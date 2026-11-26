En julio de este año se cumplió el centenario de la primera edición de Los desterrados, libro que reúne ocho cuentos de Horacio Quiroga (Salto, 1878-Buenos Aires, 1937), surgidos de su experiencia en Misiones y de los seres que allí conoció, y también de los que imaginó. A propósito del aniversario, la Academia Nacional de Letras publicó en el sello Austral una nueva edición del libro, con prólogo del escritor Carlos María Domínguez.
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El volumen mantiene la división original en dos partes: El ambiente, solo con el cuento El regreso de Anaconda, y Los tipos, que reúne siete cuentos: Los desterrados, Van-Houten, Tacuara-Mansión, El hombre muerto, El techo de incienso, La cámara oscura y Los destiladores de naranja.
Quiroga los escribió cuando ya era reconocido por Cuentos de amor de locura y de muerte (1917) y Cuentos de la selva (1918), caracterizados por la crudeza selvática y sus finales efectistas. Pero las historias de Los desterrados son diferentes, más cercanas a la crónica, con personajes preparados para enfrentar los peligros, salvo cuando ocurre lo inevitable: la vejez o los accidentes.
El regreso de Anaconda, que retoma un personaje de 1921, está narrado desde el punto de vista del animal. Ese personaje prepara el territorio para los demás cuentos, protagonizados por seres humanos que llegan de otras tierras a trabajar y transformar el lugar, hasta que pasa a ser su identidad, más que su propio origen.
Quiroga había vivido con su primera esposa, Ana María Cires, y con sus hijos Eglé y Darío, en San Ignacio, pueblo de Misiones. Ana María se suicidó allí en 1915, a los 25 años. No era ni el primer suicidio ni la primera muerte que experimentaba Quiroga, un hombre signado por la fatalidad. “La muerte (...). Es la ley fatal, aceptada y prevista; tanto, que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro”, escribió en El hombre muerto.