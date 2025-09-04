  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    El escenario es muy favorable y enciende el optimismo para producir más terneros

    Los cabañeros de todas las razas tienen altas expectativas de cara a la zafra de toros; los analistas ya proyectan un ejercicio 2025-2026 con resultado superior al anterior

    cria vacas y terneros angus
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Todo indica que la primavera será una de las más auspiciosas de los últimos años para la ganadería. Se espera que la zafra de toros tenga gran demanda, acompañada de buenos precios. No solo el clima es favorable, sino también el escenario de valores sostenidos y en suba, tanto para las haciendas a faena como de reposición, combinación que enciende el optimismo de los cabañeros. Los presidentes de las sociedades de criadores de Angus, Hereford, Brangus y Braford destacaron el buen momento.

    Las exportaciones cárnicas de Uruguay totalizan US$ 1.988,4 millones en lo que va de 2025, la cifra es 24,5% superior a igual período de 2024, según el Instituto Nacional de Carnes (Inac). El desembolso de Estados Unidos se incrementó 41,2% frente a 2024, superando a China como principal cliente. Sin embargo, el gigante asiático también aumentó sus compras a Uruguay, 14,3% en dólares. El aumento de la Unión Europea fue el mayor, 63,1% en dólares, y este mercado es el que completa el podio.

    El volumen de la carne bovina exportada es 7,4% mayor al de 2024. Y el precio promedio de la tonelada se ubica en US$ 4.920 por tonelada, 19,7% superior al de 2024.

    La exportación de ganado en pie registró un incremento de 36,9% respecto a 2024. Hasta el 15 de agosto se enviaron al exterior 218.150 cabezas bovinas, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas. El principal destino es Turquía, donde se colocó el 71% de los animales exportados, lo sigue Israel —mercado que se abrió este año— con 11,6% del total y completa el podio Marruecos, con 10,9%. El peso promedio de los animales exportados este año fue de 326 kilos, y el precio promedio US$ 3,12 por kilo.

    “Si vuelve a subir la producción física a los promedios normales, y se consolidan estos precios del kilo producido, que serán más altos que los del año pasado, estaríamos en condiciones de decir que el resultado económico ganadero debería mejorar en 2025-2026”, analizó el consultor Diego Varalla, director de la consultora Apeo.

