La fuga de Mark Renton luego de traicionar a sus (por llamarlos de algún modo) amigos fue el cierre de una novela fragmentaria, polifónica y rupturista con la que el autor escocés Irvine Welsh (Edimburgo, 1958), sobreviviente de la heroína devenido escritor salvaje, irrumpió en el mercado editorial británico y, con el tiempo, mundial. De aquella embestida brutal surgió una película magistral, de título homónimo, con guion de John Hodge (el arma secreta de esta obra) y dirección de Danny Boyle, que le confirió, desde entonces y para siempre, los rostros de Ewan McGregor al colorado Renton. Trainspotting , novela y película, le dio voz y emociones a un grupo de adictos a la heroína de Leith, Edimburgo. Con los años, el explosivo e inesperado debut de Welsh dio paso a una vasta y perdurable obra, que ya suma cinco o seis títulos, según cómo se mire.

Ahora, con la publicación en castellano de Hombres enamorados (Men in Love; Anagrama, traducción de Arturo Peral y Laura Salas), Welsh vuelve a la aventura, con ese estilo cinematográfico que le sale de maravilla, retomando la acción donde la dejó más de 30 años atrás: poco después de la fuga del “Judas pelirrojo”, al decir del inefable Francis Begbie, que desde la película de Boyle lleva el histrionismo y el timbre de voz de Robert Carlyle.

Antes de seguir, conviene repasar el orden cronológico de esta zigzagueante odisea tóxica. Hombres enamorados viene a ser el quinto libro de la saga por orden de publicación, pero el tercero en la línea temporal, ubicando la acción entre Trainspotting (1993) y Porno (2002).

En el principio de los tiempos está Skagboys (2012), que relata el descubrimiento y el descenso inicial a la heroína, una droga que, en la década de 1980, tiene en este grupo de jóvenes escoceses un pegue mucho más fuerte y excitante que cualquier promesa de un futuro brillante y una vida llena de sentido. Luego viene Trainspotting, la reina madre, que explora el estallido del consumo de heroína y sustancias vecinas en los cuerpos y las mentes de Renton, Spud y Sick Boy (Begbie y Segundo Premio, que no aparecen en la versión cinematográfica, son adictos a una droga socialmente mejor aceptada). A continuación, entonces, Hombres enamorados , título que dialoga con Mujeres enamoradas, de D. H. Lawrence, y que pone el foco en otro descubrimiento, uno que altera la sangre, deforma el tiempo y te vuelve idiota.

Después viene Porno, que transcurre una década más tarde, cuando Sick Boy vuelve a Edimburgo y se reencuentra con Renton para hacer una producción triple equis. Esa novela es, a su vez, la base conceptual de T2: Trainspotting , la secuela de la película icónica, nuevamente dirigida por Danny Boyle.

Finalmente, Señalado por la muerte (2018) cierra la saga con los protagonistas atravesando la crisis de la mediana edad, entre el mundo del arte y el tráfico de órganos. Aparte, existe un spin-off, El artista de la cuchilla, centrado solo en Begbie, ambientado entre Porno y Señalado por la muerte.

En todo este universo, la desintoxicación es apenas un puente, una pausa antes de abordar el siguiente tren. Pero esa pausa, que es parte del viaje, es un viaje en sí. Y Hombres enamorados funciona, en cierto modo, también como un puente, como un viaje dentro del viaje. Por un lado, conecta Trainspotting con Porno, ofreciendo nuevas aristas de la historia a quienes están familiarizados con la historia. Y, al mimso tiempo, se sostiene por sí misma, en especial para quienes solo conocen la primera película o el primer libro.

Irvine Welsh en 2024. Tim Duncan/ Wikipedia

Welsh, un prolífico autor con otras 10 novelas (entre las que se encuentra otra saga, la de Ray Lennox), sigue la estructura polifónica con la que experimentó en Trainspotting, que a esta altura parece que le sale de taquito. Reparte la narración entre las voces de sus protagonistas, intercalando la perspectiva de algunos secundarios, entre los que se encuentran algunas de las mujeres con las que se cruzan. El foco está en la masculinidad y en cómo estos hombres intentan gestionar sus sentimientos y sus emociones, en particular el amor o lo que entienden por amor, junto con ciertas responsabilidades y certezas que vienen con la vida adulta, además de acontecimientos nada menores como la paternidad (en algún caso, por partida doble, al menos legalmente reconocida).

Ahora el grupo está desarmado, disperso, aunque también conectado. Renton está en Ámsterdam, navegando entre la culpa y el pánico, despertando su espíritu empresarial y asomando el hocico en el negocio de los clubes nocturnos, con todos los riesgos que conlleva. En tanto, Simon Williamson, Sick Boy, se queda en Londres, donde trabaja en la producción de películas porno y, guiado por un narcisismo depredador, se mete en reuniones de Narcóticos Anónimos con la única intención de reclutar o conquistar mujeres. Y es allí donde conoce a Amanda Coningsby, hija de un político conservador, una chica bien en la que Sick Boy vislumbra la posibilidad de ascenso social sin demasiados esfuerzos. En Leith, Daniel Murphy, mejor conocido como Spud, recibe paquetes con dinero enviados de Renton, mientras intenta rehabilitarse, una vez más. Spud también está de novio. Su pareja es Alison Lozinska, la ex de Sick Boy, y eso es algo que potencia su inseguridad y lo atormenta bastante. Y, también en Leith, está Francis Begbie, alias Franco, el psicópata, que se la pasa entre la cárcel y el pub, dominado por la ira, el resentimiento y la necesidad urgente de venganza, lo que no le deja mucho tiempo ni energía para ser un padre ejemplar.

Con esto podría decirse que ya hay bastante. Pero hay más. En el catálogo de secundarios aparecen Monique Van Beekhof, el interés romántico de Renton, una mujer que le mueve el piso y lo pone en tensión con partes de él que ni siquiera sabía que estaban tan asentados, como los códigos afectivos de su crianza en Edimburgo. En Renton, el amor se presenta desde su costado más romantizado, idealizado y obsesivo, básicamente, como sustituto de los opiáceos. En una de sus indagaciones filosóficas a las que es tan afecto, el pelirrojo habla de las mujeres: “(Son como) peldaños en un hermoso camino que me empuja hacia los brazos de lo auténtico”.

Amanda, la novia de Sick Boy, es una figura importante, pero, como también ocurre con Monique o Alison, no llega a tener un gran desarrollo, una limitación repetida en Welsh, que sabe moldear personajes femeninos con cierta intensidad y cierto atractivo, pero sin el calado de sus hombres.

También Montevideo

Lo que conduce al siguiente secundario: Edward Eddie Reece, el Mentor, un saludo a La balada del viejo marinero, de Samuel Taylor Coleridge, un hombre delgado, de rasgos afilados, físicamente parecido a Samuel Beckett, con “tantos surcos en la cara como la pista de patinaje de Murrayfield”. El Mentor, alias que proviene del arquetipo de El viaje del héroe, de Joseph Campbell, es una figura espectral salida del Marksman Bar, “el lugar favorito de la santísima trinidad de los borrachos de Leith: los trabajadores del astillero, los estibadores y los marineros mercantes”. Desde ahí les ha dado a los jóvenes Renton y Sick Boy lecciones que sobrevuelan el libro, en especial la que postula que “hay que decidir si uno es de los folladores o de los amantes”. El follador suma más mujeres, dice Reece, “pero cuando un follador se enamora, se acabó lo que se daba. Eso siempre trae problemas”. Encontrarse hoy con un personaje así, sin ser juzgado ni celebrado, simplemente siendo presentado, observado, es una rareza. Por si acaso, Welsh deja una nota al final del libro donde dice: “Puesto que la novela está ambientada en la década de 1980, muchos personajes de Hombres enamorados, así como la sociedad en general, se expresaban de un modo que ahora se consideraría ofensivo y discriminatorio. Como obra de ficción, Hombres enamorados busca imitar los patrones de habla usados habitualmente por muchas personas de aquella época. Lo cual no es en absoluto una aprobación (tampoco una condena) de tales comportamientos; es solo un intento por replicarlos con autenticidad a través de los personajes de la historia”.

Reece tiene otras particularidades. Además de beber de pie (y en abundancia) y tirar postas a los más jóvenes, este viejo lobo de mar también ha pasado por Montevideo, y se comenta que el Bar Fun Fun es uno de sus lugares favoritos de la ciudad, donde también, dicen los rumores, tiene una segunda familia.

El ritmo, el humor y la velocidad de Welsh son, a esta altura, inconfundibles. Tiene una precisión diabólica para armar escenarios con dos o tres pinceladas y una destreza afilada para definir o sintetizar la vida de un personaje por medio de su forma de hablar. Un ejemplo: “Siento que mi cabeza ha vuelto a un espacio desde el que podría hablar con una (mujer) sin correrme encima como un virgen epiléptico sufriendo un infarto”. Fino.

Welsh, además, es un lector escritor, le gusta y le sale bastante bien el diálogo intertextual. Acá hasta los nombres y los apellidos tienen conexiones con otras obras y otras voces (como en prácticamente cualquier obra de ficción, pero quizá con bastante más conciencia) y puede decirse que se pasa un poco de rosca. Welsh abre cada capítulo con un epígrafe, y mete a Kant, Poe, Shelley, Blake y Austen, entre otras firmas. Y también: letras de Big Tobacco, la banda de Stevie Hutchison. Y también: Coleridge. O, mejor dicho: sobre todo, Coleridge. Habla el epígrafe y responde el capítulo. Aunque no siempre cuaja.

(Aviso para quienes no se sientan muy a gusto con las traducciones de Anagrama: quizá no la pasen del todo bien. Abundan palabras como capullo, chorrazo, coba, gabacha, pasma, además de las clásicas chocho, coño y cojones. Un personaje puede ser, por ejemplo, “un bigardo del talengo”, un club puede estar “petado”, por citar un par de casos. Conviene decir que leer a Welsh en su idioma original implica navegar en las aguas de la transcripción fonética del central scots, el dialecto escocés del centro: ah en lugar de I, wis en vez de was, fitba por football, lassie por girl, glaikit por foolish. Acojonante).

Y está la música. En Welsh nunca es un adorno (o no solo) porque es, sobre todo, herramienta, un modo de ilustrar estados mentales, de dar indicadores de clases sociales y, claramente, coordenadas de tiempo y espacio, siempre en constante cambio. Por eso no sorprende que Hombres enamorados tenga una banda sonora real. Más allá de las canciones que desfilan por sus páginas y de los álbumes oficiales de las adaptaciones al cine y al teatro (sí, Trainspotting también tiene su versión musical), Welsh debutó formalmente como músico y letrista con Men in Love, editado en Bandcamp, que funciona como extensión sonora del libro, un libro que explora la dinámica de sustituir una adicción por otra, que es de lo que en definitiva trata toda la saga: la búsqueda desesperada de encontrar algo de lo que aferrarse en una realidad poco confiable y, sobre todo, en constante cambio.