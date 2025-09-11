Las películas uruguayas rumbo al Oscar y al Goya, y dónde verlas

Agarrame fuerte y Perros son las seleccionadas para representar al país en las próximas ediciones de los premios cinematográficos

Uruguay seleccionó sus representantes en la contienda por dos de los premios cinematográficos internacionales más codiciados.

La película Agarrame fuerte, dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge, representará al país en la postulación a la categoría Mejor película internacional de la 98ª edición de los Premios Oscar, a celebrarse en marzo de 2026. Por su parte, Perros, escrita y dirigida por Gerardo Minutti, fue elegida para competir en la categoría de Mejor película iberoamericana en los Premios Goya 2026, que tendrán lugar el próximo febrero.

Agarrame fuerte, la última película de las realizadoras de Tanta agua y Alelí (dirigida por Jorge y coescrita por ambas), ha tenido un notable recorrido: fue nominada a los Premios Goya 2025 como Mejor película iberoamericana y recibió el Premio Nora Ephron en el Festival de Tribeca, donde tuvo su estreno internacional. Además, la película producida por Bocacha Films ganó el premio a la Mejor película internacional en el Festival de Cine Golden Orange de Antalya, así como varios premios ACCU —otorgados por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay—, entre ellos a Mejor película uruguaya, dirección y guion.

Disponible en la plataforma TCC Vivo, la película aborda el duelo y la amistad, mostrando cómo Adela, tras la muerte de su amiga Elena, viaja en el tiempo 10 años atrás para reencontrarse con ella y el pasado que compartieron.