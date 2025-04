Volvió el ‘star system’ a la Comedia con una obra a la medida de Enzo Vogrincic

La expectativa era alta. La presencia de Enzo Vogrincic en el escenario del Solís para protagonizar una obra con la Comedia Nacional reeditó —al menos en parte— el viejo star system que reinó en el elenco oficial durante décadas. Nombres como China Zorrilla, Alberto Candeau, Maruja Santullo, Enrique Guarnero y la mismísima Margarita Xirgu eran las estrellas. Los protagónicos eran siempre suyos. Más abajo en la escala jerárquica, habitaba otro contingente de intérpretes que se repartían los roles secundarios. Ese sistema de trabajo —y de vínculo entre la compañía y el público— conoció la decadencia en los años 70 y 80, entró en crisis tras el retorno a la democracia y comenzó a ser reformado en los años 90. Hace mucho que la Comedia no tiene estrellas. Pepe Vázquez, Jorge Bolani y Julio Calcagno fueron los últimos con presencia mediática. Alejandra Wolf y Andrea Davidovics tuvieron buena notoriedad cuando eran cantantes de La Tabaré, pero no son tan conocidas popularmente. Artistas como Jimena Pérez, Leandro Núñez, Stefanie Neukirch y Diego Arbelo acumulan decenas de protagónicos en sus destacadas trayectorias, pero no tienen ni la vigésima parte de la notoriedad que adquiere cualquier cupletero de murga o protagonista de un conjunto de parodistas en una sola edición del concurso oficial de Carnaval.