Julio Bocca y Gerardo Grieco dirigirán el Teatro Colón de Buenos Aires

“Estoy muy bien acá. Si me ofrecieran volver, lo tendría que pensar mucho. Vivo en un país maravilloso, con gente educada, con una cultura muy fuerte, que me da libertad y tranquilidad”, respondió Julio Bocca el martes 20, consultado por Búsqueda, en el encuentro After Culturales celebrado en Magnolio Sala, sobre cuál sería su respuesta ante la posibilidad de que lo llamaran para dirigir en su país. “Es increíble que un país que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene todo, esté sumido en esta situación que se arrastra desde hace muchos años, no es de ahora”, afirmó sobre la situación en Argentina. Pero en realidad, mientras esto respondía, el maestro argentino de ballet ya tenía la decisión tomada de aceptar el ofrecimiento que le había hecho el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dirigir el Teatro Colón.