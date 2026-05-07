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    Murió Gabriel Mainero, librero e investigador de la historieta uruguaya

    Un terco superhéroe para los amantes del cómic: creador de la librería El Rincón del Coleccionista, donde se formaron muchos jóvenes autores del género, publicó dos tomos de La historieta en Uruguay, el primero con el también investigador José Costa

    Gabriel Mainero.

    Gabriel Mainero.

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    Nicolás Der Agopián/Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tuvo varios trabajos, pero todos lo recuerdan como el librero de El Rincón del Coleccionista, que tuvo su primera sede en Millán y Raffo y después en Uruguay y Convención. Aquella librería dedicada al cómic fue, para los jóvenes amantes del género, el único lugar donde conseguían oro puro: historietas de todas partes del mundo, pero sobre todo europeas. Quien hizo posible ese refugio fue Gabriel Mainero (Montevideo, 1937-2026), investigador y librero que murió el sábado 2 a los 89 años.

    En 2012, junto con José Costa, Mainero publicó el primer tomo de lo que sería un estudio mayor: La historieta en Uruguay. Un viaje en el tiempo (1890-1955). La publicación coincidió con los 20 años del Museo del Humor y de la Historieta en el Teatro Lavalleja de Minas, impulsado por la Fundación Lolita Rubial, que lleva el nombre de Julio E. Suárez, Peloduro. Mainero, que prefería denominar al género “historieta” y no “cómic”, por considerarlo más preciso para designar el concepto de “pequeña historia”, publicó en 2017, como único autor, el segundo tomo La historieta en el Uruguay (1955-2005).

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    En ese momento, Búsqueda lo visitó en lo que había sido su librería de la calle Uruguay, donde aún conservaba los anaqueles con los viejos cómics. Allí contó sobre sus inicios, sus varios trabajos, especialmente el de visitador médico, que le dio solvencia económica para fundar con amigos El Rincón del Coleccionista. También explicó por qué publicó sin Costa el segundo tomo de la investigación: “José es el orden y yo soy el caos. Ni siquiera el libro tiene un índice ordenado. A medida que me caían las fichas de los autores las fui agregando”, explicó. El libro le llevó cuatro años de trabajo, que realizó solo él con el diseñador. “Tengo un exceso de celo personal, y los editores se entrometen demasiado. Soy una piedra tosca, me trabajo a mí mismo y peleo por mis cosas”.

    Ese carácter lo llevó a ser contundente con el tipo de cómic que se estaba desarrollando en el país, que tuvo su auge a partir de 2006, cuando los Fondos Concursables del MEC abrieron una categoría especialmente dedicada al género. Por eso su investigación llegó solo hasta 2005. “Casi todos pasaron por acá”, dijo a propósito de los autores que publicaron gracias a esos fondos. “No tengo la objetividad para escribir sobre ellos y sobre todo porque aún no se han transformado en verdaderos profesionales. Cuando se decante esa generación, podré escribir”.

    Aquellos jóvenes no lo olvidaron. El día de su muerte, Matías Castro, fundador de Montevideo Comics, lo recordó en sus redes sociales a él y también a Costa, quien murió hace unos meses: “Juntos nos dejaron un lindo legado, abrieron muchas puertas y conectaron gente. (…) Sin su trabajo, la historieta uruguaya sería un montón de anécdotas y memorias dispersas. Con su trabajo, es una historia con mojones, trayectorias, influencias y, sobre todo, relevancia visible para nuestra cultura”.

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