La Vela Puerca festeja 30 años y el BNS estrena 'Carmina Burana'

El sábado 13 La Vela Puerca celebra sus 30 años de historia con un concierto en el ya tradicional escenario que la Intendencia de Montevideo instala en diciembre en la rambla de Punta Carretas, frente al Club de Golf. La banda, surgida en el barrio de Punta Carretas, toma como su fecha fundacional el 24 de diciembre de 1995, cuando dieron su primer concierto en la vereda del bar El Tigre, en Scosería y Franzini. El concierto abarcará temas de toda su discografía, desde Deskarado (1998) hasta Discopático (2022), y marcará el inicio de una gira internacional que celebrará los 30 años en Argentina, México, Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania y Uruguay. Entradas en RedTickets a $ 1.890.

Desde el miércoles 10 hasta el domingo 21 el Ballet Nacional del Sodre (BNS), bajo la dirección artística de María Noel Riccetto, pone en escena una nueva versión de Carmina Burana (estrenada en 2019) que contará con la interpretación musical de la Orquesta Sinfónica Nacional (dirigida por Nicolás Rauss) y el Coro Nacional del Sodre (por Esteban Louise). Con la icónica música del alemán Carl Orff y la coreografía original del argentino Mauricio Wainrot (Un tranvía llamado deseo), la obra cuenta una historia de amor de hondo dramatismo. “La ternura del amor se entrelaza con el erotismo, la majestuosidad de la naturaleza se enfrenta a la inevitable fatalidad de la muerte, y la fuerza del destino se hace palpable”, reza la sinopsis de la obra, cuyo libreto está basado en los poemas y cantos goliardos, encontrados en la abadía de Bura Sancti Benedicti, en la región alemana de Baviera. El espectáculo, de 65 minutos de duración, cuenta con el diseño de escenografía y vestuario del argentino Carlos Gallardo. Entradas en Tickantel de $ 170 a $ 1.200.

Baglietto Vitale

Baglietto & Vitale

El histórico dúo que componen el cantautor rosarino Juan Carlos Baglietto y el pianista y compositor porteño Lito Vitale se presentará este viernes 12 en la sala Campodónico de El Galpón. Será un concierto con banda completa que celebrará los 35 años del dúo con un repertorio que incluye rock, tango, folklore y clásicos de la trova rosarina, como se llamó el movimiento musical del que también formaron parte Fito Páez, Silvina Garré y Jorge Fandermole, entre otros. Entradas en RedTickets de $ 1.320 a $ 3.470.

Phonoteque

Fiesta electrónica en el museo

El sábado 13 Formato y Phonotheque, dos de los proyectos referentes de la escena electrónica uruguaya, producirán la fiesta Cierre de año en Sala del Museo. Abrirá la pista la DJ Jamila, seguida de Hugo Fattoruso y el baterista Mateo Ottonello, que se presentarán a dúo. La fiesta seguirá con los DJ Ignnacio, Nico Etorena y Z@P. Al cierre, como es habitual en esta fiesta, tocará el dúo Omar. El arte visual estará a cargo de Irene.Av y Clara Bonavita. Entradas en RedTickets a $ 1.490.

Morgare Biasco Hernandez

Morgare-Biasco-Hernández. El viernes 12 a las 21 horas se presentarán en El Chamuyo (25 de Mayo 591) las cantantes Gabriela Morgare y Colomba Biasco junto con la pianista Mayra Hernández. La dupla Morgare-Hernández conforma un dúo (en 2024 publicaron el disco Rubí) y participa en la Orquesta Las Señoras y el trío La Yunta. Biasco publicó Pétalos disper sos, su último disco, en 2022. Reservas al 099 009 171.

Canciones con historia

Del Darno

El miércoles 17 a las 20.30 tendrá lugar en Ducon (Durazno y Convención) la última presentación del año de Darnauchans: canciones con historia, un concierto íntimo de canciones de Eduardo Darnauchans a cargo de Gonzalo Deniz (Franny Glass), junto con breves relatos biográficos del Darno y sobre la historia de algunas de las canciones a cargo del periodista e investigador musical Marcelo Rodríguez (autor del libro biográfico Darnauchans: entre el cuervo y el ángel). Reservas: 094 936203.

DIAZ-PRESA

Díaz & Presa. El dúo compuesto por la actriz y cantante argentina Julieta Díaz y el cantautor uruguayo Diego Presa se presentará el sábado 20 a las 21 en la sala Balzo del Auditorio Adela Reta. Lo harán en formato quinteto, junto con Santiago Peralta (guitarra eléctrica y coros), Checo Anselmi (bajo) y Ariel Iglesias (batería y coros). Entradas en Tickantel a $ 1.000.

Festival-de-Tango-Carlos-Gardel-2025-en-Tacuarembo

Festival de Tango Carlos Gardel en Tacuarembó

Desde hoy jueves 11 al domingo 14 se llevará a cabo en el Teatro Escayola de Tacuarembó y en varias esquinas de la ciudad la segunda edición del Festival de Tango Carlos Gardel. Entre los artistas estarán Francis Andreu, Eduardo Larbanois y Lucía Gatti, Los Cigarros, Tabaré Leyton, Nicolás Craciun, Nelson Pino, La Milonguera Paysandú, Otros Indios Orquesta y la Orquesta Siempre Tango de Argentina. Más información en teatroescayola.uy

Trafico

Vuelve Tráfico

Desde el martes 16 hasta el domingo 21 a las 20 se repone en Sala Verdi la obra teatral Tráfico, escrita por Sergio Blanco, dirigida por Felipe Ipar y actuada por Sebastián Serantes. Este unipersonal retrata a Álex, un joven escort devenido en sicario del narcotráfico. Una historia cruda y violenta que involucra el deseo, las heridas emocionales y la necesidad de supervivencia en un ambiente hostil. Entradas en Tickantel a $ 700.