Antón Chéjov en chancletas: Gonzalo Eyherabide estrena ‘Tragedia en el balneario’

“Tomando apuntes desde el vértigo de las aerosillas del cerro San Antonio y con los tobillos lacerados por la arena de un día de viento”, cuenta en la presentación de la obra. A mediados de 2024 compartió con Gabriel Calderón su inquietud de llevar al escenario esos apuntes, en tono de comedia, y el dramaturgo le contó sobre una obra breve de Chéjov llamada Un trágico a pesar suyo, publicada en 1889. “Me contó que el protagonista era un tipo que se desquicia en vacaciones. Salí de ese café y me dispuse a buscar esa obra en internet, pero como es una obrita en un acto no la encontré en ninguna página sino en la feria de Tristán, donde hay más cosas que Internet, y me compré un libro del teatro completo de Chéjov”.

En su adaptación, Eyherabide borró del libreto a un personaje marginal, que oficia de interlocutor del protagonista y transformó la obra en un monólogo, que subtituló A pesar de Chéjov. El año pasado vendió su casa de Punta Colorada pero sin embargo este verano buscó al forma de volver al balneario, para estrenar su obra, que define como una “hilarante comedia sobre el agobiante trabajo de vacacionar”. Así lo resume: “Es el trabajo que me conseguí para vacacionar y las vacaciones que me inventé para trabajar”.

El autor e intérprete de Tragedia en el balneario reflexionó sobre el concepto de esta comedia: “Las vacaciones tienen algo muy paradójico. Se supone que implican libertad y descanso, salirse del yugo, vivir como a uno le gustaría, y disfrutar a pleno del tiempo libre. Sin embargo muchas veces nos estresamos igual. Puede ser porque las abejas te arman un panal en la chimenea o porque hay que ir a Montevideo a solucionar cosas”.

Y agregó: "Antes estaba de moda el microbikini, ahora están de moda las microvacaciones. Duran unos pocos días. Y además, con el trabajo remoto que nos dejó la pandemia ahora es normal esa mezcla de agua y aceite que es trabajar en las vacaciones, es una ilusión de que estás en la playa, mandás unos mails y listo. Convertís las vacaciones en un trabajo y terminás quemado. Buscas un lindo bronceado y conseguís un precioso burn out".

Grandes y pequeñas tragedias

“Es una obra divertidísima”, dice el Eyhe. “El personaje tiene a su familia en el balneario y tiene que ir y venir permanentemente de San Petersburgo a la playa, todo el tiempo cargado de cosas que lleva y trae. Cuenta un viaje en tren muy accidentado, que en la adaptación transformo en un viaje en un auto que se rompe y termina en un Cot”. De hecho, el dibujo que Eyherabide hizo para el afiche promocional de la obra muestra al protagonista, con sus rasgos caricaturizados, atiborrado de objetos colgados de su cuerpo. ¿Quién no ha vivido esa penosa situación?

La obra está dividida en dos mitades. La primera es la versión de la obra de Chéjov y la segunda está basada en la libreta de apuntes estivales del Eyhe, en la que recuerdo que el propio Chéjov murió en Badenweiler, que es justamente un balneario alemán, y hablo del extremo de pasarla mal en vacaciones que es ese curioso fenómeno de la gente que se muere en los balnearios. Allí planteo la hipótesis de que vamos al balneario a buscar bienestar y una vida saludable cuando ya la perdimos. Buscamos el aire de mar, el aire de campo o el aire de las sierras o las montañas cuando ya es demasiado tarde y estamos por espichar. Y ahí recorro desde la tragedia máxima, que es la muerte, a otras tragedias menores que vivimos en las vacaciones.

Eyherabide cree que es un texto muy vigente, “especialmente en estos tiempos de la sociedad del cansancio, ese diagnóstico tan agudo que hace Byung-Chul Han sobre cómo estamos viviendo autoexplotándonos a nosotros mismos, a unos niveles que ni Chéjov ni el mismísimo Marx imaginaron”.

Eyherabide recordó que últimamente había estado leyendo mucho al autor ruso sin saber que terminaría llevándolo al teatro. Y relató cómo se fue internando en su obra. “En los últimos dos veranos me leí los cuentos completos de Chéjov. Así que ahora me doy cuenta de que Chéjov me venía acompañando en las vacaciones, Chéjov y el verano es algo que venía uniendo desde hace un buen tiempo. También leí y disfruté mucho Historia de mi vida, su autobiografía, que en realidad es una mezcla, porque es bastante ficcionada. Y me colgué con documentales sobre sus amistades. Con Tolstoi se querían mucho, al punto de que en una carta Tolstoi pone que tiene 'el enorme placer de amar a Chéjov´”.

El artista es hijo de la profesora de literatura y escritora Graciela Mántaras, fallecida en 2008, y esa es una de las razones de su pasión por la lectura. De hecho, en 2008, cuando fundó su agencia de publicidad la nombró Larsen, en referencia al personaje protagónico de la novela El astillero, de Onetti. Esa pesquisa en la obra chejoviana lo llevó a releer Tres rosas amarillas, el célebre cuento de Raymond Carver que cuenta los últimos días de Chéjov en su lecho de muerte. “Hay un vínculo muy poderoso entre Chéjov y la literatura norteamericana. Escritores como Carver y Henry Ford lo tienen entre sus influencias más fuertes. Tienen esa impronta de frases cortas y muy asertivas e impactantes. Por eso los cuentos de Chéjov son maravillosos. Ahí aprendes a disfrutar de la síntesis radical de su escritura, de su estilo”.

Con un criterio de programación muy pertinente, Tragedia en el balneario se estrenó en La Corniche, un restaurante situado a menos de 100 metros de las rocas de Punta Colorada, y tiene funciones programadas en varios balnearios de Maldonado. Los sábados 18 y 25 volverá a representarse en ese local, a las 21.30. Hoy jueves 16 a la misma hora estará en el Espacio Miramar, una nueva sala teatral que funciona en los viejos cines Miramar, en la Rambla de Piriápolis. También tendrá tres funciones en el Teatro Fernandino de Maldonado, el domingo 19, el miércoles 22 y el domingo 25 a las 20:30. En paralelo, desde el jueves 23 estará en cartel todos los jueves de enero y febrero a las 21 en la sala UnderMovie, en Montevideo Shopping. Las entradas para las funciones en Maldonado se venden en Red Tickets y para UnderMovie, en movie.com.uy.

