Director ejecutivo de la CIF sostuvo que el conflicto en el puerto “sigue y seguirá generando impactos”

El conflicto sindical en el puerto de Montevideo “sigue y seguirá generando impactos”, afirmó el nuevo director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Alejandro Puchiele, en entrevista con Agro de Búsqueda . El excoordinador ejecutivo de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay asumió el cargo que hasta ahora ocupaba Daniel Belerati.

Durante este diálogo, analizó la actualidad y las perspectivas del negocio cárnico. Enfatizó que el peso de los costos internos y el estancamiento en el acceso a mercados “ generan una presión significativa sobre la rentabilidad del negocio”. Y sostuvo que uno de los principales desafíos de los frigoríficos es “aprovechar plenamente la capacidad industrial instalada”.

Por otra parte, destacó que Argentina “es un ejemplo de proactividad en política comercial”. Y planteó que “Uruguay debe seguir ese camino, fortaleciendo su presencia internacional y promoviendo instancias de negociación bilateral y multilateral”.

Con mucha responsabilidad y entusiasmo. Darle continuidad al camino liderado por Daniel Belerati es un gran orgullo. Daniel es un referente, que dejará una huella de experiencias y aprendizajes para todo el sector.

En 2027 la CIF cumplirá 60 años, acompañando la formación y consolidación de las industrias del sector, especialmente de aquellas de capital y control uruguayo. Ha sido un espacio de referencia, actuando como nexo entre empresas, gobierno e institutos vinculados a la cadena cárnica, con una mirada de mejora continua a nivel país.

Desde mi rol, el foco está puesto en generar vínculos y tender puentes entre los distintos actores: empresas, productores, técnicos, autoridades y organismos internacionales. La industria frigorífica necesita de ese diálogo permanente para construir consensos, impulsar soluciones y proyectarse.

¿Cómo califica la actualidad de la industria frigorífica uruguaya?

Atraviesa un momento de mucha exigencia, pero también de gran solidez estructural. La cadena cárnica en su conjunto representa más del 5,3% del PIB nacional y genera alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a casi el 6% del empleo privado.

Además, las exportaciones de carne bovina superan los US$ 2.000 millones anuales, consolidándose como uno de los principales rubros de exportación de bienes de Uruguay.

Ahora bien, también es importante reconocer que los números de la industria son muy ajustados. El peso de los costos internos –energía, combustibles, tarifas portuarias y logísticas, sumado a una carga arancelaria– y el estancamiento en el acceso a mercados –desde el punto de vista sanitario y comercial– generan una presión significativa sobre la rentabilidad del negocio.

Aún así, la industria ha mostrado una gran capacidad de adaptación, manteniendo la actividad y la inversión en un contexto internacional exigente. Uruguay mantiene habilitaciones sanitarias para más de 100 destinos y realiza embarques efectivos a más de 80 mercados. Esa es una de las fortalezas más reconocidas del país.

El gobierno ha expresado su preocupación por las industrias chicas...

La industria frigorífica uruguaya es muy heterogénea. Conviven plantas de gran escala con otras medianas y pequeñas, que cumplen un rol fundamental en lo territorial, especialmente en el interior. Las plantas más chicas están más expuestas a las variaciones de costos y disponibilidad de hacienda, punto central que afecta directamente la competitividad del sector.

La Cámara vela por los intereses de todas las empresas, y trabaja para que las condiciones del entorno sean sostenibles. El equilibrio entre todos los eslabones es clave para mantener la actividad industrial y el empleo local.

¿La industria uruguaya está en condiciones de seguir compitiendo con las empresas multinacionales?

La industria frigorífica uruguaya combina capitales nacionales y extranjeros, algo que forma parte de su desarrollo. Más que una competencia, existen puntos en común, como los costos internos.

El nivel de exigencia global en materia de escala y eficiencia es cada vez mayor, y marca la pauta de cómo evoluciona la industria frigorífica en el mundo. En países como Estados Unidos, por ejemplo, apenas cuatro plantas concentran la mayor parte de la faena. Uruguay no tiene que seguir ese modelo, pero sí entender el desafío que plantea operar en un entorno tan competitivo.

¿Cuáles son los principales desafíos del sector en su conjunto?

Uno de los principales desafíos pasa por aprovechar plenamente la capacidad industrial instalada. Las plantas trabajan con niveles de faena por debajo de su potencial. Los datos de Dicose de este año, con más de 3 millones de terneros, son auspiciosos, pero es clave sostener y aumentar esa tendencia para mantener un flujo constante de hacienda.

De forma análoga, el sector ovino atraviesa un momento crítico, el stock no llega a 5 millones de cabezas, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. La producción ovina debe formar parte de la agenda de diversificación y aprovechamiento integral de la capacidad industrial.

El otro gran frente son los costos internos. Uruguay tiene el puerto más caro de la región. A eso se suman tarifas energéticas y de combustibles elevadas, y una carga arancelaria del 12%. Estos factores, que escapan a la gestión de las empresas, requieren políticas públicas que mejoren la eficiencia portuaria, reduzcan los sobrecostos logísticos y avancen en la reducción de aranceles.

En el plano interno CIF ha trabajado de forma constante en temas vinculados a la seguridad laboral y los seguros de accidentes de trabajo a través del BSE. Es un aspecto que requiere revisión continua y coordinación estrecha entre los sectores público y privado. Hay gran necesidad de mejorar los mecanismos de certificación, reducir el ausentismo y primas de seguro.

¿Qué impacto generó el conflicto en el puerto?

Sigue y seguirá generando impactos. Las pérdidas económicas y la erosión de la imagen del país que ha provocado este conflicto se seguirán materializando. Los compradores internacionales siguen de cerca lo que ocurre en Uruguay, y cada conflicto deja señales. La imagen país es un activo que muchas veces no se valora lo suficiente, pero que tiene un enorme peso en la decisión de los mercados.

Es justo y razonable que los sectores privados tengan sus negociaciones con los sindicatos, pero no puede suceder que un conflicto prolongado paralice una de las matrices productivas más importantes del país.

Uruguay está muy bien posicionado a nivel internacional, por su seriedad, previsibilidad y cumplimiento, y preservar la operativa portuaria debe ser una prioridad nacional. La logística no es solo un tema operativo, es parte esencial de la competitividad y del prestigio exportador que el país ha sabido construir.

¿Cómo evalúa la competitividad de Uruguay?

Uruguay tiene fortalezas claras, estabilidad institucional, trazabilidad total, confianza sanitaria y cumplimiento. Sin embargo, hoy enfrentamos un escenario más desafiante, con costos internos que presionan los márgenes de toda la cadena. La clave está en seguir fortaleciendo la inserción internacional. Eso implica tener mayor presencia en los mercados, participar activamente en ferias, seguir abriendo y ampliando oficinas o representaciones comerciales que permitan entender mejor las necesidades de cada destino.

En materia de inserción INAC ha hecho un gran trabajo, manteniendo presencia en ferias y en mercados estratégicos, pero es importante seguir profundizando esa línea y complementándola con una estrategia país. Debe seguir siendo una prioridad ampliar habilitaciones sanitarias y la capacidad de gestión en destinos como el sudeste asiático y Medio Oriente.

La competitividad también requiere seguir trabajando en aspectos laborales, en generar condiciones que promuevan la inversión y el financiamiento.

¿Qué le dejó el Congreso Mundial de la Carne realizado en Brasil?

Fue una experiencia muy enriquecedora. Es muy importante que Uruguay esté presente y que la industria forme parte activa de estos espacios donde se debate el futuro de la carne a nivel global. Me permitió intercambiar con referentes de distintos países y confirmar que Uruguay está muy bien posicionado.

También fue muy positivo ver el nivel de representación institucional de Uruguay, con INAC participando activamente a través de todas sus gerencias. Es un modelo muy valorado y único, por cómo logra integrar lo técnico, lo comercial y la promoción internacional dentro de una misma visión de país.

Durante el congreso se destacó cómo Uruguay logra vincular lo que produce con la forma en que lo comunica, transmitiendo una historia detrás de cada corte y de cada producto, que refleja una manera de producir seria, coherente y con identidad. Es un enfoque que debemos seguir fortaleciendo para continuar diferenciándonos como país.

¿Cómo analiza el panorama de los mercados?

Siguen mostrando una demanda firme por carnes rojas. Según la FAO, el consumo mundial de carne crecerá cerca de un 20% hacia 2050. Gran parte de ese crecimiento se concentra en Asean y Medio Oriente, donde el aumento del ingreso per cápita está impulsando una mayor demanda de proteína animal.

Uruguay tiene mucho espacio para seguir posicionándose, sobre todo en Medio Oriente, donde los aranceles aún son reducidos y existen condiciones para competir con exportadores como Australia, que ya tienen presencia.

China seguirá siendo el principal importador mundial de carnes. Produce entre el 80% y el 90% de lo que consume, y debe importar el resto, lo que mantiene oportunidades para Uruguay. En Estados Unidos la recomposición del stock ganadero llevará tiempo, por lo que su demanda continuará firme, al menos durante los próximos dos años.

¿Es optimista sobre la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur?

Sí. Más allá de la reducción arancelaria, este acuerdo representa una oportunidad real para diversificar mercados y fortalecer la relación comercial con Europa, reduciendo la dependencia de mecanismos específicos, como la cuota 481. Uruguay podría tener un flujo comercial estable, sin depender de las ventanas de acceso.

Además, Uruguay se encuentra muy bien posicionado en materia ambiental. Siendo uno de los países alineados con los estándares que exige Europa en términos de deforestación.

¿El buen vínculo entre Argentina y Estados Unidos es una oportunidad o una amenaza para Uruguay?

Es un ejemplo de proactividad en política comercial. Demuestra la importancia de generar vínculos estratégicos y abrir espacios de diálogo que mejoren condiciones de acceso o cuotas específicas.

Uruguay debe seguir ese camino, fortaleciendo su presencia internacional y promoviendo instancias de negociación bilateral y multilateral, con una visión de inserción que combine estrategia, y coordinación público-privada.

¿Cómo impactó la detección de carne uruguaya con trazas de garrapaticida en China?

Uruguay tiene gran reputación en términos de confianza, trazabilidad, información y sanidad, y eso es fruto de muchos años de trabajo coordinado entre los sectores público y privado. Este tipo de situaciones debilitan una de las líneas más valiosas sobre las que el país ha construido su imagen, y son aspectos que, una vez afectados, llevan tiempo en recuperar.

El impacto es significativo, más allá de términos económicos –los números son drásticos para la industria, que asume esos costos–, es especialmente complejo en términos de reputación, considerando que alrededor del 40% de las exportaciones uruguayas de carne tienen como destino China , un mercado estratégico, que valora la confiabilidad y la consistencia sanitaria.

Es importante mirar hacia adelante y entender que se debe mantener la precaución necesaria en los tiempos de espera y el cumplimiento de los protocolos sanitarios, porque la solidez del sistema depende del compromiso de todos los actores.

La Dirección General de Sanidad Animal actuó con rapidez al adoptar las medidas correspondientes. Es clave mantener las comunicaciones con la Administración General de Aduanas de China. Sostener ese diálogo técnico, y la cooperación entre ambas partes es fundamental para preservar el estatus sanitario del país.

¿Cómo analiza el rol del corral de engorde en la cadena cárnica?

Siempre considerando que Uruguay es un país de libre mercado, el corral de engorde debe entenderse como una herramienta productiva más dentro de ese esquema. Cada productor decide cómo manejar su negocio, y el corral le ofrece una alternativa válida para capitalizar su inversión, acortar ciclos y dar mayor fluidez al sistema.

Es una herramienta de la cual, según surge de las series de relaciones de precio, se han beneficiado distintos eslabones de la cadena. Los corrales han colaborado a más rotación, a más transformación de granos en carne, a mayor valorización de nuestro producto y a la especialización de los agentes del negocio. Además, el corral cumple un rol relevante en proporcionar regularidad a la faena, contribuyendo a cumplir los requisitos específicos de cuotas y ventanas comerciales.

¿Uruguay debería dejar de vacunarse contra la fiebre aftosa?

Es un tema que debe de abordarse con mucha responsabilidad. Uruguay tiene una fortaleza sanitaria reconocida, y cada paso que se dé en esa materia debe estar sustentado, fundamentado y aprobado. Es una posibilidad que puede evaluarse, pero no una decisión inmediata. Debe analizarse con criterio técnico, considerando riesgos, ventajas y el contexto regional.

En paralelo, Uruguay junto con Argentina, Paraguay, la industria y los productores, impulsa una visión común bajo el principio de libre es libre, que busca que el estatus de libre de aftosa con vacunación sea reconocido internacionalmente en igualdad de condiciones que el de libre sin vacunación. Lo importante es no perder el estatus sanitario ni la confianza de los mercados.

¿Hay que trabajar en la posibilidad de importar ganado para faena?

Es un tema que merece ser considerado con apertura y criterio. Uruguay es un país de libre mercado, y bajo esa lógica ninguna traba es positiva.

Siempre que se respeten los protocolos sanitarios y de trazabilidad, la importación puede ser una herramienta válida para mantener la actividad y aprovechar la capacidad ociosa de las plantas. Sabiendo que uno de los desafíos más importantes que afecta la competitividad del sector es la falta de materia prima para faenar.

¿Qué oportunidades de mejora ve en la cadena cárnica?

Uruguay ha avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer. Cuando uno mira a países como Australia, ve que siempre hay espacio para mejorar procesos e innovar. Aun así, me genera satisfacción ver que en el Congreso Mundial de la Carne se tomaron referencias de Uruguay como ejemplo de buenas prácticas, en términos de trazabilidad y comunicación.

Hace unos días el bife angosto de Frigorífico Las Piedras obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Carnes 2025, y también las cabañas uruguayas, Hereford y Angus, siguen destacándose con su genética como campeonas del mundo. Esto demuestra gran labor en diferentes eslabones. El próximo desafío creo que es traducir ese prestigio en mayor competitividad y valor agregado.