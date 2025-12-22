  • Cotizaciones
    El 2026 iniciará firme para carne y aceites, en contraste con otros productos

    Eventos climáticos, problemas geopolíticos o consumidores que dejen de convalidar precios altos podrían alterar el statu quo de los mercados; el dólar causa fragilidad

    Tapa ganadería Angus
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Termina un año positivo para el desempeño­ del agro. El precio internacional de la carne y la productividad agrícola le ganaron a un tipo de cambio que en otras circunstancias hubiera sido insostenible. Dos a uno y pelota al medio para empezar el 2026.

    Pero ese balance positivo cierra con luces amarillas. El clima favorable y los precios muy por encima de todas las referencias pueden cambiar, mientras que el tipo de cambio desfavorable a las exportaciones parece más estructural.

    Una parte del impulso lo dieron algunos precios: esa parte resolvió las cuentas en carne vacuna, ovina, oleaginosas invernales y girasol. Otra parte la resolvió un clima favorable, que permitió altas productividades de trigo, cebada, maíz y soja, para que puedan salvar el examen.

    ¿Qué puede cambiar el statu quo de 2025?

    Factores climáticos que alteren la oferta agrícola en algunas zonas del mundo. Pero con el océano Pacífico, por ahora cerca de la zona neutral, no se pueden esperar subas de precios de origen climático.

    Cuánto se va a sembrar de maíz y soja en Estados Unidos es un factor muy importante en la conformación de los precios. Todavía es temprano para saber qué determinarán los farmers estadounidenses con el área a sembrar. Cabe esperar que siga la expansión del maíz y una cierta reducción del área sojera.

    Los problemas geopolíticos seguirán presentes, pero es dudoso que vayan a alterar los precios agrícolas, salvo que tengan incidencia en los precios del petróleo. Además de la marcha de la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación de Venezuela es para seguir con atención.

    Finalmente, también cabe preguntarse hasta cuándo los consumidores convalidarán los altos precios de la carne; salvo una crisis económica aguda, por ahora, se aceptan los precios y el consumo no decae.

    La ventaja de los sistemas agrícola-ganaderos de Uruguay queda una vez más a la luz de estos tiempos de incertidumbre que corren, pero que al mismo tiempo pueden repetir la lógica que tuvieron los mercados en 2025.

