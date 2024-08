Versiones desde el lado salvaje: se publicó un tributo a Lou Reed

Este esperado y merecido tributo a uno de los grandes poetas del rock —y una de sus figuras más influyentes— comienza con una gran versión de Keith Richards de I’m Waiting For My Man, la mejor canción que alguien haya hecho para un dealer. Nadie mejor que el viejo stone para interpretar este tema simpático y juguetón, un rock simple y bailable, que repite el título como un mantra en dos acordes, cabal reflejo de la ansiedad del que espera la llegada de su hombre.

Publicado por el sello independiente estadounidense Lights In The Attic, y más allá de que el título viene de una de sus canciones, The Power of the Heart: A tribute To Lou Reed parece un nombre demasiado pomposo para ser dedicado a uno de los padres conceptuales del punk. Pero lo que importa son las canciones, y están muy bien. Como la balada Perfect Day en la dulce y melancólica voz de Rufus Wainwright, de asombroso parecido vocal con Bono.