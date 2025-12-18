El adiós a Héctor Alterio, leyenda del cine argentino

El sábado 13 murió en Madrid, a los 96 años, el actor Héctor Alterio, protagonista de la escena cinematográfica, teatral y televisiva de Argentina y de España, y figura histórica de la cultura iberoamericana. Había nacido en Buenos Aires en 1929 y, si bien desde los años 70 estaba radicado en Madrid, mantuvo una intensa actividad en ambos países durante toda su vida.

Protagonista de filmes como La tregua, La Patagonia rebelde, La historia oficial y El hijo de la novia, entre las décadas de 1970 y 2000, fue un verdadero peso pesado del cine argentino , de esos nombres que llenan salas solo por su presencia. La Academia de Cine de España, de la que fue miembro, le concedió el premio Goya de Honor en 2004 por su trayectoria y la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina le otorgó el Cóndor de Plata en 2008 por su trayectoria.

Las cifras de su carrera son asombrosas, porque Alterio actuó en más de 160 producciones: un centenar de películas, unas 50 obras teatrales y 13 series de televisión.

Mientras cursaba la carrera de arte dramático, inició su trayectoria en el teatro porteño en 1948, con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Su carrera teatral se forjó con protagónicos en clásicos como El mercader de Venecia, Las criadas, La vuelta al hogar, Divinas palabras y Viaje de un largo día hacia la noche.

En los años 50 y 60 fue uno de los fundadores y principales referentes de la compañía Nuevo Teatro, creada en 1950, que promovió la renovación estética y la experimentación en la escena teatral argentina. Alterio se destacó en ese grupo y cobró tal relevancia que comenzaron a llegarle propuestas para la gran pantalla.

La primera película en la que actuó fue Todo sol es amargo, de Alfredo Mathé, en 1965. Allí comenzó una intensa presencia cinematográfica en filmes de directores integrantes de la entonces “nueva generación” del cine argentino, como Fernando Ayala (Argentino hasta la muerte, 1970), Juan José Jusid (La fidelidad, 1970), Héctor Olivera (La Patagonia rebelde, 1974, ganadora del Oso de Plata en Berlín) y Leopoldo Torre Nilson, con quien actuó en El santo de la espada (1969), La mafia (1971, que le deparó su primer Cóndor de Plata, como Actor de reparto) y Los siete locos (1972).

En 1975 fue amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A, mientras estaba en España, por lo que decidió radicarse allí con su esposa Modesta Bacaicoa y sus hijos Ernesto y Malena, quienes también se dedicaron a la actuación.

Su etapa española fue igualmente prolífica y reconocida. Con A un dios desconocido (1977), de Jaime Chávarri, ganó el premio al Mejor actor en el Festival de San Sebastián, y con El nido (1980), filme de Jaime de Armiñán nominado al Oscar a la Mejor película extranjera, ganó el premio al Mejor actor de la Asociación de Cronistas de Nueva York.

Alterio ostenta, en términos deportivos, un récord único: es protagonista en cuatro de las primeras cinco películas argentinas nominadas al Oscar a Mejor película extranjera: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985, primer Oscar argentino) y El hijo de la novia (2001). Entre otras distinciones, recibió varios premios Martín Fierro, Konex, Unión de Actores y Max.

Su carrera teatral se redujo considerablemente tras radicarse en España. Entre 1976 y 2004 solo actuó en un puñado de espectáculos a comienzos de los 90. Sus últimas actuaciones en un escenario fueron en 2013 (En el estanque dorado) y en 2016, en la célebre El padre, de Florian Zeller.

En los 90 estuvo en filmes muy exitosos como Tango feroz, Caballos salvajes y Cenizas en el paraíso. En los años 2000 continuó en el gran cartel en filmes como Esperando al mesías, Plata quemada, Kamchatka, El hijo de la novia y Cleopatra, estas dos últimas junto a Norma Aleandro. En 2002 actuó en el filme uruguayo-argentino Corazón de fuego, de Diego Arsuaga, estrenada en Argentina como El último tren. La española Kamikaze (2014), la argentina Fermín, glorias del tango (2014) y la italiana Como estrellas fugaces (2016) fueron sus últimos trabajos.

Alterio estuvo haciendo teatro, esporádicamente, hasta el final de su vida. En una entrevista publicada este año por El País de Madrid declaró: “Tengo 95 años y me sigo divirtiendo entreteniendo a los demás. Cuando lo hago, me sigo sintiendo como un rey”.