    Ministerio de Industria abrió una convocatoria para series uruguayas

    El MIEM y ACAU presentaron un fondo para series de ficción nacionales, mientras el Sodre y Life Cinemas realizarán, en noviembre, muestras de cine mudo latinoamericano y francés

    Lanzamiento en Cinemateca de la convocatoria 2025 de Series de Ficción Nacional del MIEM y ACAU.

    Lanzamiento en Cinemateca de la convocatoria 2025 de Series de Ficción Nacional del MIEM y ACAU.

    FOTO

    Ministerio de Industria, Energía y Minería
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Agencia del Cine y Audiovisual (ACAU) lanzaron la convocatoria 2025 de Series de Ficción Nacional, que brindará un apoyo económico de hasta $ 3.200.000 al proyecto ganador. El fondo está dirigido a asociaciones civiles y micro o pequeñas empresas audiovisuales. Los proyectos deberán ser series de ficción nacional de al menos tres capítulos y 60 minutos de duración total. Durante el lanzamiento en Cinemateca el pasado martes 4, la ministra Fernanda Cardona destacó que fortalecer el ecosistema audiovisual “no implica solo apoyar el arte, sino generar empleo, dinamizar territorios, desarrollar capacidades y aportar valor cultural, industrial y de identidad”. Por su parte, la directora de ACAU, Gisella Previtali, resaltó el trabajo interinstitucional para “promover el sector audiovisual, articulando desde el territorio y generando capacidades locales con sustentabilidad”. El proyecto seleccionado se emitirá en una señal de alcance nacional y las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre.

    El cine silente se hace oír en el Sodre

    Embed

    La muestra audiovisual “¡De vuelta en la cartelera! Cine silente latinoamericano ayer y hoy” se desarrollará del 12 al 14 de noviembre en el Auditorio Nelly Goitiño. La propuesta, que celebra los 10 años de la revista especializada Vivomatografías, está dedicada al rescate, exhibición y reflexión sobre el cine silente latinoamericano. Organizada por la publicación junto con el Grupo de Estudios Audiovisuales y la distribuidora Buen Cine, incluirá proyecciones musicalizadas en vivo de películas recuperadas como Del pingo al volante (1929), Muerte civil (1910), En pos de la tierra (1922) y el collage cinematográfico Mudos testigos (2023). El programa se completa con un laboratorio de tecnologías para la preservación audiovisual en la Facultad de Información y Comunicación, conversatorios especializados y un seminario abierto a cargo de investigadoras como Georgina Torello y Andrea Cuarterolo. Las entradas están a la venta por Tickantel o en boletería de la sala, y la programación completa puede hallarse en Gesta.ei.udelar.edu.uy.

    Festival de Cine Francés en Alfabeta

    Seis películas inéditas en Uruguay integrarán la programación del Festival de Cine Francés, que se llevará a cabo del 7 al 12 de noviembre en el Complejo Alfabeta de Life Cinemas. El ciclo incluirá películas como El cuadro robado, de Pascal Bonitzer, el drama Fuera de temporada con Guillaume Canet y el clásico de terror Possession, de Andrzej Zulawski. Completan la programación Louise Violet; Pas de vagues con François Civil; y el documental ecuestre 40 días, 4 criollos y silencio. Las funciones se distribuirán en distintos horarios a lo largo de cinco días en la sala de Pocitos, con múltiples funciones para ver cada película. Las entradas se obtienen en boletería o en el sitio Lifecinemas.com.uy.

    João Canijo en Cinemateca

    El reconocido cineasta portugués João Canijo se encuentra en Montevideo para presentar su díptico Mal Viver (hoy, jueves 6) y Viver Mal (mañana, viernes 7) en Cinemateca. El director, cuyo cine ha ganado premios en festivales como Berlín y San Sebastián, participará de un intercambio con el público tras cada función. Entradas en boletería.

