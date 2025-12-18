  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El adiós a Héctor Alterio, leyenda del cine argentino

    Nacido en Buenos Aires en 1929 y radicado en España desde los años 70, actuó en ‘La Patagonia rebelde’, ‘La tregua’, ‘La historia oficial’, ‘Caballos salvajes’, ‘Cenizas en el paraíso’ y la uruguaya ‘Corazón de fuego’

    Héctor Alterio en 2023, homenaje en el Centro Cultural Kirchner.&nbsp;

    Héctor Alterio en 2023, homenaje en el Centro Cultural Kirchner. 

    FOTO

    Ministerio de Cultura de la Nación Argentina

    El sábado 13 murió en Madrid, a los 96 años, el actor Héctor Alterio, protagonista de la escena cinematográfica, teatral y televisiva de Argentina y de España, y figura histórica de la cultura iberoamericana. Había nacido en Buenos Aires en 1929 y, si bien desde los años 70 estaba radicado en Madrid, mantuvo una intensa actividad en ambos países durante toda su vida.

    Protagonista de filmes como La tregua, La Patagonia rebelde, La historia oficial y El hijo de la novia, entre las décadas de 1970 y 2000, fue un verdadero peso pesado del cine argentino, de esos nombres que llenan salas solo por su presencia. La Academia de Cine de España, de la que fue miembro, le concedió el premio Goya de Honor en 2004 por su trayectoria y la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina le otorgó el Cóndor de Plata en 2008 por su trayectoria.

    Leé además

    Héctor Alterio (1929-2025)
    Video
    Tenía 96 años

    Adiós a Héctor Alterio, leyenda del cine argentino

    Por Redacción Búsqueda
    Natalia Oreiro es la protagonista de La mujer de la fila.
    Video
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar

    Las cifras de su carrera son asombrosas, porque Alterio actuó en más de 160 producciones: un centenar de películas, unas 50 obras teatrales y 13 series de televisión.

    Mientras cursaba la carrera de arte dramático, inició su trayectoria en el teatro porteño en 1948, con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Su carrera teatral se forjó con protagónicos en clásicos como El mercader de Venecia, Las criadas, La vuelta al hogar, Divinas palabras y Viaje de un largo día hacia la noche.

    En los años 50 y 60 fue uno de los fundadores y principales referentes de la compañía Nuevo Teatro, creada en 1950, que promovió la renovación estética y la experimentación en la escena teatral argentina. Alterio se destacó en ese grupo y cobró tal relevancia que comenzaron a llegarle propuestas para la gran pantalla.

    Embed - EL ÚLTIMO TREN - Tráiler #FCS2022

    La primera película en la que actuó fue Todo sol es amargo, de Alfredo Mathé, en 1965. Allí comenzó una intensa presencia cinematográfica en filmes de directores integrantes de la entonces “nueva generación” del cine argentino, como Fernando Ayala (Argentino hasta la muerte, 1970), Juan José Jusid (La fidelidad, 1970), Héctor Olivera (La Patagonia rebelde, 1974, ganadora del Oso de Plata en Berlín) y Leopoldo Torre Nilson, con quien actuó en El santo de la espada (1969), La mafia (1971, que le deparó su primer Cóndor de Plata, como Actor de reparto) y Los siete locos (1972).

    En 1975 fue amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A, mientras estaba en España, por lo que decidió radicarse allí con su esposa Modesta Bacaicoa y sus hijos Ernesto y Malena, quienes también se dedicaron a la actuación.

    Su etapa española fue igualmente prolífica y reconocida. Con A un dios desconocido (1977), de Jaime Chávarri, ganó el premio al Mejor actor en el Festival de San Sebastián, y con El nido (1980), filme de Jaime de Armiñán nominado al Oscar a la Mejor película extranjera, ganó el premio al Mejor actor de la Asociación de Cronistas de Nueva York.

    Alterio ostenta, en términos deportivos, un récord único: es protagonista en cuatro de las primeras cinco películas argentinas nominadas al Oscar a Mejor película extranjera: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985, primer Oscar argentino) y El hijo de la novia (2001). Entre otras distinciones, recibió varios premios Martín Fierro, Konex, Unión de Actores y Max.

    Embed - Que Lástima - León Felipe por Héctor Alterio

    Su carrera teatral se redujo considerablemente tras radicarse en España. Entre 1976 y 2004 solo actuó en un puñado de espectáculos a comienzos de los 90. Sus últimas actuaciones en un escenario fueron en 2013 (En el estanque dorado) y en 2016, en la célebre El padre, de Florian Zeller.

    En los 90 estuvo en filmes muy exitosos como Tango feroz, Caballos salvajes y Cenizas en el paraíso. En los años 2000 continuó en el gran cartel en filmes como Esperando al mesías, Plata quemada, Kamchatka, El hijo de la novia y Cleopatra, estas dos últimas junto a Norma Aleandro. En 2002 actuó en el filme uruguayo-argentino Corazón de fuego, de Diego Arsuaga, estrenada en Argentina como El último tren. La española Kamikaze (2014), la argentina Fermín, glorias del tango (2014) y la italiana Como estrellas fugaces (2016) fueron sus últimos trabajos.

    Alterio estuvo haciendo teatro, esporádicamente, hasta el final de su vida. En una entrevista publicada este año por El País de Madrid declaró: “Tengo 95 años y me sigo divirtiendo entreteniendo a los demás. Cuando lo hago, me sigo sintiendo como un rey”.

    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda