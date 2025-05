La trágica historia de la actriz de la Comedia Nacional que, en la cima de su carrera, mató a su marido

Nelly Weissel Marita Escobar.jpeg Marita Escobar encarna a la doctora Adela Reta en Un tren quebrando la siesta Reinaldo Altamirano

Lacey contó a Búsqueda que el impulso para esta inmersión en la vida de Nelly Weissel ocurrió gracias a su colega Leonor Courtoisie, compañera en la TUD, que años atrás creó el sello literario Salvadora Editora, especializado en dramaturgia, y convocó a una residencia de escritura destinada al rescate de dramaturgas uruguayas del siglo XX. Lacey se presentó y cuando se distribuyeron los nombres posibles, a ella le tocó el papelito que decía “Nelly Weissel”, quien además de ser actriz había incursionado en la dramaturgia. “Empecé a leer sobre ella, me enteré de su obra Gabriela, la única que se le conoce, y comencé a buscarla. Si bien no la pude encontrar, sí pude leer sus crónicas y artículos sobre teatro para el diario La Mañana, y su historia me capturó de inmediato”, contó.