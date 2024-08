La gran noche del pop: crónica sobre la canción que reunió a las estrellas de los años 80

Los protagonistas de We are the World. Foto: Netflix

En agosto de 1984 la cadena pública británica BBC emitió un reportaje especial sobre la hambruna que asolaba a Etiopía en aquel entonces. Las imágenes, terribles, lograron llamar la atención de los ciudadanos del Reino Unido sobre un problema que llevaba ya más de un año ocurriendo y que se prolongaría hasta 1985. Una de las personas que vio ese reportaje fue Bob Geldof, vocalista de la banda new wave The Boomtown Rats.

Impactado, Geldof investigó un poco más solo para horrorizarse un poco más y decidir que quizá debía hacer algo al respecto. Convocó al guitarrista y cantante de Ultravox, Midge Ure, y ambos compusieron el tema Do They Know It’s Christmas? La canción fue grabada en una sola sesión en Sarm West Studios en Notting Hill, de Londres, en noviembre de 1984. En la grabación participaron, además de Geldof y Ure, Sting, Bono y Adam Clayton de U2, Boy George de Culture Club, Paul Young, George Michael, Bananarama, Paul Weller, Spandau Ballet, Duran Duran, Status Quo, Kool And The Gang y Heaven 17. Estuvieron Phil Collins en la batería, John Taylor en el bajo y en todo lo demás Ure. El nombre de ese conglomerado de artistas fue Band Aid y dio lugar a los dos megaespectáculos llamados Live Aid, que también servirían para recaudar fondos para Etiopía, aunque aún se especula cuánto de ese dinero llegó efectivamente al país africano.

Do They Know It’s Christmas? fue un hit tan grande que logró que a comienzos de 1985 Harry Belafonte, el prestigioso artista y activista afroestadounidense se hiciera la pregunta siguiente: “¿Por qué no estamos los artistas negros de Estados Unidos haciendo algo por nuestros hermanos negros en África?”. Su respuesta fue convocar a la grabación de un tema que se llamaría We Are The World. La historia de esa grabación, que sería un hit mucho mayor que la canción británica que la inspiró, es lo que cuenta el estupendo documental La gran noche del pop, estrenado hace un par de semanas en Netflix.

Para llevar a cabo su idea, Belafonte, quien avisó a Geldof de sus intenciones, contactó al mánager Ken Kragen, quien de inmediato convocó a dos de sus clientes: Lionel Richie y Kenny Rogers. A su vez, estos convocaron a Stevie Wonder, como eventual cocompositor, y a Quincy Jones como productor. Jones por su parte llamó a Michael Jackson, que acababa de terminar una gira con sus hermanos, para invitarlo a participar. Jackson le comentó a Richie que le gustaría participar en la composición de la canción y ahí comenzó el proceso de creación de un tema que terminaría redefiniendo el mundo de las relaciones entre los artistas pop y su compromiso con las causas sociales.

Obviamente, ese compromiso de los artistas con causas políticas y sociales no era algo nuevo. Al menos desde la guerra de Vietnam, distintos artistas del rock y el folk se habían posicionado de manera crítica tanto en festivales como en sus grabaciones. El antecedente más conocido en términos mediáticos era la película de 1972 Concierto para Bangladesh, en donde se mostraban los dos shows que George Harrison y Ravi Shankar habían organizado en 1971 en apoyo a los refugiados de Pakistán del Este, la región que luego sería Bangladesh. En 1979 también se habían realizado los Conciertos para la gente de Kampuchea, en apoyo a las víctimas del Khmer Rojo, con la presencia de Queen, The Who, Paul McCartney y otros. Así que la solidaridad no era para nada algo ajeno al mainstream musical.