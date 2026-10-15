Josefina Trías: del espejo de su casa a destacada figura del teatro uruguayo

Josefina Trías busca con paciencia en su memoria, pero no logra recordar ningún momento de su infancia en el que la actuación no estuviese presente. Jamás tuvo que detenerse a pensar qué quería hacer a futuro porque al teatro lo sintió desde siempre en el cuerpo. Cuando los adultos le preguntaban qué quería hacer cuando fuese grande, respondía: “Actuar, cantar y bailar”.

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Una gran aliada para los primeros ensayos fue su casa paterna, una vieja construcción de estilo español que su bisabuelo construyó con sus manos. Dieciséis habitaciones para el matrimonio y un hijo, Vivian Trías , histórico dirigente del Partido Socialista, el abuelo de Josefina. El bisabuelo de la actriz Emilio Trías Du Pré se destacó como arquitecto (dirigió la construcción de la estación de AFE de Las Piedras, entre otras obras), pero también fue poeta, profesor de dibujo, dramaturgo, escritor y pintor. Su obra ha sido bastante olvidada, pero recientemente se editó un libro que repasa su prolífico aporte a la cultura.

La casa, ubicada en la ciudad de Las Piedras, tenía una enorme sala repleta de espejos, y a los cinco años Josefina comenzó allí a interpretar personajes y a perder el miedo a verse actuando. Ya de grande, una compañera de estudios de dramaturgia visitó la vivienda y le dijo: “Con razón sos actriz”. Es que había dos atelieres, miles de libros, cuadros que decoraban cada pared: un sitio propicio e inspirador para el desarrollo artístico. Y mucha música: Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Pablo Milanés, Los Rodríguez, además de Los Beatles.

Cuando de tanto recitar aburría a sus padres y a su hermano, Josefina mudaba el ensayo a una escalera cuyo primer descanso se asemejaba a un escenario flotante: “Ahí canté recitales enteros y recité a Lorca durante muchos años”, contó a Búsqueda.

Uno de los grandes atractivos de la cartelera de teatro en los últimos meses tiene a la actriz como figura visible, gracias a la llegada a la Sala Verdi de Mosquitos, una obra de la dramaturga británica Lucy Kirkwood, adaptada bajo la dirección de Trías y Vachi Gutiérrez. Junto con la actriz Dahiana Méndez, Trías es la protagonista. Se trata de una bellísima obra que narra la relación entre dos hermanas muy diferentes. Asoman los vínculos familiares, especialmente con la madre y su sobrino, el duelo, la adolescencia, los miedos, las discusiones y el exilio. La obra se estrenó en setiembre y estuvo en cartel unos días de octubre, pero regresará todos los viernes de noviembre. El folleto que entregan a los espectadores que llegan a la Sala Verdi dice: “Entender el universo puede ser más fácil que entender a tu propia familia”.

Josefina brilla gracias a su estilo descontracturado y prosaico: hallar la belleza en lo cotidiano, lo vulgar. “Soy muy fan de (la guionista y escritora) Inés Bortagaray y recuerdo sus columnas de No Toquen Nada acerca de lo prosaico. Estoy muy cerca de lo prosaico en la escritura”, dijo. Terrorismo emocional, una de las obras de su autoría, por ejemplo, coquetea con las situaciones más mundanas: la depiladora, el ginecólogo, las amigas, las aplicaciones de citas, la relación con sus padres. “Hay una búsqueda estilística en ese sentido y a la hora de escribir me pregunto: ¿cómo habla la gente? Quiero que sean uruguayos reales”.

Llorar con humor

Estrenada el 4 de mayo de 2018, Terrorismo emocional, escrita y protagonizada por Trías, tuvo 125 funciones en ocho años de recorrido, 15.000 espectadores y un libro (Salvadora Editora). La obra narra la historia de Clara, una treintañera que acaba de separarse de una larga relación idílica y no tiene otra opción que volver a vivir a la casa de sus padres para atravesar el duelo. Así comienza: “Siempre fuimos seres de palabra así que me parece bien terminar escribiendo. Este mail no es un contrato para que firmes. Si vos vas a salir de mi vida hoy, al menos necesito creer que utilicé todas mis balas”.

El director de Terrorismo emocional, Bruno Contenti, opinó acerca de las características de Josefina como artista: “Es una actriz extremadamente inteligente. Tiene una velocidad de comprensión enorme y eso se nota especialmente en el humor. Desde el juego responde de una manera impresionante. Tiene el entendimiento de cómo funciona un remate, de capocómica consagrada. En algún sentido tiene que ver con la formación en música, porque ha cantado. Entender los tiempos musicales es muy importante en el humor. También tiene la dinámica de la improvisación muy aceitada”, dijo Contenti a Búsqueda. A Josefina le encanta cantar y se considera una cantante frustrada. “Tendría 10 discos y estaría de gira con mis recitales. Pero quién te dice, capaz que empiezo”.

El personaje de Clara regresó en Llamaste a Walter (2021), con dramaturgia de Trías y dirección de Gutiérrez, pero en tiempos de la crisis de 2002, con la protagonista adolescente. En ese momento, su padre pierde el empleo y la tensión familiar crece ante la desesperación de la situación económica y la posibilidad de emigrar en busca de oportunidades laborales. Es la historia de un momento durísimo del país narrada puertas adentro en una familia pedrense. “En Llamaste a Walter hubo una decisión de la directora de apostar a algo más lúdico que suavizó el drama. Pero por allí aparece la crisis de 2002, el desempleo, el exilio y la depresión. A mis padres los mató ver la obra, muy cerca de la experiencia familiar. El texto es más duro de lo que luego fue la puesta. Terrorismo emocional mantuvo en la puesta en escena algo mucho más carnal. Siempre hemos dicho con la directora de Llamaste a Walter y con el director de Terrorismo emocional que son comedias dramáticas”, sostuvo Josefina. La dramaturga tiene planes de realizar una tercera obra que cierre el ciclo iniciado en 2018, pero falta bastante para que la obra llegue a los escenarios: “Está muy verde”.

Josefina no solo ha actuado en Uruguay. También lo hizo en Argentina, Chile, Venezuela y Reino Unido. Terrorismo emocional está incluida en The Methuen Drama Book of Contemporary, una antología internacional de teatro uruguayo. Ya adquirió el estatus de clásico. Trías recibió el Premio Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura y el Florencio como actriz de unipersonal. La Comedia Nacional la eligió para representar a Uruguay en InterAutor, un programa de intercambio e internacionalización de dramaturgia contemporánea.

Josefina Trías en el Club Cultural Charco. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Estudió en el Instituto de Actuación de Montevideo, liderado por Marisa Bentancur, Gabriela Iribarren, María Mendive y Agustín Urrutia. Ocho horas por día, de lunes a viernes. Gracias al nivel terciario que obtuvo como actriz, este año logró ser admitida en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y está cursando una maestría.

Trías terminó la tecnicatura en Corrección de Estilo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y se encuentra cursando la Licenciatura en Letras. Le faltan cuatro monografías para recibirse. Se formó con figuras del teatro de la talla de Ricardo Bartis y Julio Chávez. Y realizó talleres con Mauricio Kartun, Sergio Blanco y Ruben Szuchmacher. Mariano Tenconi, dramaturgo y director argentino, le hizo una tutoría de Llamaste a Walter, lo que en la jerga llaman clínica de obra.

Antes había realizado un recorrido por textos uruguayos y universales junto con Julia Amoretti, actriz y docente. “Fue una gran maestra para mí. Fue la antesala para luego ingresar al Instituto de Actuación de Montevideo. También hice teatro desde muy chica en el Centro con Verónica Linardi, actriz, directora teatral y docente uruguaya. Una profe divina”.

Ha sido muy prolífica como dramaturga. Además de las obras que llevó a escena como protagonista, escribió otras 20 para sus alumnos durante los 10 años que dio clases en Las Piedras, La Paz, Cerrillos y Progreso con grupos de hasta setenta alumnos. “Mi bichito de dramaturga creció y les pedí permiso para escribir para ellos. Fue una demencia. Escribí una obra para cada grupo”, sostuvo, y contó que a alguna de ellas le gustaría volver a visitarlas a ver qué sucede. Tal vez haya material para más dramaturgia.

Trías también es la directora del Centro Cultural Carlitos Las Piedras, un espacio social, cultural y artístico que se ha transformado en un emblema de la agenda de la ciudad.

Cine

En los últimos años, la carrera de Trías se ha acercado al cine. Había escrito una obra llamada El mundo se ha terminado, que jamás llevó al teatro, cuyo texto se transformó en un mediometraje dirigido por Juan Manuel Solé, que aún no se estrenó. Con el mismo director filmó una película llamada Blanca, que llegará a las salas de cine en abril, y la tiene como protagonista. “Tengo mucha expectativa y curiosidad por ver qué pasa con esa película. Filmamos en Rivera durante más de un mes. El guion y la dirección es de Juan Manuel Solé; yo soy la actriz”, dijo.

¿De qué se trata la trama? “Blanca es una riverense que a los 17 años se fue a estudiar a Montevideo y perdió el contacto con su departamento; perdió también hasta el acento. Una Semana de Turismo regresó después de 10 años de la muerte de su papá a revisitar las tradiciones familiares y a rencontrarse con su padre de otra manera, porque lo tiene un poco en el freezer”, adelantó.

La crítica, investigadora y docente teatral María Esther Burgueño ha seguido de cerca la obra de Josefina y compartió sus impresiones con Búsqueda: “Hay un quiebre en la trayectoria de Josefina desde el momento en que ella decidió formar un estilo de actuación propio. Cuenta Josefina que Julio Chávez le dijo una vez que no actuara como una secretaria. Le quiso decir: ‘no seas tan correcta, no seas tan limpia en tu actuación, atrevete a más’”, contó. “Lo que define a Josefina es su ternura. Es imposible no estar encantado frente a ella, es imposible no mirarla con esa simpatía que despierta”.

Nacida en 1988, Trías ha realizado un recorrido que la sitúa en un lugar central de la escena teatral local y seguirá llevando su arte a las tablas porque charlar con ella deja en evidencia que posee un manantial de ideas que pronto serán obras de teatro.