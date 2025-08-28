  • Cotizaciones
    ‘A nueva luz’ reúne la obra completa de Circe Maia

    La editorial HUM suma a su catálogo el libro que recopila los más de 70 años de producción literaria de la poeta uruguaya

    Circe Maia - A nueva luz
    Búsqueda | Federica Ham
    Por Federica Ham

    “Ya te esperaba. Pasa”. Así comienza este libro que reúne más de 70 años de producción literaria. Es la propia Circe Maia la que invita a sumergirse en sus palabras desde la primera página del libro. La recopilación de su obra completa es, justamente, una invitación a redescubrir a la autora uruguaya o leerla por primera vez, a (re)visitar sus poemas y hacerles espacio.

    “En tiempos en que la palabra tiende al ruido y la prisa, la poesía de Circe Maia se yergue como un espacio de claridad, tibieza, lentitud y sosiego”, se lee a continuación, en la advertencia de A nueva luz, el libro editado por HUM en julio de este año que reúne toda la obra —édita e inédita— de la poeta uruguaya, ganadora de múltiples premios nacionales y del Premio Internacional Ciudad de Granada-Federico García Lorca.

    A nueva luz ordena los poemas de Maia de forma cronológica. El volumen del libro es reflejo de una vida dedicada a las palabras. Embarcarse en esta lectura es, entonces, una forma de repasar la trayectoria de la autora, de conocer sus pensamientos adolescentes y adultos, los acontecimientos que la marcaron y el reflejo de ellos en su literatura.

    La poesía de Maia reflexiona sobre lo que la escritora ve y conoce, sin pretensiones y con una simpleza minuciosa, honda y cautivante. Así lo dice en uno de sus poemas: “Trabajo en lo visible y lo cercano“. La naturaleza, el agua y los paisajes de Tacuarembó —departamento que adoptó al casarse— sostienen una presencia viva y fuerte en las más de 600 páginas que componen su obra. Su trabajo es como un remanso, un lugar donde descansar y entregarse a la belleza.

    Hay un aspecto que a la escritora la desvela y que, si bien cambia de forma con el paso de los años, sobrevuela toda su obra: el anhelo de recordar y ser recordada, de permanecer. En sus poemas de edad más temprana, la inquietud y la reflexión respecto a este tema están enfocadas hacia las personas, pero, entrados los años, el centro del asunto se traslada hacia las palabras:

    ¿Cómo se puede retener el soplo de la voz? Lo que ahora se está diciendo, vuela: chispas veloces.

    (Debajo de los signos escritos, sin embargo, el chisperío brilla).

