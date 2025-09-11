  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    Las películas uruguayas rumbo al Oscar y al Goya, y dónde verlas

    Agarrame fuerte y Perros son las seleccionadas para representar al país en las próximas ediciones de los premios cinematográficos

    Néstor Guzzini en la película uruguaya Perros.

    Néstor Guzzini en la película uruguaya Perros.

    FOTO

    De Cine
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Uruguay seleccionó sus representantes en la contienda por dos de los premios cinematográficos internacionales más codiciados.

    La película Agarrame fuerte, dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge, representará al país en la postulación a la categoría Mejor película internacional de la 98ª edición de los Premios Oscar, a celebrarse en marzo de 2026. Por su parte, Perros, escrita y dirigida por Gerardo Minutti, fue elegida para competir en la categoría de Mejor película iberoamericana en los Premios Goya 2026, que tendrán lugar el próximo febrero.

    Embed - Agarrame fuerte – Trailer

    Agarrame fuerte, la última película de las realizadoras de Tanta agua y Alelí (dirigida por Jorge y coescrita por ambas), ha tenido un notable recorrido: fue nominada a los Premios Goya 2025 como Mejor película iberoamericana y recibió el Premio Nora Ephron en el Festival de Tribeca, donde tuvo su estreno internacional. Además, la película producida por Bocacha Films ganó el premio a la Mejor película internacional en el Festival de Cine Golden Orange de Antalya, así como varios premios ACCU —otorgados por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay—, entre ellos a Mejor película uruguaya, dirección y guion.

    Disponible en la plataforma TCC Vivo, la película aborda el duelo y la amistad, mostrando cómo Adela, tras la muerte de su amiga Elena, viaja en el tiempo 10 años atrás para reencontrarse con ella y el pasado que compartieron.

    Embed - Perros | Tráiler Oficial | Estreno en Uruguay 25 de setiembre

    Perros, coproducida por Cinevinay y Cimarrón Cine, es la ópera prima de Minutti. Debutó en la competencia oficial del 28º Festival de Málaga, el pasado marzo, donde la actriz uruguaya María Elena Pérez obtuvo la Biznaga de Plata a la Mejor interpretación femenina de reparto. La película también formó parte de Competencia Nuevos Realizadores del 43º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay organizado por Cinemateca.

    El drama con Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto y Pérez sigue a la familia Saldaña, quienes, al cuidar la casa y el perro de sus vecinos, los Pernas, convierten la lujosa vivienda en un escenario de abusos y placeres, viviendo allí sus propias “vacaciones”. La desaparición del perro desencadena un enfrentamiento entre ambas familias. Perros se estrenará en salas uruguayas el 25 de setiembre.

    La selección de ambas producciones fue efectuada por un Comité Seleccionador convocado por la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay (ACAU). El comité está integrado por representantes de las principales asociaciones del sector audiovisual uruguayo: la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Audiovisual del Uruguay (Asoprod); Directores, Guionistas y Directoras del Uruguay (DGU); Gremiocine; la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) y la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU), entre otras.

