Lo nuevo en discos

En agosto de 1974, mientras Band On The Run consagraba a Wings como la banda más popular en el mundo, el grupo grabó en Abbey Road estas míticas sesiones, inéditas hasta ahora. Paul McCartney, Linda Eastman y Denny Laine junto con los recién ingresados Jimmy McCulloch (guitarra) y Geoff Britton (batería), más el arreglador orquestal Del Newman (se luce en Live And Let Die) y el saxofonista Howie Casie como invitados, tocaron durante cuatro días (y cuatro noches, por supuesto). Medio siglo después podemos escuchar cómo sonaba este grupazo en las mejores condiciones sonoras posibles. Estas 26 pistas contienen lo mejor de los Wings, Go Now, de Moody Blues (la otra gran banda de Laine), y tres gemas beatles de Paul: Let It Be (con acordeón), The Long and Winding Road y Lady Madonna. Oro sonoro.