Schmidt, Eyherabide y Mazzella cierran la temporada de ‘Hasta aquí hemos llegado’ en Magnolio Sala

Tres guionistas sentados en sus escritorios. Desde su hábitat natural, los tres escribas mezclan humor, música y dibujo en vivo. Hasta aquí hemos llegado , compendio de textos humorísticos de Gonzalo Eyherabide , Fernando Schmidt y Martín Mazzella, cerrará su primera temporada el sábado 22 a las 21 en Magnolio Sala .

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los tres libretistas de generaciones diferentes arman el espectáculo, estrenado en setiembre, con textos rechazados, descartados, olvidados y encajonados durante años. Parten de la premisa de que la inteligencia artificial generativa acaparará la autoría, de aquí en más, de todo —o casi todo— contenido creativo. No interpretan personajes, sino que en escena son ellos mismos.

Los tres son artistas talentosos y exitosos en el plano del humor, cada uno en lo suyo. Schmidt, el más veterano, con más de 40 años en el oficio; Eyherabide es el más histriónico, performático y mediático, autor de personajes populares como el Profe Jeyerabide; Mazzella, el más joven, tiene una interesante trayectoria en el carnaval, como intérprete y letrista, y cultiva una modalidad de humor musical estilo Leo Maslíah, basada en el recitado de un texto humorístico vinculado a una pieza tocada en el piano.

Los tres anuncian que cuentan “con una larga trayectoria de dislates”, y en consecuencia dicen y narran sus textos desde el código de la no actuación. No están parados como comediantes, sino sentados en sus escritorios de libretistas, con el error y la torpeza enraizados en el código actoral. Cada uno con su color y su tono humorístico, desde lo metalingüístico hasta el absurdo, los tres se complementan con swing y logran una gran conexión con el público, que los sigue con sus carcajadas allá donde van. La puesta en escena incluye ilustraciones en vivo de Eyherabide. Entradas en RedTickets a $ 767.

El viernes 21 y el sábado 22 tendrá lugar en el Centro Cultural de España la tercera edición uruguaya del Festival Sonora Podcast. Se trata de un encuentro de creadores y productores de podcast en el que se puede presenciar su realización en vivo, además de charlas, talleres y mesas de debate. Entre los principales invitados estará la escritora y documentalista sonora española Isabel Cadenas Cañón, autora de la serie De eso no se habla, que incluye el podcast Se llamaba como yo. Otra presencia importante será la de Maxi Guerra, conocido por su célebre Gastropolítica, que presentará su nuevo podcast 6 charlas que nadie me pidió. También habrá ediciones especiales, grabadas en vivo, de Santas listas, Ruido de mate, Perdidos en el éter y Hola, Jorge, con su conductor, el español Javier Aznar, entrevistando a un invitado sorpresa. El viernes 21 la actividad comienza a las 16.30 y el sábado 22, a las 11. La ceremonia de premiación de los trabajos que concursan será el viernes 21 en el auditorio Estela Medina del CCE. La entrada es gratuita, con previa inscripción, con cupos limitados (en RedTickets).

Sonora

Buceo en el museo

La banda de rock Buceo Invisible, liderada por Diego Presa, presentará en vivo La mañana del incendio, su sexto disco en sus 28 años de carrera, hoy jueves 20 a las 21 en la Sala del Museo del Carnaval (rambla 25 de Agosto y Maciel). Entradas en RedTickets de $ 1.080 a $ 1.380.

Buceo Invisible

Gala del BNS

El lunes 24 a las 20 el Ballet Nacional del Sodre (BNS) celebrará los 90 años de la compañía en el Auditorio Adela Reta. Sobre el escenario, los actuales bailarines del BNS rendirán homenaje a las principales figuras en la historia de la compañía, varias de las cuales estarán presentes en la platea. El programa incluye el segundo acto de El lago de los cisnes (coreografía del argentino Raúl Candal, música de Chaikovski), la pieza de ballet contemporáneo Love Fear Loss (de Ricardo Amarante, música de Edith Piaf) y la obra uruguaya Bolero, de Marina Sánchez, con música de Maurice Ravel. La entrada es gratuita, con reserva en sodre.gub.uy.

Gala BNS

Fundación Gurvich

El miércoles 26 se hará una cena organizada por la Fundación Gurvich con el objetivo de recaudar fondos para su labor social con escuelas de contexto crítico, con talleres de mujeres privadas de libertad y también para llevar adelante un proyecto en 2026 junto con la Dirección Nacional del Liberado. A las 19 horas habrá una visita a la muestra Íconos modernos en el Museo Gurvich y a las 20 una cena en Jacinto (Sarandí y Alzáibar). Con la entrada se sortearán obras de arte de José Gurvich, de discípulos del Taller Torres García y de artistas contemporáneos. Por más información: museogurvich.org.