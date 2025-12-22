El 2026 iniciará firme para carne y aceites, en contraste con otros productos

Eventos climáticos, problemas geopolíticos o consumidores que dejen de convalidar precios altos podrían alterar el statu quo de los mercados; el dólar causa fragilidad

Termina un año positivo para el desempeño­ del agro. El precio internacional de la carne y la productividad agrícola le ganaron a un tipo de cambio que en otras circunstancias hubiera sido insostenible. Dos a uno y pelota al medio para empezar el 2026.

Pero ese balance positivo cierra con luces amarillas. El clima favorable y los precios muy por encima de todas las referencias pueden cambiar, mientras que el tipo de cambio desfavorable a las exportaciones parece más estructural.

Una parte del impulso lo dieron algunos precios: esa parte resolvió las cuentas en carne vacuna, ovina, oleaginosas invernales y girasol. Otra parte la resolvió un clima favorable, que permitió altas productividades de trigo, cebada, maíz y soja, para que puedan salvar el examen.

¿Qué puede cambiar el statu quo de 2025? Factores climáticos que alteren la oferta agrícola en algunas zonas del mundo. Pero con el océano Pacífico, por ahora cerca de la zona neutral, no se pueden esperar subas de precios de origen climático.

Cuánto se va a sembrar de maíz y soja en Estados Unidos es un factor muy importante en la conformación de los precios. Todavía es temprano para saber qué determinarán los farmers estadounidenses con el área a sembrar. Cabe esperar que siga la expansión del maíz y una cierta reducción del área sojera.