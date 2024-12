La serie 'Cromañón': una herida abierta que busca sanar a través de la ficción

Si bien Cromañón , producida por About Entertainment y dirigida por las argentinas Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia, no se centra en un personaje específico como las biografías antes mencionadas, sí aborda un hecho histórico para la cultura argentina. Basada en hechos reales y filmada en gran parte en Urugua y, esta serie se estrenó a principios de noviembre en Prime Video y reconstruye el trágico incendio de la discoteca República Cromañón en Buenos Aires, ocurrido el 30 de diciembre de 2004.

El incendio de Cromañón, que cobró la vida de 194 personas, en su mayoría jóvenes, es el eje central de esta serie de ocho episodios. Ocurrido durante el último de tres conciertos de la banda Callejeros, este hecho tiene lugar en el quinto capítulo. Antes de ello, la serie, con un compromiso latente en explorar la profundidad del dolor y la lucha por la justicia de una generación, decide centrarse no solo en la tragedia, sino también en la vida, las relaciones y los sueños destruidos por el fuego.

Embed - Cromañón - Tráiler Oficial I Prime Video

Con una realización de época verosímil, aunque con algunas licencias creativas como la moda o la iluminación de interiores, Cromañón se centra en el impacto del incendio en las vidas de sus personajes. Más allá del horror, la serie logra que sus historias individuales y la lucha por superar el dolor y la culpa, relaciones familiares incluidas, construyan su propio y atractivo universo para el espectador.

Ese camino es recorrido por un elenco joven que se luce, liderado por Olivia Nuss como Malena, José Giménez Zapiola como Lucas y Toto Rovito como Nicolás. Este trío logra cargar a la antesala del dolor con una construcción coral sobre quiénes eran estos jóvenes, qué los motivaba, qué sueños tenían y cómo la cultura del rock barrial había logrado aglomerar a tantas personas en un momento socioeconómico crítico para el país.

La anticipación de la catástrofe es un elemento que permea toda la serie. El espectador, al igual que los personajes, siente una sensación de fatalidad inminente, una especie de cuenta regresiva hacia el suceso que marcará un antes y un después. Esta tensión dramática se construye de manera competente, logrando que el episodio del incendio se viva como un golpe al estómago, un momento de inflexión que transforma radicalmente la narrativa y la experiencia del público.

La comparación con la escena del accidente aéreo en La sociedad de la nieve comparte cierta similitud en su ejecución. Ambas secuencias, a pesar de su brutalidad, están filmadas con un realismo que resulta impactante, pero también con una sensibilidad que evita caer en el morbo. Sin embargo, es en los episodios posteriores donde Cromañón logra diferenciarse, al mostrar cómo el dolor se expande y afecta a toda una comunidad.

Si bien la serie logra transmitir el impacto personal de la tragedia, se queda corta al momento de ayudar a entender las causas que la provocaron. La figura de Omar Chabán, empresario y dueño del local, es central, pero la trama no explora a fondo el contexto de corrupción y negligencia estatal que hizo posible el horror: la falta de controles, la corrupción entre funcionarios y empresarios, y la ausencia de políticas públicas adecuadas.

Cromañón, si bien no escapa de la tragedia que la inspiró, encuentra en los sueños rotos su verdadero valor. Lejos de caer en el morbo, carga con una sensibilidad que construye un laberinto de emociones que se ancla en el sufrimiento, pero que también da lugar a la esperanza y la redención. A través de la ficción, logra honrar la memoria de quienes ya no están y no solo retrata el duelo individual, sino también el duelo colectivo de una sociedad marcada por la pérdida.