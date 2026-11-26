A cien años de su primera publicación, el volumen de la Academia Nacional de Letras, con prólogo del escritor Carlos María Domínguez, recuerda los cuentos sobre “la otra” Misiones de Quiroga

En julio de este año se cumplió el centenario de la primera edición de Los desterrados, libro que reúne ocho cuentos de Horacio Quiroga (Salto, 1878-Buenos Aires, 1937), surgidos de su experiencia en Misiones y de los seres que allí conoció, y también de los que imaginó. A propósito del aniversario, la Academia Nacional de Letras publicó en el sello Austral una nueva edición del libro, con prólogo del escritor Carlos María Domínguez.

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El volumen mantiene la división original en dos partes: El ambiente, solo con el cuento El regreso de Anaconda, y Los tipos, que reúne siete cuentos: Los desterrados, Van-Houten, Tacuara-Mansión, El hombre muerto, El techo de incienso, La cámara oscura y Los destiladores de naranja.

Quiroga los escribió cuando ya era reconocido por Cuentos de amor de locura y de muerte (1917) y Cuentos de la selva (1918), caracterizados por la crudeza selvática y sus finales efectistas. Pero las historias de Los desterrados son diferentes, más cercanas a la crónica, con personajes preparados para enfrentar los peligros, salvo cuando ocurre lo inevitable: la vejez o los accidentes.

El regreso de Anaconda, que retoma un personaje de 1921, está narrado desde el punto de vista del animal. Ese personaje prepara el territorio para los demás cuentos, protagonizados por seres humanos que llegan de otras tierras a trabajar y transformar el lugar, hasta que pasa a ser su identidad, más que su propio origen.