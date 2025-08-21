A los 89 años murió el artista Ernesto Vila, referente del arte uruguayo contemporáneo

Fue premio Figari en 2003 y representó a Uruguay en la Bienal de Venecia 2007, su obra está marcada por la sobriedad y el rescate de la memoria

Fue uno de los artistas más destacados de su generación y referente del arte nacional contemporáneo. Maestro de la técnica mixta, Ernesto Vila creó obras a partir de materiales que tuvieron una vida anterior. Él reutilizaba papeles, cartones, restos de otras obras. Doblaba, recortaba, pintaba y volcaba su mirada, su emoción y su vida interior. Vila murió este miércoles 20 a los 89 años y dejó, además de su obra, la gran admiración de sus colegas tanto por su trayectoria artística como por su calidad humana.

Nacido en Montevideo en 1936, asistió en 1959 al Taller Torres García, donde tuvo un pasaje breve en el que estudió con Guillermo Fernández y José Gurvich. Posteriormente, entre 1961 y 1964, asistió al taller de Gurvich en el Cerro, que fue centro de aprendizaje de varios artistas con los que Vila crearía el Taller Montevideo. De raíz torresgarciana, pero con una línea propia, junto con los artistas del Taller Montevideo, Vila expuso en el Jockey Club en 1964 y después viajó a varios países europeos.

A su regreso lo esperaba un país convulsionado y el artista se unió a la militancia política. Fue preso desde 1972 hasta 1978, y en el Penal de Libertad trabajó con el material de desecho que conseguía y que sería después el alimento de sus obras. Al salir del penal se exilió en París y regresó al Uruguay democrático en 1986.

Sobra-de-arte-Ernesto-Vila Sobra de arte (1990) Museo Nacional de Artes Visuales Vila representó siluetas con apenas la sugerencia de una imagen, de apariencia inasible, que podía ser la de una figura cultural o la de seres anónimos elaborados con un trazo frágil. A veces en sus obras hay páginas de diarios recortadas o plegadas en las que se pueden leer titulares como si fueran el registro de otras épocas. A veces sus obras recogen la memoria de la ciudad, con la ropa colgada o detalles de las calles y de sus transeúntes. A veces sus obras cuelgan de piolines y quedan suspendidas en el aire.

Participó en más de 100 muestras colectivas y más de 50 individuales y en varias bienales, la última fue en 2007 en la Bienal de Venecia con el proyecto Imágenes (des) imágenes. En 2003 obtuvo el Premio Figari por su trayectoria.