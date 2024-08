El nuevo rol que tendrá el Guardián para resolver homicidios como el de Ta-Ta

“Está pronta para empezar a usarse la identificación facial a requerimiento. Por ejemplo, para usar en casos como el de la persona que mató al gerente de Ta-Ta. Teníamos una imagen no muy nítida sobre el homicida y con reconocimiento facial del Guardián podemos ir a los archivos y matchear”, explicó Heber a Búsqueda. “Estoy hablando de un empleo para identificar a gente vinculada al delito. No vamos a violar la privacidad de nadie ni saber la vida privada de nadie, no es así. Es para hacer una investigación para reconocer a personas que delinquen, a veces incluso con su rostro tapado”, agregó.