incluso mientras continúa proyectando una imagen agresiva y combativa, tanto en Francia como a nivel internacional.

    La realidad nos alcanza"

    Desde Madrid, la Agrupación Nacional instó a “aclarar su postura” tras las acusaciones de antisemitismo contra su líder, Jordan Bardella, y criticó a La Francia Insumisa por “avivar el miedo”.

    Como era de esperar, esto incluye la propiedad de su partido. “Como representantes de Francia somos extranjeros, no creemos en la vida política francesa”, respondió su ex primer ministro, Édouard Philippe, como candidato a sucederle. Esta es la ecología de otros que se repiten en la dirección del partido presidencial, incluyendo la rivalidad entre Édouard Philippe y otro exministro del partido de Macron, Gabriel Attal, quien también marcó la carrera presidencial.

    Esto alimentó los testimonios de un escenario catastrófico, y ninguno de los candidatos tenía garantizado pasar a la segunda fase y evitar un enfrentamiento final entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon. En este contexto, la inminente batalla por la aprobación del presupuesto en la Asamblea Nacional, ante la ausencia de mayoría, adquiere un tono sombrío. Esto puede interpretarse como un libro de primera categoría para la gestión económica de Emmanuel Macron.

    «La realidad es nuestra», reconoce el primer ministro Sébastien Lecornu, siguiendo el historial de intereses de ambos, mientras que la instapoblación no ha agravado la inestabilidad existente.

    Esto ocurre en un contexto de creciente censura gubernamental, pocos años después del trauma de la disolución de la Asamblea Nacional, que finalmente terminó con el segundo mandato de Emmanuel Macron. «En la Agrupación Nacional le conviene no censurar, aunque quizás no lo vean así», lamentó un ministro.

    El bando de Macron en llamas

    Emmanuel Macron, quien prometió la noche de su primera elección en 2017 hacer "todo lo posible" para que los franceses "ya no tuvieran motivos para votar por extremistas", corre el riesgo de dejar el cargo sin haber cumplido esta promesa.

    En definitiva, la crisis en los institutos está afianzando aún más el enfrentamiento directo entre la Agrupación Nacional (RN) y La Francia Insumisa (LFI). "Marine Le Pen se está beneficiando. Con jóvenes vestidos de negro quemando contenedores de basura y atacando a la policía, la gente no precisamente grita '¡Viva Mélenchon!'", observa un miembro del bloque centrista.

    "Al movilizar a la juventud, LFI está entrando en una especie de alianza con la ultraderecha, que está aplastando al centro y a los moderados", añade un colaborador cercano de Emmanuel Macron. Esto no hace sino exacerbar un ambiente ya de por sí tóxico, tensado aún más por la proliferación de crisis internacionales que están disparando los precios del gas y erosionando el poder adquisitivo de los franceses.

    "La era de Macron terminó en llamas, en la ira de una juventud a la que se le habían prometido igualdad de oportunidades", resume el banquero de inversiones Matthieu Pigasse, involucrado en la campaña junto con la izquierda.

    FUENTE:RFI

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