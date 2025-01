El Departamento de Cultura de la IM ajusta presupuesto para 2025 de algunas unidades hasta en 40%

Según las fuentes consultadas por Búsqueda , este ajuste presupuestal varía, dependiendo de las unidades del Departamento de Cultura, entre 10% y 40%, pero indican que el ajuste no afecta los salarios ni la apertura de las instituciones culturales, como salas y museos, que permanecerán abiertas, sino mayormente los gastos de funcionamiento. En este rubro entran contrataciones puntuales, cachés artísticos y presupuestos de producciones, festivales y giras de elencos. Es decir, todo lo que hace a la programación.

El ajuste incide en forma diferencial entre las unidades que tienen “cuenta extrapresupuestal” y las que no poseen esta vía alternativa de financiación. Grandes salas que recaudan por venta de entradas, como el Teatro Solís y las salas Zitarrosa y Verdi, disponen de ese tipo de cuentas. En el caso del Solís, también tiene aportes privados a través de la Fundación de Amigos del Solís y patrocinantes puntuales.

Consultada por Búsqueda, la directora del Departamento de Cultura de la IM, María Inés Obaldía, no respondió los mensajes enviados para aclarar estos temas. Sin embargo, al cierre de esta edición, Lucía Pintos, encargada de Comunicación de la IM, envió a Búsqueda una declaración oficial de la intendencia sobre esta asunto: “Lo que hay es una reorientación del gasto. No se ha bajado ningún servicio del departamento, los elencos están trabajando, las salas, museos y bibliotecas están abiertas, los festivales están transcurriendo, como el de Montevideo de las Artes, con entrada libre en todos los municipios; hay llamados abiertos a artistas; después de un año de inversiones importantes, como la nueva sede de la EMAD (primer edificio propio en sus 75 años). Cultura maneja 50 servicios (4 parques, 5 salas de espectáculos, 10 museos, 3 escuelas, 14 bibliotecas, 4 centros culturales, planetario, 3 elencos, 1 canal de TV y 6 unidades de apoyo técnico, programas, etc., que continúan en funciones”. La vocera agregó que en el caso de la ópera La traviata “se trabaja para que sea en el segundo semestre”.