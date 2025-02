Premios Oscar 2025: pronósticos y anhelos a la hora de elegir a sus ganadores

La antesala al gran evento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha estado exenta de controversias. La principal involucró a la actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, quien se vio obligada a pedir disculpas y a retirarse de los eventos previos a la ceremonia tras la reaparición de publicaciones antiguas en X (antes Twitter). Aunque la actriz finalmente asistirá a la gala, la película del francés Jacques Audiard, considerada en su momento una de las principales favoritas, ha visto dañadas sus posibilidades de triunfo.

El cine latinoamericano tendrá motivos de celebración si se cumplen los pronósticos que señalan a Aún estoy aquí, del director brasileño Walter Salles, como la favorita para ganar el Oscar a la Mejor película internacional. Mientras Emilia Pérez, que hasta hace unos meses era la principal candidata al premio, perdió parte de su apoyo, la historia de la familia Paiva durante la dictadura brasileña, impulsada por la fenomenal actuación de Fernanda Torres, ha ganado cada vez más simpatizantes. En este caso, no hay duda: es la película que merece ganar.

Mejor actriz de reparto

No todos los competidores de Emilia Pérez parecen haberse salido de la carrera. Aunque su personaje dista de ser uno de reparto, Zoe Saldaña tiene asegurado el premio que podría ayudarla a superar la sombra dejada por su coprotagonista. Sin embargo, si hablamos de opacar a protagonistas, es Monica Barbaro, quien interpreta a Joan Baez en la biografía de Boby Dylan, Un completo desconocido, la verdadera estrella. Con solo unos segundos más de pantalla, su carisma, determinación y profundidad emocional habrían eclipsado a Chalamet, arriesgándose a robarle la película por completo. Barbaro es quien merece llevarse el reconocimiento.

Mejor actor de reparto

Se espera que Kieran Culkin, nominado por su papel en Un dolor real, gane sin dificultades. La competencia podría centrarse en un duelo entre dos excolegas televisivos, ya que Jeremy Strong, quien protagonizó Succession junto con Culkin, también está en la contienda por su interpretación en El aprendiz. Lo que logra Strong en esta película, encarnando al mentor de Trump, el abogado Roy Cohn, es espeluznante; hiela la sangre. Sería una gran oportunidad para que la Academia reconozca el trabajo de Ali Abassi en su filme sobre el ascenso del actual presidente de Estados Unidos.

Mejor actriz

El regreso de Demi Moore al estrellato, gracias a su interpretación en la monstruosa La sustancia, encaja perfectamente en el arco narrativo que tanto gusta a los Oscar: celebrar una carrera pasada con un retorno triunfal. Sin embargo, las victorias de nuevos talentos también son motivo de festejo. En ese sentido, la aparición de Mikey Madison de la mano de Anora anuncia una presencia imposible de ignorar. Su actuación es electrizante, llena de matices, y se consolida como la revelación del año. Un triunfo suyo sería un merecido reconocimiento al talento emergente.

Mejor actor

El duelo por este premio es uno de los más reñidos, con dos candidatos opuestos: el experimentado Adrien Brody, por El brutalista, y el joven Timothée Chalamet, por Un completo desconocido. Aunque Brody es el favorito, Chalamet muestra una ambición y soltura que podrían inclinar la balanza. Su interpretación de Bob Dylan no es su mejor papel, pero logra captar la energía única de un artista tan genial como insoportable. Premiarlo sería celebrar su carisma y acercarlo al camino que él mismo desea: “convertirse en uno de los grandes”, como mencionó en los Premios SAG.

Mejor director

Aunque el premio parece estar destinado a Sean Baker, cuyo trabajo en Anora no solo consolidó su lugar en el panorama cinematográfico con la Palma de Oro en Cannes, sino que también podría ser el impulso definitivo para llevar su cine de personajes marginales a una audiencia más amplia, la Academia debería considerar romper sus propias reglas y mirar más allá de las nominaciones. Denis Villeneuve, el director de Dune: Parte 2, logró algo extraordinario: devolverle al cine de gran presupuesto un sentido de asombro y la épica que parecía haber perdido. Su ausencia en esta categoría es una omisión imperdonable.

Mejor película

Anora consolidó su posición tras triunfar en algunos premios recientes, aunque no se puede descartar a Cónclave, otra seria contendiente. Sin embargo, la película que merecería ganar es Aún estoy aquí. En estos tiempos políticos, marcados por la polarización y el olvido selectivo, el filme de Salles ofrece un contrapunto necesario. Su mensaje, que recuerda cómo el pasado, por doloroso que sea, no puede ser borrado, resuena con una urgencia que trasciende lo cinematográfico. La cinta desafía a que la historia no vuelva a repetirse, y otorgarle la estatuilla dorada sería, como merece, un acto histórico.