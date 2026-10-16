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    Acuerdo de medios públicos uruguayos con el Teatro Colón

    Radio Clásica y Babel FM transmitirán la temporada artística del teatro bonaerense; el jueves 15 se emitió en vivo la ópera Los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach

    Erika Hoffmann, presidenta del Secan.

    Erika Hoffmann, presidenta del Secan.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las radios públicas Clásica y Babel FM transmitirán grabaciones seleccionadas y conciertos en vivo del Teatro Colón de Buenos Aires, gracias a un acuerdo firmado entre el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y el teatro bonaerense.

    En el marco de este acuerdo, el jueves 15 se transmitió en vivo Los cuentos de Hoffmann, ópera de Jacques Offenbach, con dirección musical de Carlo Montanaro y dirección de escena, escenografía y vestuario de Eugenio Zanetti. La ópera había sido estrenada en 2019 en el Colón y ahora regresó con producción del teatro.

    “Reconocido internacionalmente por su tradición y excelencia artística, el Teatro Colón es una referencia de la música sinfónica, la ópera, la danza y las artes escénicas. La posibilidad de acceder a parte de su programación a través de las radios públicas uruguayas permitirá que estas propuestas trasciendan las fronteras de la sala y lleguen a hogares y comunidades de todo el territorio nacional”, dice el comunicado firmado por Medios Públicos y emitido el miércoles 14.

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    Desde 2024, el uruguayo Gerardo Grieco es el director general del Teatro Colón. De larga trayectoria en la gestión cultural, fue el director del Teatro Solís, de la Sala Zitarrosa y del Auditorio Nacional Adela Reta, donde tuvo como asesora en comunicación política e institucional a Erika Hoffmann, actual presidenta del Secan.

    “Con esta alianza, el Teatro Colón y los Medios Públicos de Uruguay profundizan los vínculos entre dos instituciones comprometidas con la cultura y reafirman el valor de la comunicación pública como herramienta para ampliar el acceso al arte, promover el intercambio entre países y acercar propuestas de excelencia a nuevas audiencias”, finaliza el comunicado de Medios Públicos.

    Consultada por Búsqueda sobre si el acuerdo implica algún compromiso del Secan con el Colón, Hoffmann indicó que la contrapartida es “cuidar la calidad de la transmisión”, además de incluir el logo del Teatro Colón en la gráfica y la ficha técnica de los conciertos.

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