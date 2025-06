El guardián de la mente: Rafael Yuste y la carrera por proteger los neuroderechos antes de que sea tarde

Por un instante, la sala del anexo del Palacio Legislativo quedó desconcertada. El neurobiólogo español Rafael Yuste acababa de compartir una anécdota que dejó a los legisladores con una mezcla de asombro y preocupación. Como si estuviera reviviendo aquella noche de insomnio, Yuste relató cómo, hace una década, su equipo de investigación en la Universidad de Columbia logró algo que parecía sacado de la ciencia ficción: no solo decodificaron lo que un ratón estaba viendo, sino que manipularon su actividad cerebral para hacerle creer que veía imágenes que no existían en la realidad. “El ratón comenzó a comportarse como si realmente estuviera viendo esta imagen falsa. Lo manejábamos como una marioneta”, explicó Yuste, con un tono que mezclaba el orgullo científico con una profunda inquietud ética. “Fue mi momento Oppenheimer”, dijo, refiriéndose a la escena de la película ganadora del Oscar de 2023, en la que el físico contempla el poder devastador de la bomba que ayudó a crear. “Aquella noche no dormí”, confesó, estableciendo un paralelismo que resonó en toda la sala: “Lo que hoy hacemos en un ratón se podrá hacer mañana en un humano. A partir de ese día me empecé a involucrar en cuestiones de ética y de sociedad para regular la neurotecnología que nosotros mismos estamos fabricando, como le ocurrió a Robert Oppenheimer con la bomba atómica”.