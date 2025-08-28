‘A nueva luz’ reúne la obra completa de Circe Maia

“Ya te esperaba. Pasa”. Así comienza este libro que reúne más de 70 años de producción literaria. Es la propia Circe Maia la que invita a sumergirse en sus palabras desde la primera página del libro. La recopilación de su obra completa es, justamente, una invitación a redescubrir a la autora uruguaya o leerla por primera vez, a (re)visitar sus poemas y hacerles espacio.
“En tiempos en que la palabra tiende al ruido y la prisa, la poesía de Circe Maia se yergue como un espacio de claridad, tibieza, lentitud y sosiego”, se lee a continuación, en la advertencia de A nueva luz, el libro editado por HUM en julio de este año que reúne toda la obra —édita e inédita— de la poeta uruguaya, ganadora de múltiples premios nacionales y del Premio Internacional Ciudad de Granada-Federico García Lorca.
A nueva luz ordena los poemas de Maia de forma cronológica. El volumen del libro es reflejo de una vida dedicada a las palabras. Embarcarse en esta lectura es, entonces, una forma de repasar la trayectoria de la autora, de conocer sus pensamientos adolescentes y adultos, los acontecimientos que la marcaron y el reflejo de ellos en su literatura.
La poesía de Maia reflexiona sobre lo que la escritora ve y conoce, sin pretensiones y con una simpleza minuciosa, honda y cautivante. Así lo dice en uno de sus poemas: “Trabajo en lo visible y lo cercano“. La naturaleza, el agua y los paisajes de Tacuarembó —departamento que adoptó al casarse— sostienen una presencia viva y fuerte en las más de 600 páginas que componen su obra. Su trabajo es como un remanso, un lugar donde descansar y entregarse a la belleza.
Hay un aspecto que a la escritora la desvela y que, si bien cambia de forma con el paso de los años, sobrevuela toda su obra: el anhelo de recordar y ser recordada, de permanecer. En sus poemas de edad más temprana, la inquietud y la reflexión respecto a este tema están enfocadas hacia las personas, pero, entrados los años, el centro del asunto se traslada hacia las palabras:
¿Cómo se puede retener el soplo de la voz? Lo que ahora se está diciendo, vuela: chispas veloces.
(Debajo de los signos escritos, sin embargo, el chisperío brilla).