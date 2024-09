Demanda de Turquía por ganado en pie sigue firme y se planifican más embarques para este año

Otros mercados. Consultado sobre la posibilidad de acceder a otros mercados, Helguera indicó que “desde hace un tiempo venimos trabajando con Israel”. Explicó que “todavía no hay un protocolo, pero ambos países están trabajando para tenerlo”. Señaló que el israelí “es un mercado interesante en volumen y demanda la calidad de ganado que tenemos en Uruguay”.

También comentó que hubo consultas desde Marruecos y Arabia Saudita, pero “nada de eso es concreto”. Indicó que todos estos mercados demandan terneros enteros y novillos.

A propósito del mercado chino, dijo que “no está operando en Uruguay y está comprando muy poco en Australia”. Señaló que el precio del ganado en China “ha bajado mucho” y que “está en un nivel muy similar al de Uruguay”. Por lo tanto, “no prevemos ningún negocio de volumen de acá a fin de año para ese destino; puede salir algo de genética, pero no hay nada que diga que se pueda concretar un negocio de volumen”, sostuvo.

Ovinos. En relación a la posibilidad de concretar alguna exportación de ovinos, Helguera respondió que “siempre hay chances”, pero “las negociaciones avanzan en setiembre y octubre”, con los países de Medio Oriente, para sus fiestas religiosas.

“Hasta el momento no tuvimos consultas, pero creemos que este año habrá demanda, porque Australia anunció que suspenderá las exportaciones de ovinos en pie, y Uruguay es el único país que puede proveerlos con ovinos de calidad”, afirmó.

Compras. Del Norte Agronegocios está comprando terneras y vaquillonas Angus, vacías y preñadas, y también terneros enteros para exportar a Turquía.

Helguera informó que el precio del ternero depende del peso, la ubicación y el lote, pero se cotiza entre US$ 2,50 y US$ 2,60 por kilo, las terneras y vaquillonas Angus se pagan entre US$ 2,00 y US$ 2,30 por kilo; y las vaquillonas Angus preñadas entre US$ 800 y US$ 900 por cabeza. El pago puede ser al contado o a 90 días.