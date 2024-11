Dibujos bajo los focos: ‘Universo Troche’ en el Teatro Circular

Transformar dibujos en teatro. Ese es el desafío que asumió Valentina Gutiérrez, dramaturga, directora y actriz montevideana con más de 15 años de carrera que se presenta y firma sus trabajos como Vachi Gutiérrez. Llevar ilustraciones al escenario, con un elenco que interactúa con el artista mientras dibuja en vivo, es un formato muy poco transitado. Solo por eso ya vale la pena ir a ver Universo Troche, la obra que estrenó el Teatro Circular el viernes 1 y que se sumerge en el mundo creativo de Gervasio Troche, dibujante uruguayo que con sus blogs gráficos primero y sus tres libros publicados después (Dibujos invisibles, Equipaje y Lumbre) ha construido su obra entre Argentina y Uruguay y se ha vuelto un artista de culto.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“Una experiencia inmersiva donde el dibujo se transforma en cuerpo, música y poesía”, reza la leyenda promocional. Cuerpo, música y poesía. Buena síntesis de lo que vemos y oímos en la Sala Uno, cuyo formato da nombre al teatro. Cuerpo, música y poesía… y dibujo, el centro de gravedad de Universo Troche.

La poesía es la clave de este texto, escrito por Vachi a cuatro manos con el dramaturgo argentino Andrés Gallino; también es, seguramente, la razón fundamental de la síntesis conceptual y simbólica que ostenta este texto, que así comienza y que tanto dice en tan pocos versos: No hablo uruguayo cuando escapamos de Uruguay/ No hablo argentino cuando llegamos a Avellaneda/ No hablo cuando estamos en Francia/ Me olvido el francés cuando nos vamos a México/ No hablo mexicano en ninguna de las doce casas en las que vivo en México (…) Nacer a las apuradas y crecer huyendo/ Y saber que nadie maneja ninguna lengua (ni siquiera la lengua de su madre).

Companeros.jpg Vachi Gutiérrez y Gervasio Troche en un ensayo de la obra Alejandro Persichetti Las obras recientes de Vachi Gutiérrez (Refugio y Bienvenido todo son dos ejemplos) son mucho más viscerales en su escritura. Cuentan historias de mujeres al límite. Los personajes sienten y hablan con las tripas. Aquí no, el tono poético viene del trazo de Troche. “Los dibujos de Gervasio, si bien son simples, te dejan pensando. Son poéticos. Siempre hay algo a descifrar. Cuentan una historia que cada uno puede construir en su interior, que a cada uno le resuena diferente. Y me transmiten mucha calma”, contó Gutiérrez a Búsqueda, entrevistada esta semana.

Vachi tenía la obra gráfica de Troche entre ceja y ceja desde hacía un buen tiempo: “Veía una esencia teatral en sus dibujos. Los veía como pequeños escenarios. Cuando me animé a escribirle para proponerle hacer un espectáculo basado en su trabajo me contó que sus padres habían trabajado en teatro, como actores. Y que entre sus referencias familiares estaban Jack Tatie, Marcel Marceau, Quino y Chaplin. Ahí me cerró todo”. La dramaturga y directora sostiene que “no es casualidad que a mí su mundo gráfico me conmoviera desde siempre y captara mi atención”. Y agrega: “Obviamente su universo ya estaba fuertemente conectado con lo teatral. Tal vez ahora él lo está concientizando, pero yo lo vi a través de sus dibujos. Además, no son universos ajenos el suyo y al mío”.