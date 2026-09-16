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    “Un querido amigo”: el oligarca ruso cercano a Putin que financió parte de la boda de un hijo de Trump

    El empresario Umar Kremlev pagó cientos de miles de dólares en gastos de las celebraciones de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson en Bahamas, según una investigación de ProPublica. La pareja confirmó el aporte, pero aseguró que se trató de un “regalo de bodas” de un “querido amigo” y rechazó cualquier motivación política

    Según informes, el empresario ruso Umar Kremlev (derecha) gastó cientos de miles de dólares en lujosas fiestas para celebrar la boda de Donald Trump Jr. en las Bahamas. Aquí se le ve visitando un centro de boxeo con el presidente ruso Vladimir Putin (izquierda) en 2022.

    Según informes, el empresario ruso Umar Kremlev (derecha) gastó cientos de miles de dólares en lujosas fiestas para celebrar la boda de Donald Trump Jr. en las Bahamas. Aquí se le ve visitando un centro de boxeo con el presidente ruso Vladimir Putin (izquierda) en 2022.

    FOTO

     Gavriil Grigorov / SPUTNIK/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Un oligarca ruso cercano al presidente Vladímir Putin financió con cientos de miles de dólares parte de los festejos del casamiento de Donald Trump Jr., hijo del mandatario estadounidense, y la modelo Bettina Anderson en Bahamas, según una investigación publicada por el medio independiente estadounidense ProPublica.

    Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y recientemente condecorado por Putin, pagó, entre otras cosas, el alquiler de una de las dos islas privadas donde tuvieron lugar las celebraciones y un espectáculo de fuegos artificiales, de acuerdo con documentos revisados por el medio y entrevistas con tres personas familiarizadas con los hechos.

    La propia Bettina Anderson confirmó este lunes 14 de setiembre que Kremlev había financiado parte de los festejos, aunque rechazó que detrás de su gesto hubiera algún tipo de motivación política.

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    En una publicación en Instagram firmada por la pareja, Anderson describió al empresario ruso como un “querido amigo” que “muy generosamente organizó dos noches increíbles de celebraciones“ después de su casamiento.

    Según la pareja, Trump Jr. y Anderson se casaron el 24 de mayo en una ceremonia privada rodeados únicamente de sus familiares. Las celebraciones posteriores, sostuvieron, habían sido organizadas con anterioridad como un encuentro entre amigos y originalmente no formaban parte de los planes de boda.

    “Es lamentable que algo tan personal y feliz pueda ser reinterpretado como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene”, señalaron.

    ProPublica, sin embargo, informó que Kremlev cubrió cientos de miles de dólares en gastos vinculados con el fin de semana de celebraciones, que se extendió durante tres días en Bahamas. Según la investigación, los pagos fueron efectuados a través de una entidad afiliada con sede en Dubái.

    Un portavoz de Trump Jr. consultado por el medio tampoco negó la participación del empresario ruso en los gastos y aseguró que Kremlev es “amigo personal” del hijo del presidente.

    Un empresario con estrechos vínculos con Putin

    Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo, una organización apartada del movimiento olímpico por el Comité Olímpico Internacional tras años de cuestionamientos relacionados con su gobernanza, sus finanzas y su integridad.

    El empresario fue condecorado recientemente por Putin con la Orden de la Amistad y acompañó al mandatario ruso a China como parte de una delegación de Moscú, según medios estatales chinos citados por ProPublica.

    La revelación adquiere además una dimensión política por el momento en que se conoce la noticia. Rusia continúa su guerra contra Ucrania, mientras el presidente Donald Trump busca impulsar negociaciones para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

    Trump, que no asistió al casamiento de su hijo por compromisos de agenda, ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca un acercamiento a Moscú para tratar de alcanzar un acuerdo, al tiempo que su relación con Kiev ha atravesado momentos de fuertes tensiones.

    Entre los invitados a las celebraciones estuvo Jared Kushner, cuñado de Trump Jr. y uno de los enviados de la Casa Blanca involucrados en las gestiones diplomáticas en torno a la guerra.

    Kushner y Steve Witkoff, otro enviado especial de Trump, viajaron recientemente a Moscú y Kiev, donde mantuvieron reuniones con Putin y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respectivamente, en un intento por reactivar las conversaciones.

    Un vínculo con Rusia nuevamente bajo la lupa

    No es la primera vez que las relaciones de Donald Trump Jr. con ciudadanos rusos generan revuelo en Estados Unidos.

    Durante la campaña presidencial de 2016, quedó en el centro de las investigaciones por una reunión que mantuvo en la Torre Trump con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.

    El encuentro había sido presentado a Trump Jr. como una oportunidad para obtener información potencialmente perjudicial sobre Hillary Clinton, entonces rival demócrata de su padre, en el marco de los esfuerzos rusos para favorecer la candidatura de Donald Trump.

    La reunión fue posteriormente examinada por investigadores federales y del Congreso que indagaron la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia durante aquellas elecciones.

    En este nuevo caso, el fiscal general estadounidense, Todd Blanche -nombrado por el presidente, Donald Trump-, descartó, no obstante, este martes investigar los pagos del oligarca ruso para la boda de Donald Trump Jr.

    Al ser preguntado en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Blanche subrayó que el pago fue “un regalo” y que la cuestión ya ha sido zanjada por sus protagonistas, aunque la oposición demócrata comenzó a investigar el asunto en el Congreso.

    “El presidente no sabe quién es esta persona. Creo que otros miembros de la familia no saben quién es esta persona. El hijo del presidente ha dicho que es un amigo muy cercano y que aceptó el regalo el fin de semana de su boda”, expresó.

    Con EFE, AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

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