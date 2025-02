'Rostros del arte', retratos de Panta Astiazarán en el Museo Nacional de Artes Visuales

“Fue como si me hubiera donado a mí mismo”, dice Panta, pero no lo hice pensando en todo esto. Cuando uno se va acercando al final de la película, piensa en estas cosas. Recuerdo esa frase de Borges, ‘¿qué será de todos mis libros?’, y yo pensaba ¿qué será de mis fotos, a quién le podrá interesar?”. La respuesta fue la BNU, donde hizo su primera exposición en 1975 y a donde iba de adolescente a mirar libros de fotografía.

Zorrilla-Panta.jpeg José Luis Zorrilla por Panta Panta Astiazarán

La primera fotografía que le sacó a un artista fue en 1971. En ese momento no tenía idea de que estaba por comenzar una serie. “Tenía amigos en una barra de café y nos reuníamos en el Museo de Gómez, que era privado. Allí asistían los artistas Esteban Garino y Sergio Curto. Yo estaba aprendiendo fotografía y quería que me hablaran de composición. Entonces un día Garino me llevó a que conociera a José Luis Zorrilla a su taller. Y allí fui con mi pequeña cámara”.