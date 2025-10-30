‘Oposición’, última novela de la escritora española Sara Mesa

Un nuevo título de la escritora Sara Mesa (Madrid, 1976) siempre despierta expectativas porque anticipa originalidad en temas y ambientes, incomodidad por las situaciones y actitudes que adoptan sus protagonistas y una cuidada elaboración narrativa. La palabra común para sus obras podría ser encierro, con su significado lineal y también figurado. En Oposición (Anagrama, 2025), su último título, esa palabra adquiere otra dimensión.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Con inicios como poeta, en 2012 el nombre de Mesa traspasó fronteras con Cuatro por cuatro, novela finalista del Premio Herralde. Después publicó Cicatriz, Cara de pan, Un amor, La familia, entre otros libros.
Oposición se desarrolla dentro de un edificio de la administración pública española. “De planta circular, compacto y sólido, por fuera recordaba a una tarta de varios pisos (…). Pero al entrar el efecto era perturbador, porque ya no parecía redondo ni mucho menos, sino una gigantesca caja rectangular, laberíntica, llena de pasillos, despachos, salas…”.
A ese lugar entra a trabajar como interina Sara Villalba. El primer día le asignan una mesa en un lugar “en medio de la nada” y allí permanece esperando a que su jefa la reciba. Pero pasan las horas y solo habla con quien le conecta el teléfono y con un ordenanza que le indica que espere. Y esperar es lo único que hace en toda esa jornada, sumida en un silencio, a veces interrumpido por un ronroneo indescifrable. Y así pasa otro día y otro y otro entre su mesa y la puerta cerrada de su jefa.
Cuando por fin le asignan una incomprensible tarea, Sara termina de confirmar lo ilógico de la lógica administrativa. Ni ella ni los compañeros con los que empieza a relacionarse hacen un trabajo útil para los ciudadanos, pero todos fingen lo contrario.
Con obvios ecos kafkianos, Mesa narra su novela con una comicidad trágica y con agudas observaciones sobre la conducta humana y el lenguaje administrativo. Así, los poemas dadaístas que su protagonista escribe resultan más comprensibles que algunos informes, en los que “realizar era mejor que hacer y recepcionar mejor que recibir”.
Para superar el tedio, ella dibuja, imprime hojas al azar y las subraya o husmea en la oficina de un jefe inservible. Hasta que se le ocurre burlar el sistema para ponerlo a prueba. Pero la descubren, la someten a un proceso con tono de sainete y dictaminan que cometió una “falta grave”. Al mismo tiempo, le permiten presentarse a una prueba de oposición para entrar como funcionaria efectiva.
“Que haya muchas cosas inventadas no significa que este relato no esté absolutamente cargado de verdad”, dice una cita a modo de acápite de Cómo leer a Gógol. Y entonces, empieza Oposición.