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El autor ha sido ampliamente reconocido por su novela El zambullidor (2017), con su ambiente de pueblo fronterizo y una infancia marcada por el río, por los momentos extraordinarios y de los otros, los que dejan una dolorosa cicatriz. A orillas del río Uruguay nació Luis Do Santos, en Calpicas, pueblo de Artigas, pero vive desde hace años en Salto. Su nueva novela regresa al río, a su entorno norteño y al territorio lejano de la infancia, que aparece en el recuerdo. Porque esta historia es un doble viaje, con un doble tiempo: por un lado, está el presente y la búsqueda de la protagonista, Elisa, cuyo padre se perdió; por otro, hay un viaje interior hacia el pasado. “Páginas con aroma a siemprevivas, con trinos de pájaros sin nombre, con cardos que tiñen de violeta el final de las oraciones”, escribió en la contratapa del libro el también escritor norteño Fabián Severo.

Esta es la historia de una niña que se vio obligada a dejar de serlo demasiado pronto. De un abusador protegido por el silencio denso y asfixiante del propio entorno. De una mujer que sobrevivió a muchos años de una dinámica putrefacta y decide narrarla para purgar, entender y reapropiarse de su historia. Fernanda, la narradora, relata sin adornos esos años con el afán de recuperar una voz que fue obligada a callar. Flora, la escritora, elige las palabras con muchísimo cuidado y precisión. Al horror visceral de la trama lo acompaña una narración impecable y fragmentaria, necesaria para que quien lee pueda alcanzar a tomar aire y volver a armarse. Es duro —y muy movilizante— leer esta novela, casi tan difícil como cerrarla y dejar de leerla.

Precio: $ 690

Titulo: Dos amigos (Estuario Editora) | Autor: Martín Bentancor

Un carrero atraviesa Uruguay a principios del siglo XX. Un escriba narra las andanzas de su maestro en las primeras horas del cristianismo. Sus dos historias se entrelazan de una forma muy sutil en estas páginas. El autor y periodista, dos veces ganador del Premio Nacional de Literatura y reconocido por el Premio Narradores de la Banda Oriental, ha publicado más de una decena de libros. Con un humor perspicaz, su voz y sus observaciones van colándose en los relatos y obligan a volver sobre lo leído. El resultado es una obra que obliga a redoblar la atención y conjuga una prosa elaborada con un estilo singular. Santos, parroquianos, revolucionarios orientales y habitantes de Judea conviven en este libro de aventuras y largos caminos.

Precio: $ 690

Título: Poesía, imágenes y reflexiones en abismo (Fundación Itaú) | Autor: Gerardo Mantero

Conocido como artista visual, curador y periodista cultural en la revista La Pupila, Gerardo Mantero ha incursionado recientemente en la poesía, y ahora todas sus áreas creativas se reúnen en este volumen de cuidada y atractiva edición. El breve Poema esforzado abre el capítulo Desprendimientos, en el que se intercalan poemas de variada extensión con sugerentes obras en collage. En el capítulo Reflexiones en abismo, el registro y el género cambian hacia lo ensayístico. “Un artista sensible que piensa creando y que crea pensando”, escribió en uno de los prólogos Pablo Thiago Rocca. “Solo hay una cosa que le puedo exigir al arte, y es que no me deje donde ya estoy (...) Y este libro no se queda quieto”, escribió en otro prólogo Gustavo Wojciechowski (Maca). Ambos están en lo cierto.

Precio: $ 800

Título: Dolor de Rambla (Estuario Editora) | Autor: Pedro Dalton

Después de un tiempo sin publicar poesía, Pedro Dalton reúne en este libro versos nacidos de cuadernos, libretas y carpetas acumulados a lo largo de los años, pasados a limpio y ordenados en un trabajo de escritura, revisión y lectura en voz alta que fue decantando las páginas. Con más de treinta años al frente de Buenos Muchachos y títulos anteriores como La cara del ángel y Casi farsante, junta textos de distinto aliento; los hay desde breves hasta desarrollos más amplios, sin cerrarse en una sola forma. Se mezclan el cansancio, el duelo, el frío o la niebla con la música, los viajes, los recuerdos, las escenas cotidianas y bastante humor seco. Es una obra abierta que deja asomar distintas pulsiones y miradas de las emociones más íntimas y lo que se va viviendo día a día, con un tono nada solemne.

Precio: $ 690

Título: Las inocentes (Fin de Siglo) | Autora: Lorena Spatakis

Mujeres osadas en sus pensamientos, en sus deseos y en sus acciones son las protagonistas de este conjunto de cuentos breves. Una de ellas mira con placer a su vecina que trabaja after office, y a quien llama la Brisca. “Los maridos se le acercan lento, concretan rápido y se fugan todavía más rápido. Ese es el tema con los maridos: la intimidad está en el secreto, y su secreto está en otra”, piensa la protagonista de La casa del juicio. Hay una vieja-bruja que junta sapos y tiene a su marido viejo atado a una cama, y está la protagonista de Voraz, llamada Josefina Delgado, como una burla del destino por su (mentiroso) afán de adelgazar. “Una prosa oscura y mordaz que no busca la conmiseración hacia sus personajes, sino la ironía y la crueldad”, escribió Yanina Vidal en la contratapa. Está claro que ellas no son inocentes.

Precio: $ 590